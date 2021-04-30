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Книжковий ринок України поряд із російським - це маленький магазинчик біля будинку, що стоїть стіна до стіни з величезним гіпермаркетом, - Красовицький

Книжковий ринок України поряд із російським - це маленький магазинчик біля будинку, що стоїть стіна до стіни з величезним гіпермаркетом, - Красовицький

Український ринок наповнився значною мірою не просто російською книгою, а російською книгою за ціною в 2,5 рази дешевшою за українську.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів генеральний директор найбільшого українського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

За його словами, торік проблема полягала в тому, що з Росії не тільки продовжували їхати книжки за попередніми ліцензіями, а й значною мірою через проблеми в самій Росії.

"Коли держава не сильно допомагала видавцям додатково, багато хто з них вирішили підчистити склади шляхом знижок. І весь цей злив пішов в Україну. Давайте зрозуміємо, що український книжковий ринок поруч із російським (як і поруч з польським, наприклад), це маленький магазинчик біля будинку, що стоїть стіна до стіни з величезним гіпермаркетом", - пояснив він.

Читайте також: Ввезення в Україну одного з російських видань "Майстра і Маргарити" заборонено в 2019-му, але книгу в іншому виданні можна вільно купити, - Красовицький

Красовицький додав, що частина книг потрапила контрабандою.

"Таким чином, український ринок наповнився значною мірою не просто російською книгою, а російською книгою за ціною в 2,5 рази дешевшою за українську", - підкреслив гендиректор видавництва.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Красовицьким читайте тут.

Автор: 

книги (446) росія (64984) видавнича справа (50) Красовицький Олександр (8)


