Книжковий ринок України поряд із російським - це маленький магазинчик біля будинку, що стоїть стіна до стіни з величезним гіпермаркетом, - Красовицький

Український ринок наповнився значною мірою не просто російською книгою, а російською книгою за ціною в 2,5 рази дешевшою за українську.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів генеральний директор найбільшого українського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

За його словами, торік проблема полягала в тому, що з Росії не тільки продовжували їхати книжки за попередніми ліцензіями, а й значною мірою через проблеми в самій Росії.

"Коли держава не сильно допомагала видавцям додатково, багато хто з них вирішили підчистити склади шляхом знижок. І весь цей злив пішов в Україну. Давайте зрозуміємо, що український книжковий ринок поруч із російським (як і поруч з польським, наприклад), це маленький магазинчик біля будинку, що стоїть стіна до стіни з величезним гіпермаркетом", - пояснив він.

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Красовицький додав, що частина книг потрапила контрабандою.

"Таким чином, український ринок наповнився значною мірою не просто російською книгою, а російською книгою за ціною в 2,5 рази дешевшою за українську", - підкреслив гендиректор видавництва.

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