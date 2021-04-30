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Новини Коронавірус і карантин
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Pfizer/BioNTech подали заявку на використання вакцини серед підлітків від 12 до 15 років

Pfizer/BioNTech подали заявку на використання вакцини серед підлітків від 12 до 15 років

Виробники вакцини проти коронавірусу Pfizer Inc та BioNTech SE подали документи на схвалення препарату для дітей старше 12 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, як повідомляє сайт німецького розробника, компанії 30 квітня оголосили, що подали заявку до Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з пропозицією розширити показання для використання вакцини Pfizer/BioNTech "Comirnaty" у підлітків віком від 12 до 15 років.

Якщо EMA схвалить дозвіл, то він буде дійсним у всіх 27 державах-членах ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 млн доз вакцини Pfizer внесуть до Національного плану вакцинації, - Степанов

Компанії вже подали подібний запит до Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) про надання дозволу на екстрене використання (EUA) вакцини і планують вимагати додаткових поправок в інших контролюючих органів у всьому світі.

Подання базується на даних основного клінічного випробування фази 3, в якому взяли участь 2260 учасників у віці від 12 до 15 років. Результати цього дослідження, оголошені 31 березня 2021 року, показали ефективність вакцини на 100%. Під час випробування вакцина також добре переносилась учасниками. Вони будуть продовжувати перебувати під наглядом експертів протягом ще двох років після введення другої дози.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+3
да, ізраєль так убив, що вже лікарніковідні позакривали і намордніки познімали.
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30.04.2021 15:07
+2
Молодцы.
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30.04.2021 15:12
+2
Діти переносять ковід безсимптомно, при цьому здобуваючи природній імунітет до хвороби.
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30.04.2021 15:16
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Щоб вбити імунітет у дітей?
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30.04.2021 15:05 Відповісти
да, ізраєль так убив, що вже лікарніковідні позакривали і намордніки познімали.
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30.04.2021 15:07 Відповісти
Діти переносять ковід безсимптомно, при цьому здобуваючи природній імунітет до хвороби.
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30.04.2021 15:16 Відповісти
І що при цьому той протеїн вірусу ковіду, вироблення якого спричиняє вакцина Пфайзер не виває імунітет? Цікаво, чому.
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30.04.2021 15:32 Відповісти
не вбиває
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30.04.2021 15:38 Відповісти
Мається на увазі природній імунітет.
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30.04.2021 15:44 Відповісти
Ну, РНК вакцини продукує протеїн шипа вірусу, на нього виробляються антитіла, які, за вашими словами, "вбивають імунітет".
Вірусна РНК, портапивши в клітини при зараженні на ковід виробляє такі самі протеїни і ще кучу інших, з яких збирається капсида вірусу, і на які теж виробляються антитіла, в тч, такі самі, як і у випадку з вакциною. Чому вони не "вбивають імунітет".
До речі, а як вони "вбивають імунітет"? Це що тепер і Ізраїлі страшні епідемії повинні вирувати? У всього дорослого населення імунітет вбитий...
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30.04.2021 15:51 Відповісти
далеко не все дети переносят корону в лёгкой форме.
Тем более сейчас, когда вирус мутировал, очень много детейболеют тяжело.
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30.04.2021 15:27 Відповісти
Молодцы.
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30.04.2021 15:12 Відповісти
пей мочу,не доверяй врачу.
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30.04.2021 15:41 Відповісти
 
 