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Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки 5% плюс, - радник президента Устенко

Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки 5% плюс, - радник президента Устенко

Радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що українська економіка виходить на траєкторію сталого зростання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За його словами, зокрема, на поточний рік прогнозується зростання ВВП у межах 4,5%.

"Однак Президент Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання на рівні 5% плюс, що відповідає необхідному рівню для ефективної боротьби з бідністю", – сказав Устенко.

За словами радника Зеленського, зростання української економіки цього року підтримуватиметься збільшенням внутрішнього споживання, інвестиційною активністю, програмами державної підтримки, а також сприятливою кон'юнктурою на світових ринках.

Крім того, Устенко заявив, що мета президента - деолігархізація української економіки.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23719) економіка (928) Устенко Олег (70)


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Топ коментарі
+28
это до конца каденции? а как же 40%?! верните самокатчика!!!
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30.04.2021 15:12
+26
Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5863
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30.04.2021 15:22
+23
Все ясно. Кокс, конфискованный силовиками сегодня, уже прибыл на Банковую.
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30.04.2021 15:13
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это до конца каденции? а как же 40%?! верните самокатчика!!!
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30.04.2021 15:12 Відповісти
Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5863
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30.04.2021 15:22 Відповісти
А мы ставим ему задачу пойти на хрен- а точнее в тюрьму, за все хорошее, конечно. За разграбленные Госрезерв, Центроэнерго, казну государства, за махинации и воровство на таможне, за янтарь, за газ и уголь, за "дешевую" коммуналку, за полностью проваленную борьбу с КОВИД и вакцинацию- и ,как следствие, больше 30000 смертей украинцев от КОВИД, за зарплаты 25000 долларов... депутатам, а не учителям, а большое крадивныцтво, ну очень большое!!!!, за деморализацию и ограбление армии, за смерти наших бойцов во время "перемирия" по зеленско-хуйловски, за сданную врагу нашу землю, за глазки *****, за формулу штанмайера, за тотальную сдачу интересов страны врагу , за патриотов в тюрьмах, за идиотов, дебилов , конченных ворюг, врагов и бандитов во всей власти этого гринпоца, за постоянное ссание в глаза и души не только патриотам, но и всем разумным гражданам страны и т.д. и т.п. Писать можно долго!
Эта мразь ставит задачи - экономика расти, раз два! Совсем кукуха поехала у наркомана. Вы можете только ограбить и утащить остатки того,что еще есть в стране, а построить и создать не можете даже будку собачью.
Так что- стивим задачу перед ************- ответить перед народом за успехи по разрушению Украины?
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30.04.2021 15:50 Відповісти
👏👏👏
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30.04.2021 17:15 Відповісти
Зараз потрібно нарощувати підтримку українського бізнеса та споживачів дешевими кредитами, щоб стимулювати експорт та внутрішні споживчі ринки!
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30.04.2021 19:17 Відповісти
40 ще при Гончаруку взяли, ідем на 45
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30.04.2021 16:13 Відповісти
Не смешите. Зеленский ставит задачу,звучит как в Вечернем Квартале.
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30.04.2021 15:12 Відповісти
Они забыли добавить обычное "... и берет под личный контроль..."
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30.04.2021 15:20 Відповісти
Ух ты. Клован задачи ставит. Проконсультировался видать с доктором наук кивой?
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30.04.2021 15:13 Відповісти
Все ясно. Кокс, конфискованный силовиками сегодня, уже прибыл на Банковую.
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30.04.2021 15:13 Відповісти
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30.04.2021 15:15 Відповісти
Майже 5% було в 2 кварталі 2019 - 4,6%... Але ж ви умудрилися уграти економіку всього за півроку, бо в 4 кварталі було всього 1,5% росмту ВВП, а в січні 2020 (до епідемії!) ВВП вже в мінус пішов!
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30.04.2021 15:18 Відповісти
считать нужно годовой ввп. У нас аграрная страна. Сезонность влияет
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30.04.2021 15:41 Відповісти
Емм, ВВП рахується квартал цього року до кварталу минулого року, а не квартал цього року до попереднього квартала цього року....
Тобто 4,6% це був ріст у 2 кварталі 2019 до 2 кварталу 2018, а не до 1 кварталу 2019!



Ну і аграрії дають ріст у 3 кварталі року, а не в 2... 2 квартал це квітень-червень, тоді урожаїв немає!
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30.04.2021 15:51 Відповісти
вы путаете. ВВП считают за месяц, квартал и год. Продажа нового урожая начинается примерно с июля. Заканчивается весной следующего года. Существуют пиковые месяцы продаж.
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30.04.2021 16:07 Відповісти
******* за місяць, квартал, рік, а потім у % порівнюють з аналогічним місяцем, кварталом минулого року...
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30.04.2021 22:47 Відповісти
Выявлен транснациональный канал поставки кокаина, вже є перші результати - підняти економіку на 5%!!!!
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30.04.2021 15:18 Відповісти
Зеленский ставит задачу выйти на рост экономики 5% плюс, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1013
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30.04.2021 15:19 Відповісти
Це диверсія Порошенка!
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30.04.2021 15:25 Відповісти
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30.04.2021 16:01 Відповісти
Теперь стало актуально "пол паски", а раньше было "пол вареника".
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30.04.2021 16:16 Відповісти
Задача услышала.. Думает куда послать обоих...........
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30.04.2021 15:19 Відповісти
Забыл добавить,-"Времени на раскачку нет!")))))
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30.04.2021 15:19 Відповісти
Кому он ставит задачу?
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30.04.2021 15:20 Відповісти
Экономике !
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30.04.2021 15:22 Відповісти
Задача поставлена задаче на счёт задачи. Задача озадачилась задачей.
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30.04.2021 15:24 Відповісти
Понятно. Пошол за гречкой
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30.04.2021 15:21 Відповісти
+5 от падения - 4.5?
т.е. мы по его велению должны выйти на уровень декабря 2019 года?
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30.04.2021 15:22 Відповісти
а шо, зе-лупа вже створила 500т нових робочих місць? чи я щось пропустив?
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30.04.2021 15:22 Відповісти
Задача ответила "ЕСТЬ" и приступила к выполнению.
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30.04.2021 15:22 Відповісти
Який презЕдент, такі і радники.

