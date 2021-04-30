ЗМІ дізналися, як Медведчук і голова російської "Транснафти" вирішували питання "по трубі"
Лідер партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук підтримує тісні контакти з главою російської "Транснафти" Миколою Токаревим.
Про це свідчить аудіозапис розмови, опублікованої сайтом "Обозреватель".
У розмові Медведчук обговорює з Токаревим "справу по трубі".
"Я тут розмовляв з нашим головним. Ну ще на тому тижні ми там розмовляли. Ну там же зупинили... Перенесли цю справу, так - по трубі. По трубі. І у нього там є пропозиція, тому я, напевно, наступного тижня приїду - я вам розповім. Ідеї", - говорить Медведчук керівнику "Транснафти".
Він також уточнює, що "головний" контролює все особисто, як і обіцяв.
"Тому я до вас приїду, поговоримо, потім будемо думати, що робити або не робити (сміється)", - завершує Медведчук.
Як повідомлялося, в лютому Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Віктора Медведчука і його оточення. Телеканали 112, ZIK і Newsone припинили мовлення, а нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" повернули державі.
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А вот Рифмастера посадили ни за что! А все "пассивисты" как говна в рот набрали. ДумайТЕ!
Что в очередной раз доказывает, как плачет по петеньке тюрьма. Жаль, импотенты у власти.