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Новини Агресія Росії проти України
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Загрози вторгнення РФ в Україну на цей момент немає, але небезпека існує, - Наєв

Загрози вторгнення РФ в Україну на цей момент немає, але небезпека існує, - Наєв

Командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв нині не бачить загрози вторгнення збройних сил РФ на територію України, але попереджає, що небезпека такої загрози залишається.

Про це він сказав в інтерв'ю АрміяІнформ, передає Цензор.НЕТ.

"На всіх напрямках навколо державного кордону, на всій протяжності є небезпека і відповідна загроза. Але загроза має певну ступінь, є безпосередня загроза, є потенційна загроза. Тому небезпека, говорячи військовою мовою, є навколо державного кордону завжди, але рівень загрози нині не тягне за собою безпосередньо загрозу вторгнення на територію України", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командувач ОС ЗСУ Наєв розповів про військові загрози на південному напрямку і здатність підрозділів протистояти вторгненню РФ. ВIДЕО

Відповідаючи на запитання про можливість залучення союзників до захисту, Наєв зазначив, що у всіх планах, наявних у Командування Об'єднаних сил ЗСУ України, передбачено застосування тільки Збройних сил України та інших складових вітчизняних сил безпеки і оборони.

"Інших сил, в тому числі держав наших партнерів, там не передбачено. Ми завжди розраховуємо лише на власні сили", - сказав він.

Автор: 

армія рф (17255) росія (64984) Наєв Сергій (352) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Угрозы нет, но опасность есть!!! Узнаю армию! "От забора и до обеда..."
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30.04.2021 15:40
+2
Самозаспокоєння це найгірше що може зробити влада та військове командування. Потрібно використовувати кожну годину на збільшення чисельності ЗСУ та підготовку до оборони!
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30.04.2021 19:15
+1
Видишь суслика-нет,а он есть.
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30.04.2021 15:17
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Видишь суслика-нет,а он есть.
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30.04.2021 15:17 Відповісти
Да хочешь посмотреть в глаза, а там не глаза вовсе.
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30.04.2021 15:25 Відповісти
Самозаспокоєння це найгірше що може зробити влада та військове командування. Потрібно використовувати кожну годину на збільшення чисельності ЗСУ та підготовку до оборони!
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30.04.2021 19:15 Відповісти
ето ему зеленский сказал ?
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30.04.2021 15:31 Відповісти
Загрози вторгнення РФ в Україну на цей момент немає, але небезпека існує, - Наєв - Цензор.НЕТ 5678.....
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30.04.2021 15:57 Відповісти
угрозы нет, а опасность есть!
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30.04.2021 15:20 Відповісти
сейчас только Белоруссию в официальный федеральный орган оформят и сразу..
кстати, а куда пропали форумчане под белорусскими флагами?

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга

https://twitter.com/belamova @belamova

·https://twitter.com/belamova/status/1388098275941703685 31 мин

Белагропромбанк присылает клиентам информацию о переходе на казначейские счета территориальных органов Федерального казначейства РФ. А помните, страна такая была, "Беларусь"?
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30.04.2021 15:23 Відповісти
...от них ,говнюков, и следует ждать нападения в первую очередь..."лука"-отморозок высшей гильдии,запросто ху*ла пропустит,да и свою "ватную" армию подключит,чтобы Украину от "фашистов" освободить...Нет веры таким мерзавцам!!
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01.05.2021 15:34 Відповісти
Читай не только название.
Название придумывает не тот, кто говорит.
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30.04.2021 15:34 Відповісти
Главное,чтобы техника и оборудование государств-партнеров была предусмотрена.
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30.04.2021 15:22 Відповісти
Угроза - это возможная опасность...
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30.04.2021 15:23 Відповісти
"Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в настоящее время не видит угрозы вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, но предупреждает, что опасность такой угрозы остается"

Вот это поворот, россия таки своего добилась! Украинские генералы признают что вторжения рососсии таки нет? Может россия миротворец?! Сейчас зеленский на встрече в путлером выяснят.
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30.04.2021 15:32 Відповісти
видел боль и слёзы
думал -две угрозы,
в СМИ скажу, для ясностиэто ... две опасности
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30.04.2021 15:39 Відповісти
Угрозы нет, но опасность есть!!! Узнаю армию! "От забора и до обеда..."
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30.04.2021 15:40 Відповісти
это невообразимый песдес, мудрость хенерала зашкаливает !!!
Часом ,фамилия не Мендель ?
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30.04.2021 15:52 Відповісти
 
 