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Топ коментарі
+7
зайдіть на Укрпошту
і Ви побачите :
аж дві газети україномовні,
решта -на языке...
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30.04.2021 16:33
+7
Кацапские книги - это отрава , яд для ума .
Это как Соловьёв ( Шапиро ) , но только писатель . Чтиво для душевнобольных , не состоявшихся умственно .
Как , по-вашему , Захар Прилепин - это писатель ?
По-моему , это говно ...
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30.04.2021 16:41
+5
"руський" - нема такого "язика ". По кацапски : русский язык , або російська мова в перекладі . Руський від слова Русь. Де кацапи , а де Русь - то різні речі...
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30.04.2021 16:46
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Так в Україні ущємляють руський 👅 язик.
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30.04.2021 16:26 Відповісти
"руський" - нема такого "язика ". По кацапски : русский язык , або російська мова в перекладі . Руський від слова Русь. Де кацапи , а де Русь - то різні речі...
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30.04.2021 16:46 Відповісти
не руський, а рассєянський, тобто кацапський...кацапо-ординьский койне.
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30.04.2021 21:10 Відповісти
Если много читают - почему дебилы?
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30.04.2021 16:27 Відповісти
Наверно интернет не у всех есть.
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30.04.2021 18:51 Відповісти
Ну,мабуть,не то читають.
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30.04.2021 19:00 Відповісти
питання в тому, що читають, а раз дебіли, значить читають різне лайно
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30.04.2021 22:43 Відповісти
зайдіть на Укрпошту
і Ви побачите :
аж дві газети україномовні,
решта -на языке...
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30.04.2021 16:33 Відповісти
Так хто зараз читає газети, крім пенсіонерів, давайте їх перед смертю навчимо української мови
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30.04.2021 18:17 Відповісти
а в чому проблема, не хочуть, нехай на родіну фігачать, і пенсійному добре і менше за щмарклю чи зажопу голосувати будуте
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30.04.2021 22:46 Відповісти
Последняя книга, которую читал - бестселлер Януковича. Следующую, которую прочту - мемуары доцента Кивы.
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30.04.2021 16:38 Відповісти
Открою Красовицкому "тайну": любой рынок Украины по сравнению с российским - это ларек. И шо? Не знаешь что делать - иди на завод работать.
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30.04.2021 16:39 Відповісти
Нах этого сепара жиденка ваще слушать
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30.04.2021 16:40 Відповісти
Кацапские книги - это отрава , яд для ума .
Это как Соловьёв ( Шапиро ) , но только писатель . Чтиво для душевнобольных , не состоявшихся умственно .
Как , по-вашему , Захар Прилепин - это писатель ?
По-моему , это говно ...
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30.04.2021 16:41 Відповісти
Ну так значит надо переводить украинских писателей на русский язык. И продавать книги украинских типографий на русском языке. На " украинском русском". Или сразу на двух языках. А что делать? Паспорт старый же на двух языках идёт. Если есть спрос, то надо же удовлетворять. Так лучше, чем контрабандное .
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30.04.2021 18:57 Відповісти
та не тільки по твоєму, а впринципі.
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30.04.2021 22:47 Відповісти
Не согласен с этой новостью. Перед новым годом купил в интернете где-то пять книг известных авторов на украинском. Например "learning science", "js для детей" и тд. Самая дорогая обошлась в 200 грн, самая дешевая где-то 110. Аналоги на кацапском сильно дороже были.
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30.04.2021 16:43 Відповісти
Кстати,это правда,я тоже это заметил.
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30.04.2021 19:02 Відповісти
я майже не купую книг російською мовою (лише у тому випадку, коли це мова оригіналу)
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30.04.2021 16:51 Відповісти
Перепрошую, звичайно, але хто зараз читає книжки в паперовому форматі?
Не розумію, от навіщо? Навіщо витрачати целюлозу?
Кажу відверто - качаю з онлайн бібліотек та торентів.
Але, от наприклад, книжки, написані ветеранами-побратимами купляв принципово, але теж в електронному форматі. І нехай навіть за ціною друкованої.
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30.04.2021 17:00 Відповісти
уподьом перед ****** і заплачємо ат бєссілія так ця гнида намєкає?
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30.04.2021 17:01 Відповісти
о вы не представляете как хитрожопо кацапы распространяют своё срано-лживое "величие" посредством распространения и выпуска кроссвордов и сканвордов миллионными тиражами...
а де українськи кросворди?
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30.04.2021 17:19 Відповісти
В "Україні молодій" щотижня, здається)
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30.04.2021 17:40 Відповісти
Хотелось в телеграмм подписаться на украинские юмористические каналы, чтобы анекдоты читать. В общем - нету.
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30.04.2021 19:00 Відповісти
А гебельс-понос по параша-ТВ - вообще беcплатно
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30.04.2021 17:35 Відповісти
А где развлекаловка на украинском языке? Где сериалы типа мыльных , детективных, боевички, женские мелодрамы?
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30.04.2021 19:05 Відповісти
#ітакпаймут
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30.04.2021 22:50 Відповісти
Ну і хто у цьому винен?
Навіть цензор по замовчування відкривається російською.
Какая разніца?
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30.04.2021 17:39 Відповісти
Я з дитинства читав російською, бо світової класики українською майже не було. І так звик, що ледве перейшов на українські книги, тепер їх багато, слава Богу.
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30.04.2021 17:42 Відповісти
Вот не надо вводить в заблуждение. В советское время на территории Украины хорошую книгу на русском было проблемно найти в магазине. Помню в Доме книги вся фантастика на украинском лежала, приключения
. В Восточной Украине, в Мариуполе в частности. А на русском языке с Москвы везли, с Ленинграда. В 90- х годах бизнес книжный был: с Харькова книжки везли пачками, с той же Москвы. Интернета тогда не было
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30.04.2021 19:13 Відповісти
В савэцкое время вообще книг в магазинах нормальных не было (Киев). Приходилось мукулатуру собирать, а потом менять ее на мировую классику. А гусского дерьма было полным-полно, например в Пассаже.
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30.04.2021 19:23 Відповісти
Я з дитинства читав російською, бо світової класики українською майже не було

от неправда, рiвно навпаки. якраз в 70-тi, 80-тi світової класики українською було набагато бiльше, нiж рассєянською, тобто кацапською. за макулатуру i таке iнше...
коли Ваше дитинство було? якi роки?
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30.04.2021 21:15 Відповісти
80-90, батьки за зарплату виписували багатотомники класики, вибору українською не було, хіба що поодинокі.
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02.05.2021 10:57 Відповісти
Хто заважає заборонити імпорт книг з РФ. А якою мовою друкувати книги в Україні, це питання попиту. Хто якою мовою захоче купити, той повинен мати право придбати улюблену кнігу.І поки по Україні бігають Ківа, Рабинович, Аваков не треба розводити сморід навколо мови на якому видають книги, підкреслю, українські видавництва
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30.04.2021 18:29 Відповісти
Аваков , кстати, за "украинский русский" высказывался. Так что он с вами согласился бы.
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30.04.2021 19:15 Відповісти
останні років 50-ть НЕ ІСНУЄ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВЗАГАЛІ..
УГ.
А ОСТАННІ РОКІВ 30-ТЬ -ватна пропаганда..

противники цих тез НАЗВІТЬ ЯКИЙСЬ ТВІР.
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30.04.2021 21:49 Відповісти
 
 