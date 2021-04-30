Pfizer/BioNTech подали заявку на використання вакцини серед підлітків від 12 до 15 років

Виробники вакцини проти коронавірусу Pfizer Inc та BioNTech SE подали документи на схвалення препарату для дітей старше 12 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, як повідомляє сайт німецького розробника, компанії 30 квітня оголосили, що подали заявку до Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з пропозицією розширити показання для використання вакцини Pfizer/BioNTech "Comirnaty" у підлітків віком від 12 до 15 років.

Якщо EMA схвалить дозвіл, то він буде дійсним у всіх 27 державах-членах ЄС.

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Компанії вже подали подібний запит до Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) про надання дозволу на екстрене використання (EUA) вакцини і планують вимагати додаткових поправок в інших контролюючих органів у всьому світі.

Подання базується на даних основного клінічного випробування фази 3, в якому взяли участь 2260 учасників у віці від 12 до 15 років. Результати цього дослідження, оголошені 31 березня 2021 року, показали ефективність вакцини на 100%. Під час випробування вакцина також добре переносилась учасниками. Вони будуть продовжувати перебувати під наглядом експертів протягом ще двох років після введення другої дози.