Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Заплановано зустрічі із Зеленським і Шмигалем, - Держдеп США (оновлено)
Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня прилетить до України.
Про це повідомляє пресслужба Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Блінкен перебуватиме в Києві 5-6 травня, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими офіційними особами. Також запланована зустріч Блінкена з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.
"... Щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.
У ході візиту Блінкена в Україну обговорюватиметься також прогрес у реалізації реформ у нашій країні.
"Він також сприятиме подальшому прогресу в реалізації програми інституційних реформ в Україні, особливо в боротьбі з корупцією, що є ключем до забезпечення демократичних інститутів, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього України", - йдеться в повідомленні Держдепу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня.
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во-первых - майские праздники, а во-вторых - оно в офшоры повезет очередные "переговоры с Ынвесторами".. Возможно в этот раз покажут даже живого араба, а не восковую фигуру
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