Укрзалізниця електрифікує 94 км маршруту від Ковеля до кордону з Польщею, - Юрик

На маршруті Ковель - Ізов - Держкордон Укразалізниця розпочала роботи з електрифікації 94-кілометрової ділянки.

Про це у Facebook повідомляє виконуючий обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

"Наразі це один з наймасштабніших та найважливіших проєктів, що дозволить збільшити експортний потенціал нашої країни. Крім того, електрифікація залізниці є актуальною на фоні зростання цін на дизельне пальне, а також це підвищення екологічного стану та енергонезалежності країни", - пише керівник УЗ.

Електрифікація даного маршруту дозволить збільшити загальну вагу вантажних поїздів з поточних 4,6 тис. тонн до 6 тис. тонн. В результаті модернізації підвищиться також пропускна здатність ділянки, а терміни доставки вантажів скоротяться.

Для досягнення максимального ефекту від електрифікації одночасно починається будівництво стаціонарної тягової підстанції в Ковелі, яка має замінити пересувну, що використовується сьогодні.

Нагадаємо, нещодавно Іван Юрик повідомив, що до кінця року Укрзалізниця планує відремонтувати 1200 км колій.