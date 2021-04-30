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Понад 80 тисяч киян отримають матеріальну допомогу до Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги, - Кличко

Понад 80 тисяч киян отримають матеріальну допомогу до Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги, - Кличко

Більш як 81 500 киян отримають матеріальну допомогу від міської влади з нагоди Дня пам’яті і примирення 8 травня та Дня Перемоги 9 травня.

Про це лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Місто, вже традиційно, надасть окремим категоріям киян щорічну матеріальну допомогу з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року виплати отримають понад 81 500 мешканців столиці. Це - ветерани Другої світової, учасники Антитерористичної операції, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції Гідності та деякі інші категорії громадян. Ми продовжуємо допомагати і надалі будемо підтримувати наших захисників", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що місто виділило на ці виплати майже 52 мільйони гривень за міською програмою "Турбота. Назустріч киянам".

Нагадаємо, до роковин Чорнобильської трагедії понад 48 тисяч киян отримали від столичної влади матеріальну допомогу від 600 до 1000 гривень.

Автор: 

День Перемоги (434) Кличко Віталій (3509) допомога (8308)


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интересно сколько 95 летних ветеранов в Украине? а как вы будете определять участников Р Достоинства у них удостоверения есть или как?
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30.04.2021 15:15 Відповісти
80 тысяч ветеранов???
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30.04.2021 15:47 Відповісти
81 500 жителей столицы. Это - ветераны Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и некоторые другие категории граждан Источник: https://censor.net/ru/n3263080

Как у Вас с умением читать и понимать, а не просто складывать буквы в слова и предложения?
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30.04.2021 21:50 Відповісти
Мабуть для вас буде новина, але в країні йде з 2014 року війна з кацапстаном, а ті хлопці, які приймали участь в цій війні і є ВЕТЕРАНИ
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30.04.2021 18:29 Відповісти
Помогут тем, кому посчитают нужным.
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30.04.2021 23:01 Відповісти
 
 