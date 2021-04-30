Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки 5% плюс, - радник президента Устенко
Радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що українська економіка виходить на траєкторію сталого зростання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
За його словами, зокрема, на поточний рік прогнозується зростання ВВП у межах 4,5%.
"Однак Президент Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання на рівні 5% плюс, що відповідає необхідному рівню для ефективної боротьби з бідністю", – сказав Устенко.
За словами радника Зеленського, зростання української економіки цього року підтримуватиметься збільшенням внутрішнього споживання, інвестиційною активністю, програмами державної підтримки, а також сприятливою кон'юнктурою на світових ринках.
Крім того, Устенко заявив, що мета президента - деолігархізація української економіки.
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Эта мразь ставит задачи - экономика расти, раз два! Совсем кукуха поехала у наркомана. Вы можете только ограбить и утащить остатки того,что еще есть в стране, а построить и создать не можете даже будку собачью.
Так что- стивим задачу перед ************- ответить перед народом за успехи по разрушению Украины?
Тобто 4,6% це був ріст у 2 кварталі 2019 до 2 кварталу 2018, а не до 1 кварталу 2019!
Ну і аграрії дають ріст у 3 кварталі року, а не в 2... 2 квартал це квітень-червень, тоді урожаїв немає!
т.е. мы по его велению должны выйти на уровень декабря 2019 года?
25.03.21 "https://censor.net/ru/news/3255466/u_ukrainy_dostatochno_deneg_i_bez_transha_mvf_sovetnik_zelenskogo_ustenko"
31.03.21 https://censor.net/ru/news/3256792/somneniyi_v_tom_chto_ukraina_poluchit_transh_ot_mvf_v_etom_godu_net_sovetnik_zelenskogo_ustenko
13.04.21"https://censor.net/ru/news/3259327/bez_transha_mvf_pridetsya_zadeyistvovat_plan_b_sokratit_rashody_gosbyudjeta_i_odaljivat_pod_bolee_vysokie"
такими темпами 5% превратятся в 0,625%
еще до конца этого года
на начало 2020 было например 100
за год падение поставило 4.5%
на начало 2021 стало 95.5 от начала 2020 года
он ставит +5%
значит на конец года будет 100,275 от начала 2020 года
при условии что падение экономики началось осенью 2019 года то на уровень конца 2018 года мы выйдем через пару лет если зеленые ***..ны не придумают еще чего нибудь креативного
Маловато будет!