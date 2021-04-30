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Росія може використовувати видачу своїх паспортів в ОРДЛО як привід для розв'язання війни, - Євросоюз

Росія може використовувати видачу своїх паспортів в ОРДЛО як привід для розв'язання війни, - Євросоюз

Євросоюз глибоко стурбований видачею Росією паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям і є очевидним порушенням суверенітету України.

Про це йдеться в заяві Євросоюзу, проголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми глибоко занепокоєні тим, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду районах України. Ця політика суперечить духу та цілям Мінських домовленостей і є явним порушенням суверенітету України", - наголошується у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях Донбасу паспорти РФ отримали 583 тис. місцевих жителів, - Денісова

У ЄС заявили, що ця політика Кремля викликає особливе занепокоєння з огляду на заяви високопоставлених чиновників РФ про можливість початку військових дій для захисту інтересів цих нових паспортизованих громадян.

"Європейський Союз та його держави-члени нагадують, що вони не визнають ці паспорти, і закликають інші держави-учасниці ОБСЄ діяти аналогічним чином", - йдеться у заяві.

Під час засідання Постійної ради увагу на продовження видачі Росією паспортів в окремих районах Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО) звернув постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк. Так, він вказав на те, що, відповідно до заяв з боку члена російського парламенту, до кінця 2021 року в ОРДЛО може бути видано вже близько 1 млн таких незаконних російських паспортів.

Автор: 

паспорт (1152) росія (64984) Донбас (22354) Євросоюз (13351)


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Топ коментарі
+23
Достаточно один закон, который навсегда закроет эту кацапскую паспортную вакханалию.
1. Запретить туловищам с кацапским паспортом вьезд в Украину
2. При наличии кацапского паспорта - автоматически лишать гражданства Украины.

Но тупорылый квартальный наркоДегенерат думает о своем бизнесе и недвижимости в парашии, ему взападло решать дела Украины
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30.04.2021 16:25
+8
В первую очередь, старушка получила волшебный пендель блоагодаря позиции США периода Байдена ...
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30.04.2021 16:39
+5
Так це ж очевидно.....
Чи до них лише дійшло?
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30.04.2021 16:36
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30.04.2021 16:22 Відповісти
про Израель забыл... Вот уж де жырный аусвайс.... Лилу Даллас - Мультипас!!
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30.04.2021 16:26 Відповісти
У англичан можно два гражданства. В Украине - нельзя. В той же германии тоже запрещено 2 гражданства.
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30.04.2021 16:26 Відповісти
Бульбашки в лужу не надо пускать. Не практически каждый, а КАЖДЫЙ имеет паспорт рабсии на оккупированных территориях. А для выезда в страны ЕС достаточно украинского заграна. Надо серьезнее готовиться прежде тем рашотролизмом заниматься.
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30.04.2021 16:32 Відповісти
Обсос под ником корнель! Ты прям эксПЭРД геополитический! Одно смущает, с диывана хрюкаешь и ниочем! Зубы почисти и помойся, малятко обгаженый!
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30.04.2021 16:41 Відповісти
так ты то от злобы хрюкаешь- а ведь это правда и пошел на фик, чмо чиколадное
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30.04.2021 16:43 Відповісти
у каждого второй паспорт был взят по менталитету
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30.04.2021 16:53 Відповісти
Достаточно один закон, который навсегда закроет эту кацапскую паспортную вакханалию.
1. Запретить туловищам с кацапским паспортом вьезд в Украину
2. При наличии кацапского паспорта - автоматически лишать гражданства Украины.

