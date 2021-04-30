МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина"
Міністерство закордонних справ України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС. Нагадуємо, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні", - наголошується в коментарі речника МЗС..
"За тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства", - підкреслили в міністерстві.
Як повідомлялося, увечері в середу кілька сотень активістів провели в Києві "марш вишиванок", присвячений річниці створення в період Другої світової війни дивізії військ СС "Галичина".
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Но это не означает, что я за сс.
Цікаво,чи кулєбівське МЗС засудить заходи 9 травня,як глорифікацію війська окупаційної красной армії ?
Нагадаю, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема КОМУНІСТИЧНОГО, заборонена в Україні ,згідно ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки».
Подивимось.
Шоу "обоссаная дверь бубочки - 2"
Они давали присягу Гитлеру и за него воевали.
Я не осуждаю ни тех, кто воевал за Сталина, ни тех, кто за Гитлера.
Они сделали свой выбор и хрен с ними.
За Украину воевали только бандеровцы и точка!
Они заслуживают уважения, остальные - пошли нах!
П.С. В Эстонии есть памятники их СС дивизиям, потому что мозги эстонцев не засраны комуняцким калом как мозги наших жлобов.
А кто воспевает? Запрещено на законодательном уровне. Не в курсе?
Нюрбернг не прировнял её к войскам СС и не засудил её
Нюрнберг и войска СА не осудил, дальше что?
Израильские спец- службы по всему миру по сей день успешно рыщут отлавливая военных преступников палачей виновных в своих ужасных преступлениях против человечности и в гитлеровском геноциде народов. Среди этих преступников - фашистов к сожалению немало и украинцев, но не патриотов Украины националистов воинов УПА так как не один из них не замарал свои руки кровью мирных граждан. Герои Украины УПА у них была своя святая цель освобождения Украинской Родины от лютых врагов оккупантов коммуно - фашистов сталина и фашистов гитлера. И возрождения Свободного Независимого Суверенного Украинского Государства, за что они мужественно боролись и отдавали свои жизни. А после Второй мировой войны председатель Директории УНР .А. Ливицкий начал реорганизовывать официальное правительство УНР в изгнании .( тогда в колонии урср было оккупационное марионеточное назначенное москвой правительство ) Для этого был создан в 1947 г. Украинский национальный совет как пред парламент государственного центра державы УНР в изгнании. Кроме членов украинского парламента, правительства было ещё и множество видных руководителей - националистов и организаций ОУН - УПА которые легально находились в Европе в том числе такие Герои Украины С.Бандера, Р.Шухевич ......и др. но не один из них никогда не был осуждён не одним международными судом или трибуналом.-
настоящие путриоты *********
рпц поп зигует)), я вотпонимая ССГаличину- воевали и против гитлеровцев и против нквдшных мразей. А эти за что ? за *****?
Яблучко від яблоні далеко не падає. Вона лідер політичної партії "Національний Фронт!
В свої часи Путін подарував цієї мадам 6 млн. євро на виборчу кампанію щоб стати
депутатом Національних зборів Франції.Так що Путін теж нацист!
расиянский свисток. Лаптеносные попугаи своего
мнения не имут им всё телеговники расскажут.Как
только кацапы попрут,так мы сразу доделаем то что
не успели наши славные "Січеві Стрільці Галичина".
Пам'ятай про це расіянська гидота!
эти- вааще красавчеги, ДаМБАССИТЫ
ав от эти- самые главные фашики
Раз вже на те пішло, то по великому рахунку Нюрнберзьким трибуналом навіть самі війська СС не визнані злочинними, обвинувачувались лише ті, хто вчиняв злочини. Тому ця істерика призведе лише до збільшення популярності вшанування героїв Галичини і всіх формувань, що воювали за Україну у складі німецьких військ. Такий собі "Еффект військ СС"
Ну й по тому, хай міністерству грець, а нам - своє робити. Пройдуть роки, і Міністерство нікуди не дінеться, і українці будуть добре знати свою історію, і не соромитися її.
"...засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС" - а ніхто і не глоріфікує, а пошановує українців, що вели боротьбу за Україну.
"...пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні" - а ніхто і не пропагує, а пошановує українців, що вели боротьбу за Україну.
"За тиждень Україна вшановуватиме пам'ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів." - все вірно, будемо вшановувати всіх хто загинув, і тих хто вижив та продовжив будувати "комуністичний табір" - також не забудемо.
"Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства" - а ніхто і не виправдовує, а пошановує українців, що вели боротьбу за Україну І НЕ ЧИНИЛИ ЖОДНИХ ЗЛОЧИНІВ.
А до самодурів у міністерствах чи на диванах - у нас нульова толерантність.
А всього дивізій СС існувало більше ніж сорок. Значні втрати серед живої сили змусили німців брати на службу у війська Waffen SS іноземців не лише із союзних Німеччині держав, але, попри ідеологічні настанови, і жителів окупованих територій. Дивізій, сформованих із хорватів, латишів, естонців, угорців, французів, італійців, азербайджанців та багатьох інших. Наприкінці війни дивізій військ СС, де служили тільки німці за національним походженням, було тільки 19.
Але, як тільки в Україні пройшла хода на честь українців, що служили у ваффен-СС (в ході якої поліцією не було зафіксовано жодного порушення закону) - здійнявся ґвалт з боку представництв деяких країн, після якого наше МЗС одразу "засудило", навіть не спробувавши навіть влаштувати історичний диспут (нагадаю, Комісія із розслідування у справах воєнних злочинців у Канаді (англ. Commission of Inquiry on War Criminals in Canada), більше відома під назвою Комісія Деше́на (англ. Deschênes Commission) - державна комісія, створена урядом Канади у лютому 1985 року для розслідування фактів можливої присутності у Канаді воєнних злочинців, в тому числі вихідців з України та країн Балтії не знайшла ЖОДНИХ доказів причетності дивізії ваффен-СС "Галичина" до військових злочинів. Навіть не спитавши, а з якого дива посли країн, одна з яких будує із агресором газопровід, що завдасть удару по економіці України, а інша - не надала нам жодної допомоги під час агресії, дозволяють собі засуджувати, та родити заяви щодо нібито пропаганди нацизму?
Можливо, потрібно було б, як і щодо постаті Романа Шухевича, пояснити, що Україна є Незалежною Державою, яка має самостійно вирішувати, де пропаганда нацизму, а де - вшанування пам'яті людей, що боролись проти зла, яке для українців, враховуючи кількість загиблих цивільних, було більшим, ніж нацизм? Скільки ще ми будемо жити за наративами радянсько-російського погляду на ті події? Можливо, було б краще взяти за основу погляд Канади та США, наприклад? Натомість підіграли пропаганді агресора, зрадивши як своїх громадян, що вийшли на Ходу, так і померлих вояків. Соромно.
Хай історики дадуть ім правдиву інформацію і тоді в них буде
право щось вякати!
зеленский кидала и подонок