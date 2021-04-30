Загрози вторгнення РФ в Україну на цей момент немає, але небезпека існує, - Наєв

Командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв нині не бачить загрози вторгнення збройних сил РФ на територію України, але попереджає, що небезпека такої загрози залишається.

Про це він сказав в інтерв'ю АрміяІнформ, передає Цензор.НЕТ.

"На всіх напрямках навколо державного кордону, на всій протяжності є небезпека і відповідна загроза. Але загроза має певну ступінь, є безпосередня загроза, є потенційна загроза. Тому небезпека, говорячи військовою мовою, є навколо державного кордону завжди, але рівень загрози нині не тягне за собою безпосередньо загрозу вторгнення на територію України", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командувач ОС ЗСУ Наєв розповів про військові загрози на південному напрямку і здатність підрозділів протистояти вторгненню РФ. ВIДЕО

Відповідаючи на запитання про можливість залучення союзників до захисту, Наєв зазначив, що у всіх планах, наявних у Командування Об'єднаних сил ЗСУ України, передбачено застосування тільки Збройних сил України та інших складових вітчизняних сил безпеки і оборони.

"Інших сил, в тому числі держав наших партнерів, там не передбачено. Ми завжди розраховуємо лише на власні сили", - сказав він.