Но тупорылый квартальный наркоДегенерат думает о своем бизнесе и недвижимости в парашии, ему взападло решать дела Украины
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30.04.2021 16:25 Відповісти
какая сообразительность !
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30.04.2021 16:32 Відповісти
Яка неперевершена кмітливість!
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30.04.2021 16:35 Відповісти
ТА ТЫ ШО???? ДА НЕУЖЕЛИ ???? ЭТО НАДО Ж ТАК НА 30 ГОД КАК ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПОТОМ В 08 В ГРУЗИИ А ТЕПЕРЬ В УКРАИНЕ ТАКОЕ ВОТ ЗКАМЕТИТЬ И ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ !!!!! А ВЕДЬ ЖАРЕННЫЙ ПЕТУХ В ЖОПУ ЕЩЕ НЕ КЛЮНУЛ...ИЛИ ПЕРСПЕКТИВА ПОТЕРИ СЫТОЙ ЖИЗНИ ЗАСТАВЛЯЕТ ШЕВЕЛИТЬ ИЗВИЛИНАМИ И НЕМНОГО ПОДНИМАТЬ ЗАД?????
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30.04.2021 16:36 Відповісти
Так це ж очевидно.....
Чи до них лише дійшло?
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30.04.2021 16:36 Відповісти
Так отключите Расею от международной платёжной системе,а то они завтра начнут выдавать россиянам документы на землю в государствах ЕС
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30.04.2021 16:37 Відповісти
Жириновский так и сказал,что Расея разбила Наполеона и Гитлера ,и что это земли Расеи
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30.04.2021 16:50 Відповісти
а для чего же еще паспорта раздавать ?
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30.04.2021 16:37 Відповісти
ну да... они своих граждан и их землю и имущество потом отстаивать должны...
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30.04.2021 17:07 Відповісти
А вообще старушка Европа наконец-то начала осознавать очевидное. Видимо путлефюрер рубли к концу подходят.
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30.04.2021 16:38 Відповісти
В первую очередь, старушка получила волшебный пендель блоагодаря позиции США периода Байдена ...
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30.04.2021 16:39 Відповісти
Согласен, без байденпенделя не обошлось.
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30.04.2021 16:46 Відповісти
Куда полезнее для ЕС было бы наконец прозреть,
что для начала полномасштабной войны именно достройка СП2 развязывает ***** руки куда сильнее чем раздача паспортов в ОРДЛО
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30.04.2021 16:38 Відповісти
Да, российские пропагандоны постоянно кричат, что "Ррррассия защитит своих граждан в ДНРЛНР". Гитлер тоже использовал эту мульку для захвата Чехословакии". Украине надо было сразу принять закон, лишающий украинского гражданства всех, кто получит российский паспорт. Тогда бы донбасяне триста раз бы подумали, прежде чем бежать за российским паспортом. Потому что все они не хотят отказываться от няшечек, которые они получают от Украины - пенсии, детские выплаты, соцвыплаты, безвиз. Все они пооформляли в Украине выплаты для беженцев, хотя беженцами не являются.
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30.04.2021 16:39 Відповісти
Даунбасяне и подумать это разные категории понимания объективной реальности.
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30.04.2021 16:44 Відповісти
тут уся справа у процентному співвідношенні. Я ще не зустрічала справді біженців з донбасу. Лише по телеку бачила... А ось ПРИЕДЖИХ наглих морд = скільки завгодно з Лугандоніі, в мене поруч на квартирі живуть... комуналку не платят, засрали все парадне... гадять, смалять, харкають, за псом не прибирають... Бєжєнці епти.... Ніде не працюють.... Але нову іномарку вже купили... вечно в АТБ бачу та в Новусі як повними телегами скуповують усе... зашугали всіх хто поруч живе... Участковому - пофиг.
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30.04.2021 17:19 Відповісти
Как правило это потомки завезенных на Донбасс нищебродствующих кацапов в пустые дома умерших от голодомора украинцев. Что же толкового от них ждать?
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30.04.2021 17:23 Відповісти
- Ну шо господа, чем займемся?
- Придумал! Давайте обеспокоенность выскажем
- Не вариант. Уже обо всем высказывали.
- Придумал! Читал где-то что там на Донбасе российские паспорта жителям раздают
- И шо?
- И ничего. Озабоченность выскажем, а юристы там формулировки придумают.
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30.04.2021 16:48 Відповісти
За семь лет уже столько с ЕС высрали сожалений ,что уже пора переходить к ...
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30.04.2021 16:52 Відповісти
Россия может использовать выдачу своих паспортов в ОРДЛО как повод для развязывания войны, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 6083
Россия может использовать выдачу своих паспортов в ОРДЛО как повод для развязывания войны, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 393
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30.04.2021 16:59 Відповісти
В Крыму разве ходит гривна?
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30.04.2021 20:52 Відповісти
Получил паспорт? Вьезд сюда запретить ,пенсии запретить.С этой фигнёй пора заканчивать это уже надоело !
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30.04.2021 17:40 Відповісти
Она может ********* сама по себе, и развязать что захочет, против слабее себя, Гниды.
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30.04.2021 17:45 Відповісти
а что по выдаче пачпартов а с курицей табака на оккупированных и аннексированных территориях, ООН, в лице своих многочисленных структур, хочет сказать?!))
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30.04.2021 18:14 Відповісти
Лише один закон,про заборону знаходження громадян Росії на терріторії України,до десяти років ув'язненя за порушення.
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30.04.2021 18:55 Відповісти
Раздать паспорта Германии в Калиненграде (100% все будут немцами) все расгребут за пол часа.И вот исконные земли германии возвращаются назад .По Рустехнологии. И пусть хоть пукнут.
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30.04.2021 20:18 Відповісти
Паэтаму усякий мардовский член пойманый с мардовскай мутантной курицей подлежит уничтожению на месте как тырарист.
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30.04.2021 20:55 Відповісти
Она может ********* сама по себе, и развязать что захочет, против слабее себя, Гниды.
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30.04.2021 22:06 Відповісти
Неужели поняли ?
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01.05.2021 06:55 Відповісти
 
 