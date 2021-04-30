ЗМІ дізналися, як Медведчук і голова російської "Транснафти" вирішували питання "по трубі"

Лідер партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук підтримує тісні контакти з главою російської "Транснафти" Миколою Токаревим.

Про це свідчить аудіозапис розмови, опублікованої сайтом "Обозреватель".

У розмові Медведчук обговорює з Токаревим "справу по трубі".

"Я тут розмовляв з нашим головним. Ну ще на тому тижні ми там розмовляли. Ну там же зупинили... Перенесли цю справу, так - по трубі. По трубі. І у нього там є пропозиція, тому я, напевно, наступного тижня приїду - я вам розповім. Ідеї​​", - говорить Медведчук керівнику "Транснафти".

Він також уточнює, що "головний" контролює все особисто, як і обіцяв.

"Тому я до вас приїду, поговоримо, потім будемо думати, що робити або не робити (сміється)", - завершує Медведчук.

Як повідомлялося, в лютому Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Віктора Медведчука і його оточення. Телеканали 112, ZIK і Newsone припинили мовлення, а нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" повернули державі.