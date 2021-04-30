Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк
Юлія Мендель дійсно йде з посади прессекретаря президента України.
Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прессекретаря Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу Президента.
"Ухвалено рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, у зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ", - зазначив Подоляк.
Він також підкреслив, що комунікація Зеленського потребує суттєвого посилення.
"Юлія Володимирівна має відмінні зв'язки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною як радник з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція прессекретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена", - додав Подоляк.
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Источник в окружении Ермака: новым пресс-секретарём Зеленского станет Гордон
вообще,очень похоже,что либо она совершенно не думает.что ей подсказывают сказать,либо наоборот.чётко представляет цену своих слов,но уверена в безнаказанности.
С удовольствием куплю потом порно по этим мотивам, клоун дерет экзистенциальное ничто.
Аминь.
Що не "комунікація" - то зашквар і стидобище.
Тепер кобилиця пішла "покращувати" інший напрямок.
Но теперь она будет продолжать вонять.
Впрочем, как и сам Зелёнский и его папа, предендент на пожизненую стипендию проффесора.
Янукович бы спросил бы: "А что, так можно было?"