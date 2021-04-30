"Слуга народу" не обговорює відставку когось із міністрів Кабміну. Подання про звільнення Марченка відкликано, - Корнієнко

Постанова про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів була ініціативою окремих представників фракції "Слуга народу". Вивчивши питання, вони відкликали проєкт постанови. Відповідну заяву на ім'я голови Верховної Ради вже написано.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "СН".

Він наголосив, що фракція "Слуга народу" не обговорює питання про відставку уряду або окремих керівників міністерств. Не обговорюють також і звільнення міністра фінансів Сергія Марченка.

"На сьогодні немає офіційних пропозицій щодо заміни того чи іншого урядовця. Є багато чуток про те, що зміни можливі чи десь обговорюються. Ніхто з урядовців не є вічним. Але станом на сьогодні пропозицій щодо заміни когось із урядовців, які б набрали 226 голосів "за", - немає", - сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 "слуг народу" пропонують Раді звільнити міністра фінансів Марченка, - проєкт постанови