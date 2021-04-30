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Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк

Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк

Юлія Мендель дійсно йде з посади прессекретаря президента України.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прессекретаря Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу Президента.

"Ухвалено рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, у зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ", - зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що комунікація Зеленського потребує суттєвого посилення.

"Юлія Володимирівна має відмінні зв'язки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною як радник з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція прессекретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена", - додав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського, - ЗМІ

Автор: 

Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2021) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+55
Это жесть. Теперь иностранные СМИ вообще перестанут что-либо понимать из происходящего в Украине. С таким-то "коммуникатором".
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30.04.2021 15:39
+51
Отлично. Теперь осталось обосраться в международном масштабе.
Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского и сосредоточится на взаимодействии ОП с иностранными СМИ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 7791
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30.04.2021 15:59
+47
т.е. теперь это будет обьяснять западным СМИ косяки ОПы зеленскага?
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30.04.2021 15:38
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Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 2788
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30.04.2021 18:31 Відповісти
Не хватает белых тапочек под вешалкой.... В Версаль в кроссовках.... Колхозуи
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01.05.2021 12:37 Відповісти
Біда.На роботу з іноземними ЗМІ якраз треба було б поставити адекватну людину. Як і раніше, все робиться через жопу. Зебіли вперто не хочуть вчитись.Очевидно,це їм не притаманно...
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30.04.2021 18:32 Відповісти
Дорога ей скатертью, и попутного ветра в пятую точку...
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30.04.2021 18:38 Відповісти
Опять роды откладываются!!?? Тогда только аборт.
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30.04.2021 18:39 Відповісти
чмундель уходит дальше какой несчастье , больших выродков чем зе-дорасты еще не было у корыта
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30.04.2021 22:19 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVU9Q-Q9ZL8YN5o0I3TdlmsWOj6FcdCwRU50JtKCreqImwnccCVALGsu7YhKdFxoJ9mEu95re_LrSuJ-5yv05iSqboeExyDpQTbTdhJU9551BwyJ5AJ3mk_GAjccMSoT0I&__tn__=-]C%2CP-R
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сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVU9Q-Q9ZL8YN5o0I3TdlmsWOj6FcdCwRU50JtKCreqImwnccCVALGsu7YhKdFxoJ9mEu95re_LrSuJ-5yv05iSqboeExyDpQTbTdhJU9551BwyJ5AJ3mk_GAjccMSoT0I&__tn__=-]C%2CP-R
Dmitriy Korneychuk .
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5311525418921493?__cft__[0]=AZVU9Q-Q9ZL8YN5o0I3TdlmsWOj6FcdCwRU50JtKCreqImwnccCVALGsu7YhKdFxoJ9mEu95re_LrSuJ-5yv05iSqboeExyDpQTbTdhJU9551BwyJ5AJ3mk_GAjccMSoT0I&__tn__=%2CO%2CP-R 26 мин. ·

Источник в окружении Ермака: новым пресс-секретарём Зеленского станет Гордон
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30.04.2021 18:42 Відповісти
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 5848
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30.04.2021 19:04 Відповісти
Откуда мем? Не помню)))
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01.05.2021 12:38 Відповісти
В ОП повний мандель.
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30.04.2021 18:59 Відповісти
ЯКЕ ГОРЕ!! Тіки Ківа зможе якось гідно підхопити прапор!Така втрата!
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30.04.2021 19:03 Відповісти
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 4870
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30.04.2021 19:12 Відповісти
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 6517
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30.04.2021 21:39 Відповісти
Ду ю спик инглиш?
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30.04.2021 19:17 Відповісти
Лєнка добилась, щоб шмару відправили десь подалі.
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30.04.2021 19:30 Відповісти
Эту особу нужно было увольнять ещё после самого первого её зашквара,когда она НАКАНУНЕ встречи "Нормандского формата" публично зая вила ПРЕССЕ.что "украинскачя армия обстреливает гражданские объекты" на Донбассе..тогда поднялся шквал негодования.но усилиями "кого-то" .она была оставлена в должности.затем ещё пара менее "зашкварных".но тоже ущербных для имммиджа Украины заявленний....
вообще,очень похоже,что либо она совершенно не думает.что ей подсказывают сказать,либо наоборот.чётко представляет цену своих слов,но уверена в безнаказанности.
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30.04.2021 19:33 Відповісти
Вона зазначила (вище), що Зеленський, "на відміну від інших президентів, у будь-яку тему заглиблюється самостійно", тож у них будь-який "зашквар" йде по плану, на біду.
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01.05.2021 09:41 Відповісти
Одна із дебільного табуна брехунів
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30.04.2021 19:37 Відповісти
1 Кива равен 3,75 Мендель.
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30.04.2021 19:37 Відповісти
да нет!!тут больше на 3,14 здец! похоже!!
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01.05.2021 00:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=o4fu-Csc-xM Дорожная (Ехай)
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30.04.2021 19:45 Відповісти
Она, оказывается, Владимировна! Ещё одна Юлия Владимировна... Две Юлии Владимировны для одной страны слишком много. Так Украина долго не выдержит...
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30.04.2021 19:46 Відповісти
Переводят на работу с иностранными СМИ. Теперь будет позорище на весь мир...
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30.04.2021 19:47 Відповісти
я тебя умоляю!!сколько того мира!!тем более в пределах зелёной власти!!ихний мир в пределах банковой если не сказать что в пределах ОП
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01.05.2021 00:59 Відповісти
"зелень" уже 2 года регулярно выставляет Украину в мире на посмешище.
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01.05.2021 08:21 Відповісти
Нарешті цю "барбі" реально оцінили, гоу хом ту ..... подалі.
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30.04.2021 19:50 Відповісти
Я б так не радів. Може це є таким собі "повышением по службе ". А взагалі як би там не було -- для України все це срака ! Нічого путнього !
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30.04.2021 19:58 Відповісти
Так не честно(хм..), я ему все, и всегда(хм..хм..), а он так со мной, в ссылку(подонок/мерзавец/невеликий, хм..), я ему сделаю "международное признание", я ему(хм..), я ему сделаю "клинтона" по всем позициям.

