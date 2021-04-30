Загрози вторгнення РФ в Україну на цей момент немає, але небезпека існує, - Наєв
Командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв нині не бачить загрози вторгнення збройних сил РФ на територію України, але попереджає, що небезпека такої загрози залишається.
Про це він сказав в інтерв'ю АрміяІнформ, передає Цензор.НЕТ.
"На всіх напрямках навколо державного кордону, на всій протяжності є небезпека і відповідна загроза. Але загроза має певну ступінь, є безпосередня загроза, є потенційна загроза. Тому небезпека, говорячи військовою мовою, є навколо державного кордону завжди, але рівень загрози нині не тягне за собою безпосередньо загрозу вторгнення на територію України", - сказав він.
Відповідаючи на запитання про можливість залучення союзників до захисту, Наєв зазначив, що у всіх планах, наявних у Командування Об'єднаних сил ЗСУ України, передбачено застосування тільки Збройних сил України та інших складових вітчизняних сил безпеки і оборони.
"Інших сил, в тому числі держав наших партнерів, там не передбачено. Ми завжди розраховуємо лише на власні сили", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кстати, а куда пропали форумчане под белорусскими флагами?
https://twitter.com/belamova
https://twitter.com/belamova РБ головного мозга
https://twitter.com/belamova @belamova
·https://twitter.com/belamova/status/1388098275941703685 31 мин
Белагропромбанк присылает клиентам информацию о переходе на казначейские счета территориальных органов Федерального казначейства РФ. А помните, страна такая была, "Беларусь"?
Название придумывает не тот, кто говорит.
Вот это поворот, россия таки своего добилась! Украинские генералы признают что вторжения рососсии таки нет? Может россия миротворец?! Сейчас зеленский на встрече в путлером выяснят.
думал -две угрозы,
в СМИ скажу, для ясностиэто ... две опасности
Часом ,фамилия не Мендель ?