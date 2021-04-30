МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина"

Міністерство закордонних справ України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС. Нагадуємо, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні", - наголошується в коментарі речника МЗС..

"За тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства", - підкреслили в міністерстві.

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Як повідомлялося, увечері в середу кілька сотень активістів провели в Києві "марш вишиванок", присвячений річниці створення в період Другої світової війни дивізії військ СС "Галичина".