С удовольствием куплю потом порно по этим мотивам, клоун дерет экзистенциальное ничто.

Аминь.
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30.04.2021 19:54 Відповісти
Ну неПОТОПЛЯЕМОЕ...
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30.04.2021 20:26 Відповісти
Сосредоточься на взаимодействии с собой, девочка. Ты и глазом не успеешь моргнуть, как станешь бабушкой...
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30.04.2021 20:48 Відповісти
Юлии Владимировне разрешили в свободное время работу на окружной?
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30.04.2021 21:04 Відповісти
краще б з регіональними ЗМІ...
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30.04.2021 21:11 Відповісти
От региональных СМИ товарищ Мендель уже доблестно ограждала своего патрона,пускай теперича попробует поограждать от ин.СМИ могущественного главу ОП
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30.04.2021 21:43 Відповісти
значить буде капець повний....
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30.04.2021 21:44 Відповісти
Декрет или Лена додавила ?
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30.04.2021 21:59 Відповісти
Дура на любой должности не поумнеет, таких надо гнать "в шею"!
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30.04.2021 22:02 Відповісти
А я то думаю - чого вона на світлині до статті така "сосрєдаточєнная"
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30.04.2021 22:02 Відповісти
Задолбали эти шмондель
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30.04.2021 22:10 Відповісти
Да уж...Бедные иностранные СМИ...У них будет сдвиг по фазе, когда эта комсомолка их выстраивать будет....
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30.04.2021 22:13 Відповісти
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9715"
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30.04.2021 22:39 Відповісти
Жена Зеленского уволила после истерики мужу
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30.04.2021 22:35 Відповісти
Может она в декрет уходит - нужна легенда.
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30.04.2021 22:50 Відповісти
В декрет уходит?
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30.04.2021 23:40 Відповісти
Цю кобилу представляли так само страшно "ефективним" прес-секретарем, конкурс "пройшла" з 4 тисяч кандидатів, "спеціалістка".
Що не "комунікація" - то зашквар і стидобище.
Тепер кобилиця пішла "покращувати" інший напрямок.
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01.05.2021 01:17 Відповісти
Мандель давно обосралась и воняла.
Но теперь она будет продолжать вонять.
Впрочем, как и сам Зелёнский и его папа, предендент на пожизненую стипендию проффесора.
Янукович бы спросил бы: "А что, так можно было?"
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01.05.2021 02:38 Відповісти
Большевікам можно ВСЕ. За них проголосувало 73%. Можна дурити не тільки українців, а весь світ Божий. А ось якщо "мудрий" народ проголосує ще за опзж -- тоді прощавай українська нація, армія, мова і віра...
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01.05.2021 09:51 Відповісти
зешноровье - на атасе большого шухера... бо черт облажался по полной... Мендель с ******** рылом, поди , решила сделать ставку на кiрукоблуда(обещает баллотироваться, мол, чем я хуже зебуина и тоже обещает все на корню поменять).
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01.05.2021 03:45 Відповісти
Как же без нее узнавать чем в действительности живут 75%?
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01.05.2021 07:27 Відповісти
свою тупую Бл...дь такую же малоПИД,,,роскую меняет на более профессиональную, ермака....
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01.05.2021 07:35 Відповісти
"коммуникация зеленского нуждается в усилении" - то есть нужен кто-то ещё тупее Мендель?
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01.05.2021 08:14 Відповісти
"Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по коммуникациям c рашистами . Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - добавил Подоляк, (мандель ,уже показала свои "связи",которые пользы кроме врагов Украины не приносят
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01.05.2021 08:27 Відповісти
И как же он теперь..2 милиарда на содержание нелоха он клоунидзе офигел..серьёзно я терпило пошел голосовать думал ровесник шото поменяет теперь злости не хватает..смейся вовочка смей ещё молодой може при жизни ответиш за шо так сладенько живёш..когда папики тебя сольют оплатиш тварь
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01.05.2021 09:45 Відповісти
Люди, коли ви навчитеся не обговорювати та ігнорувати те непотрбне лайно що вам підсовують для жуйки коров'ячої? В нас критичних тем просто мільйон. Ціла навала диких тем які - реально загрожують вам особисто..Покрала ,відсмоктала наркоману та пішла далі красти тупа ох...вша жидівка мендель, - прийде друга тупа ох...вша жидівка пендель, почне ще інтенсивніше відсмоктувати, та красти у тому ж місці..( бо закінчується час та загальне терпіння) .Не витрачайте свої нерви на сміття. Не принижуйте себе.
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01.05.2021 10:08 Відповісти
Дивізія налякала.
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01.05.2021 10:14 Відповісти
Мендель йде з поста прессекретаря Зеленського і зосередиться на взаємодії ОП з іноземними ЗМІ, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9834
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01.05.2021 11:22 Відповісти
як вона одягнута!!!!!! а ці окуляри,,,господи
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19.05.2021 15:16 Відповісти
Боюся шо Мендельвошка словесным поносом завалит НАТО, Байдена и Бориса Джонсона с Анлелой Риббентроп Макрон не считается,ое любит тётьков в возрасте...
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01.05.2021 13:34 Відповісти
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