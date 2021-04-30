Укрзалізниця електрифікує 94 км маршруту від Ковеля до кордону з Польщею, - Юрик
На маршруті Ковель - Ізов - Держкордон Укразалізниця розпочала роботи з електрифікації 94-кілометрової ділянки.
Про це у Facebook повідомляє виконуючий обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.
"Наразі це один з наймасштабніших та найважливіших проєктів, що дозволить збільшити експортний потенціал нашої країни. Крім того, електрифікація залізниці є актуальною на фоні зростання цін на дизельне пальне, а також це підвищення екологічного стану та енергонезалежності країни", - пише керівник УЗ.
Електрифікація даного маршруту дозволить збільшити загальну вагу вантажних поїздів з поточних 4,6 тис. тонн до 6 тис. тонн. В результаті модернізації підвищиться також пропускна здатність ділянки, а терміни доставки вантажів скоротяться.
Для досягнення максимального ефекту від електрифікації одночасно починається будівництво стаціонарної тягової підстанції в Ковелі, яка має замінити пересувну, що використовується сьогодні.
Нагадаємо, нещодавно Іван Юрик повідомив, що до кінця року Укрзалізниця планує відремонтувати 1200 км колій.
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