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МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина"

МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС

Міністерство закордонних справ України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС. Нагадуємо, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні", - наголошується в коментарі речника МЗС..

"За тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства", - підкреслили в міністерстві.

Також читайте: Рада засудила ходу, що популяризує війська СС

Як повідомлялося, увечері в середу кілька сотень активістів провели в Києві "марш вишиванок", присвячений річниці створення в період Другої світової війни дивізії військ СС "Галичина".

Автор: 

МЗС (4111) СС Галичина (39)


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Топ коментарі
+30
А народ України - за !
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30.04.2021 15:45
+20
На основании чего сс галычина отнесена к преступникам?! Давай ссылки на решения международных судов
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30.04.2021 16:04
+16
Вишиванка та галицький лев з коронами короля Данила то вже є хвашизм ?

Гвалт!
Рятуйте мене троє! 😂
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30.04.2021 16:14
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Это понятно. Только палцы веером надо вверх все таки поднимать. Чтобы вопросов не было
МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина" - Цензор.НЕТ 8962
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30.04.2021 18:32 Відповісти
Источник: https://kiev.strana.ua/330781-marsh-divizii-halichina-uchasniki-vskidyvali-ruku-v-natsistskom-privetstvii.html strana.ua . ты еще на RT сошлись,, мокша. Пока спам. А не правильно ответишь чей Крым будешь в спаме ...Так чей Крым?
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30.04.2021 17:37 Відповісти
Я ж уже ответил.
Смотри ниже.
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30.04.2021 17:50 Відповісти
видел. а теперь - с кем воюет Украина?
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30.04.2021 18:09 Відповісти
доказы будут, кацап?
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30.04.2021 17:04 Відповісти
МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина" - Цензор.НЕТ 1378
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30.04.2021 17:21 Відповісти
А скажи ка, осуждающий, чей Крым?
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30.04.2021 17:08 Відповісти
Крым украинский!
Ещё тупые вопросы есть?
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30.04.2021 17:16 Відповісти
Вопросы есть. Посему твоя риторика в отношении данной полностью прорашистская ? Ты поддерживаешь оккупацию совком Украины ?
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30.04.2021 17:26 Відповісти
Нет. Не поддерживаю.
Но это не означает, что я за сс.
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30.04.2021 17:30 Відповісти
А я против кацапов на сайте. Слава Украине
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30.04.2021 17:39 Відповісти
Йося, стули писок і засунь свого язика у сраку. Зігующіє йому не подобаються. А мені - подобаються.
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01.05.2021 00:18 Відповісти
Небратья, вместе с СБУ.
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30.04.2021 16:36 Відповісти
ну поговори тварино номерна
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30.04.2021 22:53 Відповісти
От і повернулися ми в часи Януковича.Знову по колу.Все,як бажав мудрий український народ...
Цікаво,чи кулєбівське МЗС засудить заходи 9 травня,як глорифікацію війська окупаційної красной армії ?
Нагадаю, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема КОМУНІСТИЧНОГО, заборонена в Україні ,згідно ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки».
Подивимось.
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30.04.2021 16:30 Відповісти
Провели и осудили?
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30.04.2021 16:30 Відповісти
А-ха) Ну теперь понятно кто заказчик перфоманса.
Шоу "обоссаная дверь бубочки - 2"
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30.04.2021 16:31 Відповісти
говномид про двигателя когда расскажет ?
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30.04.2021 16:39 Відповісти
Не знаю с какой целью провели этот шабаш,но по-моему после такого, правительство должно дружно встать и уйти в отставку,а "интернетовские патриоты" засунуть свой "патриотизм" глубоко в укромное место!
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30.04.2021 16:47 Відповісти
А ты пойти к ***** , целоваться в пупок. Он таких вариантов пачками любит
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30.04.2021 17:06 Відповісти
Ватанов*
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30.04.2021 17:07 Відповісти
Головне , що українці схвалюють . Люди памятають своїх героїв . А хто через 100 років згадає ******** чільників мзс ?
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30.04.2021 17:09 Відповісти
Назови хоть одного героя из этой дивизии!
Они давали присягу Гитлеру и за него воевали.
Я не осуждаю ни тех, кто воевал за Сталина, ни тех, кто за Гитлера.
Они сделали свой выбор и хрен с ними.
За Украину воевали только бандеровцы и точка!
Они заслуживают уважения, остальные - пошли нах!
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30.04.2021 17:32 Відповісти
Добавлю, что многие украинцы шли в воинские и полицейские части Германии для получения оружия и военной подготовки, а после вливались в состав УПА. Служба в "Галичине" или других формированиях не преступление, а элемент партизанской войны против оккупантов, как нацистов так и советов. Но восхвалять подразделения СС, которые давали присягу Гитлеру и выполняли его приказы может только полезный кремлёвской пропаганде идиот
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30.04.2021 18:56 Відповісти
В этой дивизии все герои. Они воевали за Украину в составе немецкой армии против красной сволочи. А нах идёшь ты. Слава Украине.