25.03.21 "https://censor.net/ru/news/3255466/u_ukrainy_dostatochno_deneg_i_bez_transha_mvf_sovetnik_zelenskogo_ustenko"
31.03.21 https://censor.net/ru/news/3256792/somneniyi_v_tom_chto_ukraina_poluchit_transh_ot_mvf_v_etom_godu_net_sovetnik_zelenskogo_ustenko
13.04.21"https://censor.net/ru/news/3259327/bez_transha_mvf_pridetsya_zadeyistvovat_plan_b_sokratit_rashody_gosbyudjeta_i_odaljivat_pod_bolee_vysokie"
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30.04.2021 15:22 Відповісти
Амбициозный ,, план ,, - после новостей в Forbes о наших олигархах . Чувак решил показать высший пилотаж . Порошенко позеленеет от зависти .
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30.04.2021 15:24 Відповісти
Значит опять будет -4,5. По модулю это где-то рядом. Не путать с кластером. Это не то.
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30.04.2021 15:24 Відповісти
Він хто, Прем'єр-міністр? Вова, займись роботою! Ти верховний головнокомандувач і на тобі міжнародні відносини. ВСЕ!!! Дороги, бідність, економіка, це не твоє. Таке враження, що ти свою роботу всю зробив і більше не маєш чим зайнятись.
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30.04.2021 15:24 Відповісти
Подробней объясняй своему головнокомандуючому, шо он должен делать. Тупой он у тебя...
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30.04.2021 18:43 Відповісти
хвантазьор, ти мєня називала!
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30.04.2021 15:28 Відповісти
Задачу то ты поставил...но есть одна проблема...зеленое стадо со своим трускавецким образованием ее решить не в состоянии..
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30.04.2021 15:29 Відповісти
40% через два года превратились 5%
такими темпами 5% превратятся в 0,625%
еще до конца этого года
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30.04.2021 15:29 Відповісти
математика сцк еще безжалостнее

на начало 2020 было например 100
за год падение поставило 4.5%
на начало 2021 стало 95.5 от начала 2020 года
он ставит +5%
значит на конец года будет 100,275 от начала 2020 года
при условии что падение экономики началось осенью 2019 года то на уровень конца 2018 года мы выйдем через пару лет если зеленые ***..ны не придумают еще чего нибудь креативного
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30.04.2021 15:34 Відповісти
Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки 5% плюс, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1328
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30.04.2021 15:30 Відповісти
а помните "40% за пять лет"? во были времена
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30.04.2021 15:31 Відповісти
А какие прекрасные были зарплаты у учителей... эх, измельчали обещания...
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30.04.2021 15:45 Відповісти
Рывок без раскачки...? Споріднені істоти, що ссаничь користуєшся фокусами - Пууу...?
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30.04.2021 15:32 Відповісти
Засуньте 5% собі кудись. З цієї прірви потрібні 15%+ протягом років 20.
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30.04.2021 15:46 Відповісти
"економіст" з повним "0" в голові розповідає нам про новий економічний "прорив"... Краще б розповіло, коли його друг Бєня поверне вкрадені 5.5 млрд дол....
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30.04.2021 16:06 Відповісти
Ахметов, Коломойский, Фирташ, Медведчук нашкуляли за 2 года Зеленского уже в десятки раз больше.
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30.04.2021 16:15 Відповісти
Деполициялизация экономики нужна
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30.04.2021 16:29 Відповісти
Вірю !!! А якщо ще дістане "валшебную" палку (ту, якою на піаніні грав ), то буде "приріст" на 55 % !
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30.04.2021 16:36 Відповісти
зеленский лошит лохобанов ....
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30.04.2021 16:40 Відповісти
Откуда те 5%? Что построен хоть один завод, или агрокомплекс, рыбный траулер? Ковид пропал? Не даст МВФ кредит, и будет дефолт. Хотя, может рост, за счет продажи земли?
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30.04.2021 17:52 Відповісти
Олег! Хреново щось ти вчився в Наргоспі.. тобі краще бути представником фонду Блайзера і нести чергові дурниці, ніж робити прогнози на посаді радника..Чи може бубочка такий тупий. Не буде росту в цьому році більше 2.5%. В наступному - -3. А далі , то вже не проблема блазнів..Досить того, що ти свого молодшого влаштував депутатом-слугою. Як то кажуть, якщо нічого не вмієш - іди в політику.
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30.04.2021 17:58 Відповісти
НАБРИД.
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30.04.2021 18:04 Відповісти
Сказал - как членом на рояле сыграл.
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30.04.2021 18:39 Відповісти
Идея правильная, но так экономику не растят.
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30.04.2021 18:39 Відповісти
5% ?
Маловато будет!
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30.04.2021 19:05 Відповісти
вот здесь и разница между наркоманом и обычным человеком
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30.04.2021 19:12 Відповісти
 
 