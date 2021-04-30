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Новини
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ЗМІ дізналися, як Медведчук і голова російської "Транснафти" вирішували питання "по трубі"

Лідер партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук підтримує тісні контакти з главою російської "Транснафти" Миколою Токаревим.

Про це свідчить аудіозапис розмови, опублікованої сайтом "Обозреватель".

У розмові Медведчук обговорює з Токаревим "справу по трубі".

"Я тут розмовляв з нашим головним. Ну ще на тому тижні ми там розмовляли. Ну там же зупинили... Перенесли цю справу, так - по трубі. По трубі. І у нього там є пропозиція, тому я, напевно, наступного тижня приїду - я вам розповім. Ідеї​​", - говорить Медведчук керівнику "Транснафти".

ЗМІ дізналися, як Медведчук і голова російської Транснафти вирішували питання по трубі 01

Він також уточнює, що "головний" контролює все особисто, як і обіцяв.

"Тому я до вас приїду, поговоримо, потім будемо думати, що робити або не робити (сміється)", - завершує Медведчук.

Як повідомлялося, в лютому Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Віктора Медведчука і його оточення. Телеканали 112, ZIK і Newsone припинили мовлення, а нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" повернули державі.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Транснафта (90)


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Топ коментарі
+4
А Стерненко за 300 грн. дали 7-ь лет !?
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30.04.2021 15:12
+4
Лейтенант на политзанятиях.....
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30.04.2021 15:19
+4
какой "дали"? Отправили домой. Он всегда появляется в нужную минуту для слива протестных настроений.
А вот Рифмастера посадили ни за что! А все "пассивисты" как говна в рот набрали. ДумайТЕ!
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30.04.2021 15:22
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Биба и Боба !
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30.04.2021 15:11 Відповісти
А Стерненко за 300 грн. дали 7-ь лет !?
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30.04.2021 15:12 Відповісти
какой "дали"? Отправили домой. Он всегда появляется в нужную минуту для слива протестных настроений.
А вот Рифмастера посадили ни за что! А все "пассивисты" как говна в рот набрали. ДумайТЕ!
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30.04.2021 15:22 Відповісти
Рифмастера уже выпустили.
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30.04.2021 19:26 Відповісти
ахренеть! Как хорошо! Всего лишь 500+ дней за настоящей решеткой с прогрессирующими проблемами здоровья. И в противовес стерно с постоянно растущей харей (как у гади), а когда поняли, что к нему на "акции" уже приходят три калеки и протест успешно слит, то отправили домой отдыхать до следующего "обострения".
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30.04.2021 23:12 Відповісти
СМИ узнали,а СБУ-нет.
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30.04.2021 15:18 Відповісти
Лейтенант на политзанятиях.....
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30.04.2021 15:19 Відповісти
"Я тут розмовляв з нашим головним. Ну ще на тому тижні ми там розмовляли....." Розмовляв з нашим головним, то не Петро Олексійович то Бубочка головний.......
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30.04.2021 16:35 Відповісти
Та ні ,то дурень такий як ти!!!
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30.04.2021 16:44 Відповісти
а чого це так цнотливо цензор мовчить хто "головний"? І така велика команда "зєльоних соплєй" також запнулась!!!
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30.04.2021 16:41 Відповісти
Тут соевые чего-то радуются. Если что, запись сделана в 2015. Головний - сивочолий гетьман ненаглядний, в это время Зеленский все еще на пианино играл.
Что в очередной раз доказывает, как плачет по петеньке тюрьма. Жаль, импотенты у власти.
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30.04.2021 17:55 Відповісти
А вы уверены, что у мертвечуков и их русских коллег-госслужащих - главный, это украинский презедент, а не рузьге?
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30.04.2021 19:43 Відповісти
Тоді логічна нестиковка: розмовляв (рішалово) "тут", а летить після розмови втілювати туди.
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05.05.2021 13:37 Відповісти
"Я тут разговаривал с главным..." - Это звучит, как затравка для пригожинских. Они развивают мысль уже на ботодроме. Ну вас, гниды. Больше не палитесь на Порохе, не по Сеньке шапка.
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30.04.2021 18:12 Відповісти
 
 