П.С. В Эстонии есть памятники их СС дивизиям, потому что мозги эстонцев не засраны комуняцким калом как мозги наших жлобов.
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30.04.2021 19:16 Відповісти
тому можеш сміливо іти
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30.04.2021 22:55 Відповісти
неохота с неучами говорить, но все же напомню, что дивизия Галичина в полном составе выгнав немецких офицеров сменила название на УНА и воевала на три фронта - с кацапами, пшеками, и немцами, большинство бойцов перешло в дальнейшем в УПА. Кстати Сечевые Стрельцы тоже воевали на стороне Австро-Венгрии, потом били кацапское офицерье в 18-20 годах. Изучайте историю не по кацапским букварям.
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30.04.2021 23:00 Відповісти
Тільки після тебе.
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01.05.2021 00:18 Відповісти
Выходит так что тех что со звёздами украинцы должны всячески воспевать А тех кто воевал за свободную Украину - осуждать И дальше витает видение совка...Ведь никто толком и не стал разбираться в том что являла собой дивизия Галичина. Им хватает аббревиатуры СС.И сразу всё для них пАнятно Хотя эта аббревиатура значила - Сичовые Стрельцы. Да и в войсках СС служили только истинные арийцы .А Галичина формировалась из жителей ЗАПАДНОЙ Украины))) Только потом стали брать в неё людей других национальностей. И , наконец, 1 .ГАЛИЧИНА в Украине воевала только под Бродами. 2.Нюрбернг не прировнял её к войскам СС и не засудил её. Надо бы знать всё это * нашим* историкам и иже с ними...
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30.04.2021 17:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473862 Выходит так что тех что со звёздами украинцы должны всячески воспевать.
А кто воспевает? Запрещено на законодательном уровне. Не в курсе?

Нюрбернг не прировнял её к войскам СС и не засудил её
Нюрнберг и войска СА не осудил, дальше что?
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01.05.2021 09:39 Відповісти
1. Ну, общеизвестно что победителей не судят Но, мир увидел что из себя представляет СССР Именно по этому , спустя 4 года , и было создано НАТО. 2. Разве 9 мая не воспевание ? Я с глубоким уважением отношусь к тем фронтовикам что прошли всю войну в окопах .Но, войска НКВД и иже с ними я презираю., точно так же как и Жукова. Который утопил в водах Днепра ,при форсировании , тысячи украинцев. А ведь и эти что стреляли в спину солдату победителю празднуют победу так же как и фронтовики. ГАЛИЧИНА же провела всего один бой на территории Украины - под Бродами., против РККА. Но, красноперые герои , патриоты враги..
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01.05.2021 13:33 Відповісти

