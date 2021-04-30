Росія може використовувати видачу своїх паспортів в ОРДЛО як привід для розв'язання війни, - Євросоюз
Євросоюз глибоко стурбований видачею Росією паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям і є очевидним порушенням суверенітету України.
Про це йдеться в заяві Євросоюзу, проголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми глибоко занепокоєні тим, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду районах України. Ця політика суперечить духу та цілям Мінських домовленостей і є явним порушенням суверенітету України", - наголошується у заяві.
У ЄС заявили, що ця політика Кремля викликає особливе занепокоєння з огляду на заяви високопоставлених чиновників РФ про можливість початку військових дій для захисту інтересів цих нових паспортизованих громадян.
"Європейський Союз та його держави-члени нагадують, що вони не визнають ці паспорти, і закликають інші держави-учасниці ОБСЄ діяти аналогічним чином", - йдеться у заяві.
Під час засідання Постійної ради увагу на продовження видачі Росією паспортів в окремих районах Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО) звернув постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк. Так, він вказав на те, що, відповідно до заяв з боку члена російського парламенту, до кінця 2021 року в ОРДЛО може бути видано вже близько 1 млн таких незаконних російських паспортів.
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1. Запретить туловищам с кацапским паспортом вьезд в Украину
2. При наличии кацапского паспорта - автоматически лишать гражданства Украины.
Но тупорылый квартальный наркоДегенерат думает о своем бизнесе и недвижимости в парашии, ему взападло решать дела Украины
Чи до них лише дійшло?
что для начала полномасштабной войны именно достройка СП2 развязывает ***** руки куда сильнее чем раздача паспортов в ОРДЛО
- Придумал! Давайте обеспокоенность выскажем
- Не вариант. Уже обо всем высказывали.
- Придумал! Читал где-то что там на Донбасе российские паспорта жителям раздают
- И шо?
- И ничего. Озабоченность выскажем, а юристы там формулировки придумают.