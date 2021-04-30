Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Заплановано зустрічі із Зеленським і Шмигалем, - Держдеп США (оновлено)

Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня прилетить до України.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Блінкен перебуватиме в Києві 5-6 травня, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими офіційними особами. Також запланована зустріч Блінкена з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.

"... Щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

У ході візиту Блінкена в Україну обговорюватиметься також прогрес у реалізації реформ у нашій країні.

"Він також сприятиме подальшому прогресу в реалізації програми інституційних реформ в Україні, особливо в боротьбі з корупцією, що є ключем до забезпечення демократичних інститутів, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього України", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня.

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