Израильские спец- службы по всему миру по сей день успешно рыщут отлавливая военных преступников палачей виновных в своих ужасных преступлениях против человечности и в гитлеровском геноциде народов. Среди этих преступников - фашистов к сожалению немало и украинцев, но не патриотов Украины националистов воинов УПА так как не один из них не замарал свои руки кровью мирных граждан. Герои Украины УПА у них была своя святая цель освобождения Украинской Родины от лютых врагов оккупантов коммуно - фашистов сталина и фашистов гитлера. И возрождения Свободного Независимого Суверенного Украинского Государства, за что они мужественно боролись и отдавали свои жизни. А после Второй мировой войны председатель Директории УНР .А. Ливицкий начал реорганизовывать официальное правительство УНР в изгнании .( тогда в колонии урср было оккупационное марионеточное назначенное москвой правительство ) Для этого был создан в 1947 г. Украинский национальный совет как пред парламент государственного центра державы УНР в изгнании. Кроме членов украинского парламента, правительства было ещё и множество видных руководителей - националистов и организаций ОУН - УПА которые легально находились в Европе в том числе такие Герои Украины С.Бандера, Р.Шухевич ......и др. но не один из них никогда не был осуждён не одним международными судом или трибуналом.-
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30.04.2021 17:36 Відповісти
МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина" - Цензор.НЕТ 835
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30.04.2021 17:54 Відповісти
Ісконні обличчя кацапського нацизму!
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01.05.2021 00:02 Відповісти
МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина" - Цензор.НЕТ 7711

настоящие путриоты *********
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30.04.2021 17:55 Відповісти
А я не проти. І мені байдуже на думки якихось вилупків та безпам'ятних.
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30.04.2021 17:56 Відповісти
МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина" - Цензор.НЕТ 1159

рпц поп зигует)), я вотпонимая ССГаличину- воевали и против гитлеровцев и против нквдшных мразей. А эти за что ? за *****?
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30.04.2021 17:57 Відповісти
Кто создал эту дивизию? Не знаете? Ах да, нацисты и создали и назвали её СС Галичина. Не надо двойных стандартов. Фашисты их создали, значит они их пособниками и были.
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30.04.2021 18:01 Відповісти
Вы уж определитесь... Нацисты или фашисты. Это как бы разные понятия, партии.
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30.04.2021 18:02 Відповісти
Ты не знаешь с кам встречалась в Москве французская наци Мари Ле Пен?
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30.04.2021 18:20 Відповісти
Марі Ле Пен - не наці. Вона просто правий політик, який не хоче ісламізації власної країни. А підтримки в куйла ситуативно шукає в кремлі, бо глобалісти перекрили фінансовий кисень. Отакий-то парадокс буття. Realpolitik називається. Як на мене, то глобалісти, які знищують європейську цивілізацію в країнах старої Європи та США, є значно небезпечнішими за куйла. куйло завтра здохне - і все. А глобалістів багато, вони роБЛЯТЬ свою чорну справу, і їх доведеться чавити, як тарганів. Довго й нудно.
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01.05.2021 00:23 Відповісти
Жан- Марі ЛЕ Пен-відвертий французський нацист! А Марін Ле Пен- його донька!
Яблучко від яблоні далеко не падає. Вона лідер політичної партії "Національний Фронт!
В свої часи Путін подарував цієї мадам 6 млн. євро на виборчу кампанію щоб стати
депутатом Національних зборів Франції.Так що Путін теж нацист!
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01.05.2021 00:27 Відповісти
СС Галичина означает Сечевые Стрельцы "Галичина". Ты хоть знаешь, что никто и никогда не взял бы в настоящее SS ни одного украинца, неуч? Потому как в SS брали ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АРИЙЦЕВ, Причём, с безупречной родословной. Так что перестань повторять коммуняцкий бред!
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30.04.2021 18:40 Відповісти
МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина" - Цензор.НЕТ 1071ну щодо родословної є питання, наприклад істинний арієць з блактиними очима виявився євреєм.
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30.04.2021 23:01 Відповісти
Аллё! Знаток ,кацапус недоделанный! Харэ дудеть в
расиянский свисток. Лаптеносные попугаи своего
мнения не имут им всё телеговники расскажут.Как
только кацапы попрут,так мы сразу доделаем то что
не успели наши славные "Січеві Стрільці Галичина".
Пам'ятай про це расіянська гидота!
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02.05.2021 16:49 Відповісти
Чей Крым? "Амырыканец"
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30.04.2021 19:24 Відповісти
МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина" - Цензор.НЕТ 3399

