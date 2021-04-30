Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк

Юлія Мендель дійсно йде з посади прессекретаря президента України.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прессекретаря Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу Президента.

"Ухвалено рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, у зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ", - зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що комунікація Зеленського потребує суттєвого посилення.

"Юлія Володимирівна має відмінні зв'язки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною як радник з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція прессекретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена", - додав Подоляк.

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