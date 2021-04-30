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Укрзалізниця електрифікує 94 км маршруту від Ковеля до кордону з Польщею, - Юрик

Укрзалізниця електрифікує 94 км маршруту від Ковеля до кордону з Польщею, - Юрик

На маршруті Ковель - Ізов - Держкордон Укразалізниця розпочала роботи з електрифікації 94-кілометрової ділянки.

Про це у Facebook повідомляє виконуючий обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

"Наразі це один з наймасштабніших та найважливіших проєктів, що дозволить збільшити експортний потенціал нашої країни. Крім того, електрифікація залізниці є актуальною на фоні зростання цін на дизельне пальне, а також це підвищення екологічного стану та енергонезалежності країни", - пише керівник УЗ.

Електрифікація даного маршруту дозволить збільшити загальну вагу вантажних поїздів з поточних 4,6 тис. тонн до 6 тис. тонн. В результаті модернізації підвищиться також пропускна здатність ділянки, а терміни доставки вантажів скоротяться.

Для досягнення максимального ефекту від електрифікації одночасно починається будівництво стаціонарної тягової підстанції в Ковелі, яка має замінити пересувну, що використовується сьогодні.

Нагадаємо, нещодавно Іван Юрик повідомив, що до кінця року Укрзалізниця планує відремонтувати 1200 км колій.

Укрзалізниця електрифікує 94 км маршруту від Ковеля до кордону з Польщею, - Юрик 01

залізниця (1501) Укрзалізниця (6834)


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Какая электрификация ???? Там скорость 30 км час. Полностью нужно менять рельсы и шпалы. Когда уже этот ********** в стране закончится?
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30.04.2021 17:11 Відповісти
Судячи про твій висер про 30 км\год. ти навіть не знаєш де це.... І подивись уважно , яка колійна машина на фото і поцікався в гуглі що вона робить на колії...
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30.04.2021 22:23 Відповісти
Моглы бы сразу и европуть проложить.
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30.04.2021 17:42 Відповісти
 
 