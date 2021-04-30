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Новини
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Через бездіяльність і саботаж податківців бюджет щорічно втрачає 22 мільярди гривень на тіньовому ринку палива, - Куюн

Через бездіяльність і саботаж податківців бюджет щорічно втрачає 22 мільярди гривень на тіньовому ринку палива, - Куюн

Через тіньові схеми на паливному ринку бюджет втрачає 22 мільярди гривень, при цьому влада не робить нічого, щоб ситуацію виправити.

Про це заявив директор товариства "Консалтингова група 95" Сергій Куюн.

"Різні схеми на ринку палива - це всесвітня проблема. Чому? Тому що паливо - це підакцизні товари, в ньому дуже велика частка податків. Наприклад, на колонці сьогодні в бензині 40% - це податки. І якщо ти не платиш податки, ти просто заробляєш 40-50% рентабельності. Ось причина такої популярності паливної схеми", - пояснив Куюн в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, сьогодні відбувається розквіт тіньових схем на паливному ринку, що стало можливим завдяки бездіяльності чиновників.

"Справжній ренесанс на тіньовому ринку, який ми бачимо сьогодні, став можливим завдяки бездіяльності і саботажу чиновників, зокрема податківців, на цьому ринку. Було засідання дуже показове комітету з фінансів і податків під головуванням пана Гетманцева (Данила Гетманцева. - Ред.). І там в прямому ефірі податківцям задані питання - чому так? ви що не бачите, що у нас 25 міні-НТЗ працюють просто так серед дня? Всі знають, де вони. Чому не закрито жодного з цих заводів? І ви знаєте, відповідей немає", - розповів експерт.

Він також підкреслив, що на тіньових ринках пального держава втрачає мільярди гривень.

"Страждає бюджет. Наприклад, за нашими розрахунками, через схеми на паливному ринку в цьому році 22 млрд грн податків - це мінімальна оцінка, яку втратив бюджет", - сказав Куюн.

Як відомо, влада ініціює підвищення низки податків для бізнесу, щоб збільшити надходження до держбюджету. Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи ці ініціативи, заявила, що посилення фіскального навантаження знищить вітчизняне підприємництво. А народний депутат Олексій Гончаренко порадив владі замість підвищення податків навести порядок на тіньовому ринку палива, де процвітають мільярдні корупційні схеми.

У той же час інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги, що в результаті призведе до падіння доходів в бюджет.

Автор: 

паливо (891) Сергій Куюн (34)


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Топ коментарі
+1
Спасіба житілям Крівбаса...
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30.04.2021 16:21
+1
та ладно , бездействие и саботаж ... они то точно знают сколько можно себе в карман положить и действуют
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30.04.2021 16:22
+1
Вы представляете 40% налогов в топливе!!!!
40% Карл!!!
В стране, которая топливо закупает!!!!

Уберите налоги, уберите государство с рынка и Украина станет СВЕРХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВОЙ!!!
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30.04.2021 17:22
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и тут 95. кварталовец что ли? или фанат?
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30.04.2021 16:19 Відповісти
Потрібно повністю ліквідувати податкову адміністрацію ат податкову поліці. як інституції і тоді не буде кому організовувати обнальні ями та скрутки! А для цього потрібно радикально спростити оподаткування, відмінити ПДВ і податок на прибуток і ввести податок з обігу, який буде сплачуватись автоматично при кожній фінансовій операції. Банки будуть просто утримувати певний відсоток від кожної транзакції юридичних осіб та ФОПів і проблему буде вирішено!
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30.04.2021 18:56 Відповісти
Спасіба житілям Крівбаса...
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30.04.2021 16:21 Відповісти
та ладно , бездействие и саботаж ... они то точно знают сколько можно себе в карман положить и действуют
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30.04.2021 16:22 Відповісти
а какой нам видосик покажет по этому поводу начальник "лиги смеха?
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30.04.2021 16:24 Відповісти
"инвестаналитик Эрик Найман заявил" - нам очень интересно знать мнение "инветсаналитика" с расейским гражданством
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30.04.2021 16:26 Відповісти
Кто-то теряет, кто-то находит.
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30.04.2021 16:43 Відповісти
А за 2020 год все прибыльные госкампании ,к примеру ,-Нафтогаз, укрзализныця, понесли Бене 108 млрд грн из кармана украинских налогоплательщиков 😉
https://youtu.be/eNBuGXD2Pjo
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30.04.2021 17:14 Відповісти
Вы представляете 40% налогов в топливе!!!!
40% Карл!!!
В стране, которая топливо закупает!!!!

Уберите налоги, уберите государство с рынка и Украина станет СВЕРХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВОЙ!!!
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30.04.2021 17:22 Відповісти
Иными словами - 22 лярда остались людям на иные потребительские расходы и не достались казнокрадам,зеленотарифным аферистам и прочим возвратчикам ПДВ.
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30.04.2021 18:01 Відповісти
Гетманцев антиукраинский, пропутинский агент, назначенец Зе, и под его крышей, убирать их из власти надо одновременно и сразу на нары.
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30.04.2021 19:26 Відповісти
Всё объясняется просто-стоит только раскрыть имена бенефициаров предприятий по продаже топлива
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30.04.2021 19:43 Відповісти
 
 