Книжковий ринок України поряд із російським - це маленький магазинчик біля будинку, що стоїть стіна до стіни з величезним гіпермаркетом, - Красовицький
Український ринок наповнився значною мірою не просто російською книгою, а російською книгою за ціною в 2,5 рази дешевшою за українську.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів генеральний директор найбільшого українського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.
За його словами, торік проблема полягала в тому, що з Росії не тільки продовжували їхати книжки за попередніми ліцензіями, а й значною мірою через проблеми в самій Росії.
"Коли держава не сильно допомагала видавцям додатково, багато хто з них вирішили підчистити склади шляхом знижок. І весь цей злив пішов в Україну. Давайте зрозуміємо, що український книжковий ринок поруч із російським (як і поруч з польським, наприклад), це маленький магазинчик біля будинку, що стоїть стіна до стіни з величезним гіпермаркетом", - пояснив він.
Красовицький додав, що частина книг потрапила контрабандою.
"Таким чином, український ринок наповнився значною мірою не просто російською книгою, а російською книгою за ціною в 2,5 рази дешевшою за українську", - підкреслив гендиректор видавництва.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Красовицьким читайте тут.
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аж дві газети україномовні,
решта -на языке...
Это как Соловьёв ( Шапиро ) , но только писатель . Чтиво для душевнобольных , не состоявшихся умственно .
Как , по-вашему , Захар Прилепин - это писатель ?
По-моему , это говно ...
Не розумію, от навіщо? Навіщо витрачати целюлозу?
Кажу відверто - качаю з онлайн бібліотек та торентів.
Але, от наприклад, книжки, написані ветеранами-побратимами купляв принципово, але теж в електронному форматі. І нехай навіть за ціною друкованої.
а де українськи кросворди?
Навіть цензор по замовчування відкривається російською.
Какая разніца?
. В Восточной Украине, в Мариуполе в частности. А на русском языке с Москвы везли, с Ленинграда. В 90- х годах бизнес книжный был: с Харькова книжки везли пачками, с той же Москвы. Интернета тогда не было
от неправда, рiвно навпаки. якраз в 70-тi, 80-тi світової класики українською було набагато бiльше, нiж рассєянською, тобто кацапською. за макулатуру i таке iнше...
коли Ваше дитинство було? якi роки?
УГ.
А ОСТАННІ РОКІВ 30-ТЬ -ватна пропаганда..
противники цих тез НАЗВІТЬ ЯКИЙСЬ ТВІР.