Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки 5% плюс, - радник президента Устенко

Радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що українська економіка виходить на траєкторію сталого зростання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За його словами, зокрема, на поточний рік прогнозується зростання ВВП у межах 4,5%.

"Однак Президент Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання на рівні 5% плюс, що відповідає необхідному рівню для ефективної боротьби з бідністю", – сказав Устенко.

За словами радника Зеленського, зростання української економіки цього року підтримуватиметься збільшенням внутрішнього споживання, інвестиційною активністю, програмами державної підтримки, а також сприятливою кон'юнктурою на світових ринках.

Крім того, Устенко заявив, що мета президента - деолігархізація української економіки.

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