эти- вааще красавчеги, ДаМБАССИТЫ
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30.04.2021 18:06 Відповісти
МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина" - Цензор.НЕТ 725

ав от эти- самые главные фашики
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30.04.2021 18:08 Відповісти
У вас в фотошопе ус отклеился
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01.05.2021 09:40 Відповісти
Законом не заборонено, а тому будемо робити що забажаємо.
Раз вже на те пішло, то по великому рахунку Нюрнберзьким трибуналом навіть самі війська СС не визнані злочинними, обвинувачувались лише ті, хто вчиняв злочини. Тому ця істерика призведе лише до збільшення популярності вшанування героїв Галичини і всіх формувань, що воювали за Україну у складі німецьких військ. Такий собі "Еффект військ СС"
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30.04.2021 18:24 Відповісти
Так , деякі з'єднання і частини «Ваффен СС» дійсно брали участь не тільки в боях на фронті, але й у каральних операціях і воєнних злочинах. Але, як при тому точно встановлено стосовно дивізії «Галичина» ні Нюрнберзький процес, ні розслідування багатьох Західних країн не виявило ніякої її причетності до таких подій.
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30.04.2021 18:26 Відповісти
Міністерство... чиновники... міжнародні сигнали... Політика... Гроші... МЗС України засудило...
Ну й по тому, хай міністерству грець, а нам - своє робити. Пройдуть роки, і Міністерство нікуди не дінеться, і українці будуть добре знати свою історію, і не соромитися її.

"...засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС" - а ніхто і не глоріфікує, а пошановує українців, що вели боротьбу за Україну.
"...пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні" - а ніхто і не пропагує, а пошановує українців, що вели боротьбу за Україну.
"За тиждень Україна вшановуватиме пам'ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів." - все вірно, будемо вшановувати всіх хто загинув, і тих хто вижив та продовжив будувати "комуністичний табір" - також не забудемо.
"Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства" - а ніхто і не виправдовує, а пошановує українців, що вели боротьбу за Україну І НЕ ЧИНИЛИ ЖОДНИХ ЗЛОЧИНІВ.
А до самодурів у міністерствах чи на диванах - у нас нульова толерантність.
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30.04.2021 18:30 Відповісти
Украинцы,которые публично поддерживают спецоперации ФСБ, негодяи и предатели, и не важно кем они себя считают, на каком языке говорят.Поддержал акцию фсб по дискредитации Украины получи срок,можно для начала условный если реально дурак и не понимает как во всем мире воспринимается войска СС. Только так нужно разговаривать с предателями. Или пусть едут на передовую и там доказывают, что они готовы, что то слелать хорошее доя,своей,страны. А СБУ спит по прежнему
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30.04.2021 18:48 Відповісти
Только ********* делят людей на категории. СС Галичина признана преступной ?- нет. А ты можешь идти на буй по 161 ст УК Украины
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30.04.2021 19:28 Відповісти
Склад дивізії: частина добровольців а це переважно молодь віком 17-19 років, розглядала перебування у «Галичині» як можливість здобути військовий досвід і зброю для того, щоб перейти до Української повстанської армії (УПА) , яка на той момент не мала такої можливості вишколити й озброїти дуже велику кількість вояків. Інші вояки сподівалися, що дивізія стане основою для формування українських військових частин для святої боротьби з страшними ворогами окупантами кремля. Були й такі, що вступали до лав дивізії, щоб уникнути примусового вивезення на роботу до Німеччини І певну частину вояків до «Галичини» просто мобілізували примусово. У Вермахті також служило в Російській визвольній армії (РОА) генерала А.Власова, і інших за різними оцінками, понад мільйона вояків переважно кацапів за національністю яких нещадно знищувала УПА..

