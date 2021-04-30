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Новини
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Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Заплановано зустрічі із Зеленським і Шмигалем, - Держдеп США (оновлено)

Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Заплановано зустрічі із Зеленським і Шмигалем, - Держдеп США (оновлено)

Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня прилетить до України.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Блінкен перебуватиме в Києві 5-6 травня, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими офіційними особами. Також запланована зустріч Блінкена з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.

"... Щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

У ході візиту Блінкена в Україну обговорюватиметься також прогрес у реалізації реформ у нашій країні.

"Він також сприятиме подальшому прогресу в реалізації програми інституційних реформ в Україні, особливо в боротьбі з корупцією, що є ключем до забезпечення демократичних інститутів, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього України", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про мету візиту держсекретаря США Блінкена до України: "Зараз у нас є кілька важливих тем"

Автор: 

візит (1576) Зеленський Володимир (23727) США (22634) Кулеба Дмитро (3604) Епіфаній (349) Шмигаль Денис (4563) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+13
Привезет животворящую пилюлю от дедушки Байдена? Будем посмотреть.
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30.04.2021 15:32
+12
Блинкет привезет черную метку наркоДегенерату. джулиани уже начал рассказывать интересные вещи фбр про дерьмака и его роли о вмешательстве в американские выборы. Так что запасаемся попкорном, американцы скоро будут шпилить клоуна если оно не раздуплится вовремя.
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30.04.2021 15:50
+9
Тут "внезапно" оказалось, шо встречи Джулиани с Деркачем и Дубинским в Украине организовал прокурор Гундюз Мамедов. И разумеется, Венедиктова, Дерьмак и Нелох об этом "ничего не знали".
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30.04.2021 15:55
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Привезет животворящую пилюлю от дедушки Байдена? Будем посмотреть.
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30.04.2021 15:32 Відповісти
5-6 мая клоуну некогда..
во-первых - майские праздники, а во-вторых - оно в офшоры повезет очередные "переговоры с Ынвесторами".. Возможно в этот раз покажут даже живого араба, а не восковую фигуру
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30.04.2021 16:28 Відповісти
А вот сразу и подарок от Зеленского Америке:

Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Запланированы встречи с Зеленским и Кулебой, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5817
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30.04.2021 15:44 Відповісти
И единственная сила, проголосовавшая полностью против -- "ЕС". Юля, как обычно, молча слилась под Беню и Ахметку. У пинчуковских, как обычно, сомнения "атомулиядала"
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30.04.2021 16:58 Відповісти
Думаю, это было специально сделано перед визитом Блинкена, чтоб продемонстрировать, что наш хозяин - в Москве, и отвалите от нас вже, пиндосы, со своими реформами.
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30.04.2021 21:35 Відповісти
Ожидаем всплеска патриотизма и антикоррупционного задора президента Украины.
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30.04.2021 15:48 Відповісти
Словесна діарея буде точно.
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30.04.2021 17:38 Відповісти
Блинкет привезет черную метку наркоДегенерату. джулиани уже начал рассказывать интересные вещи фбр про дерьмака и его роли о вмешательстве в американские выборы. Так что запасаемся попкорном, американцы скоро будут шпилить клоуна если оно не раздуплится вовремя.
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30.04.2021 15:50 Відповісти
Тут "внезапно" оказалось, шо встречи Джулиани с Деркачем и Дубинским в Украине организовал прокурор Гундюз Мамедов. И разумеется, Венедиктова, Дерьмак и Нелох об этом "ничего не знали".
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30.04.2021 15:55 Відповісти
Два еврея всегда найдут о чем поговорить.
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30.04.2021 16:42 Відповісти
Ну Блинкин то еврей , а Вовочка жид и не какого отношения к евреям не имеет
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30.04.2021 17:57 Відповісти
Я пытался выражаться политкоректно и намеренно смягчил формулировку.
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30.04.2021 18:35 Відповісти
Я знаю кучу еврее лично и могу с полной уверенностью сказать , что жидов они сами люто ненавидят.
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30.04.2021 18:43 Відповісти
Таки сразу везти на Бульварно-Кудрявскую в здание бывшего Киевского коммерческого училища, где устроить творческий вечер по мотивам, как оказалось, среди всех весьма популярных произведений прадедушки Меера, плавно переходящий в поминки, как оказалось, по всеми горячё любимому тому же прадедушке, на которых "накачать" так, чтобы по приезду в Штаты Блинкен вывалился из самолёта и спел Байдену:
"А без Подола Киёв невозможен..."©️
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30.04.2021 17:20 Відповісти
Нужно договариваться о статусе главного союзника США вне НАТО!
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30.04.2021 17:22 Відповісти
Потрібно, але ж кому? Завгосп же проти.
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30.04.2021 17:36 Відповісти
Ермк не разрешит
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30.04.2021 21:14 Відповісти
В числі інших офіційних осіб видно буде і Порошенко, треба ж буде потім владі на когось бочку "котити".
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30.04.2021 17:33 Відповісти
Через какой такой бинокль тебе это видно?
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30.04.2021 18:17 Відповісти
Навіщо він, і без окулярів видно.Була ж попередня зустріч з послами "великої сімки.
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30.04.2021 21:47 Відповісти
Посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи россиянам виз. Будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями. Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии.https://www.golosameriki.com/a/us-embassy-in-moscow-will-stop/5873084.html
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30.04.2021 17:56 Відповісти
Ну после того как Блинкин уедет , будет два варианта , или новые выборы в ВР это будет означать , что у Осла хотя бы инстинкт самосохранения остался или не будет выборов , тогда будут голодный бунты и повешенный на майдане Осел и его слуги ,.При чем не кто не будет разбираться хорошие у Осла были слуги или прокацапленные.
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30.04.2021 18:03 Відповісти
Шо ж вы творите,зебилы проклятые???!!!А с Питроликсеичем не встретится?Будьтэ вы прокляты!!!Смэрть зэбилам!Слава Гэтьману усього Млечного Пути и Туманности Андромеды!
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30.04.2021 18:16 Відповісти
А с Зеленским официальные лица встречались, когда он не был президентом?
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30.04.2021 21:36 Відповісти
Побывать в Украине и не встретится с президентом ермаком это унижение.
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30.04.2021 21:44 Відповісти
Даешь реальную помощь уселения ВСУ - современное ПВО и Джавелины и 1000 ракет к ним.....а не хамеры, аптечки, лодки резиновые...от такой помощи ВСУ не станут сильнее.
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30.04.2021 23:06 Відповісти
 
 