А всього дивізій СС існувало більше ніж сорок. Значні втрати серед живої сили змусили німців брати на службу у війська Waffen SS іноземців не лише із союзних Німеччині держав, але, попри ідеологічні настанови, і жителів окупованих територій. Дивізій, сформованих із хорватів, латишів, естонців, угорців, французів, італійців, азербайджанців та багатьох інших. Наприкінці війни дивізій військ СС, де служили тільки німці за національним походженням, було тільки 19.
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30.04.2021 19:48 Відповісти
В Оксвілі (Канаді) існує пам'ятник легіонерам Дивізії "Галичина". Коли невідомі сплюндрували його, намалювавши графіті - поліція відкрила справу за злочин на ґрунті ненависті до українців. Кілька пам'ятників існує у Австрії. У місті Бауска (Латвія) є пам'ятник латвійцям, що служили у національних підрозділах ваффен-СС. Тим самим воякам стоїть пам'ятник у м. Зедельгем (Бельгія). В місті Сінімяе (Естонія) стояв пам'ятник воякам 20-ї дивізії ваффен-СС, який був взірваний у 2020-му представниками російських спецслужб. І я не бачу невдоволення посольств певних країн цими фактами. Це не пропаганда нацизму, це - пам'ять про громадян своєї країни.
Але, як тільки в Україні пройшла хода на честь українців, що служили у ваффен-СС (в ході якої поліцією не було зафіксовано жодного порушення закону) - здійнявся ґвалт з боку представництв деяких країн, після якого наше МЗС одразу "засудило", навіть не спробувавши навіть влаштувати історичний диспут (нагадаю, Комісія із розслідування у справах воєнних злочинців у Канаді (англ. Commission of Inquiry on War Criminals in Canada), більше відома під назвою Комісія Деше́на (англ. Deschênes Commission) - державна комісія, створена урядом Канади у лютому 1985 року для розслідування фактів можливої присутності у Канаді воєнних злочинців, в тому числі вихідців з України та країн Балтії не знайшла ЖОДНИХ доказів причетності дивізії ваффен-СС "Галичина" до військових злочинів. Навіть не спитавши, а з якого дива посли країн, одна з яких будує із агресором газопровід, що завдасть удару по економіці України, а інша - не надала нам жодної допомоги під час агресії, дозволяють собі засуджувати, та родити заяви щодо нібито пропаганди нацизму?
Можливо, потрібно було б, як і щодо постаті Романа Шухевича, пояснити, що Україна є Незалежною Державою, яка має самостійно вирішувати, де пропаганда нацизму, а де - вшанування пам'яті людей, що боролись проти зла, яке для українців, враховуючи кількість загиблих цивільних, було більшим, ніж нацизм? Скільки ще ми будемо жити за наративами радянсько-російського погляду на ті події? Можливо, було б краще взяти за основу погляд Канади та США, наприклад? Натомість підіграли пропаганді агресора, зрадивши як своїх громадян, що вийшли на Ходу, так і померлих вояків. Соромно.
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30.04.2021 20:04 Відповісти
Равнять украинцев к фашистам єто как равнять англичан к сталинистам.
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30.04.2021 20:13 Відповісти
Офис Президента може сидіти в сраці зі своїми висновками.
Хай історики дадуть ім правдиву інформацію і тоді в них буде
право щось вякати!
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01.05.2021 00:09 Відповісти
От і проявилася остаточно антиукраїнська сутність кошерної влади. Мерзота.
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01.05.2021 00:24 Відповісти
Щодо глоріфікації кацапо-фашизму кожного року 9 травня висловитись не хочуть ?
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01.05.2021 08:08 Відповісти
верно осудили.
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01.05.2021 08:24 Відповісти
мид Украины сборище падалей, пнх, эти подонки заявляли, что в Иране самолёт упал из за бракованых двигателей,
зеленский кидала и подонок
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01.05.2021 08:33 Відповісти
Читайте історію. Нюрнберзький процес не знайшов злочинів проти людства в діях дивізії. В Канаді вели великі розслідування по цих питаннях і не знайшли дій, що направлені проти людства. Не вірте савєцкой пропоганді. ОП у нас совєцке. А на 9 травня будуть судить за символіку комуністичну?
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01.05.2021 09:42 Відповісти
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