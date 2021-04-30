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Новини
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Дружина Чауса просить Зеленського втрутитися в пошуки її чоловіка, в разі ігнорування загрожує зверненням у міжнародні інстанції

Дружина Чауса просить Зеленського втрутитися в пошуки її чоловіка, в разі ігнорування загрожує зверненням у міжнародні інстанції

Дружина українського екссудді Миколи Чауса, який зник у Молдові 3 квітня, звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Світлана Чаус повідомила виданню hromadske, надавши копію документа.

"Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ", — зазначила у заяві Світлана Чаус.

Також вона наголосила на тому, що в разі ігнорування президентом її заяви вона звертатиметься в міжнародні інстанції.

"Якщо ж спецслужби й надалі незаконно утримуватимуть мого чоловіка, ми продовжуватимемо звертатися до всіх лідерів європейських і світових держав. Сім’я та адвокати вживатимуть усіх необхідних заходів, аби повернути Миколу Чауса живим", — написала жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чаус зі зламаною щелепою утримується на території ГУР: на співпрацю не йде. Єрмак і Зеленський можуть сісти за його викрадення, - ексзаступник голови СБУ Нескоромний

Водночас адвокат екссудді Олександр Вишневий зазначив, що українські правоохоронці досі не відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Миколи Чауса, хоча вони зверталися з відповідними заявами. Зокрема, про відсутність кримінального провадження заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, наголосивши: "Коли буде зареєстроване провадження, ми будемо цим займатися".

"Ми подали їм заяву про злочин 12 квітня, а вони навіть провадження не відкрили. То чим же вони будуть займатися?", — наголосив адвокат екссудді. Також раніше адвокати через суд просили ДБР надати список усіх проваджень щодо Чауса.

Також читайте: У Зеленського блокують розслідування справи про викрадення Чауса, - нардеп "ЄС" Павленко

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивствуспівробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) викрадення (818) розслідування (2269) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+30
Оце ЗЕлений віслюк встряг. Знайшов пригоди на свою жопу "Что ни делает дурак - всё он далает не так"
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30.04.2021 16:26
+11
Именно потому, что это мегаидиотизм, первым в голову приходит ЗЕ и его команда.
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30.04.2021 16:37
+10
Так вроде уже вмешался - все засрано-обосрано)
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30.04.2021 16:27
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Оце ЗЕлений віслюк встряг. Знайшов пригоди на свою жопу "Что ни делает дурак - всё он далает не так"
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30.04.2021 16:26 Відповісти
Та при чем тут Янелох? Зачем ему нужен этот судьишка?
Этот шустрозадый Чаус уже один раз имитировал
свое похищение - после которого всплыл в Молдове...
...а после того как Молдова отказала ему в политическом
убежище и его крыша Додон проиграл выборы, а на горизонте
замаячила депортация - резко случилось новое "похищение"?
не надо вестись на вбросы всякой фигни...
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30.04.2021 17:07 Відповісти
Извини, но фигню тут ты пишешь. Чаус был ОЧЕНЬ нужен ЗЕлёному ослу. С его помощью, ЗЕмудак хотел нарыть доказы против Пороха. Вот и выкрали. Но у даурака всё1 пошло как обычно - через жо... Вот тебе сссыль на филоьм, там всё по полочкам с доказами: https://youtu.be/xx1lZIMUbN4 ССЫЛКА
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30.04.2021 17:09 Відповісти
Извини но твоя версия полная бредятина...
...ибо, если бы Чаус знал о Порохе какой то стоящий компромат,
то он бы не бегал от Янелоха ни в какую Молдову
- а спокойно слил бы этот компромат ЗЕленым
которые закрыли бы его дело и он брал бы дальше взятки в своем суде...
А по твоему получается, что: Чаус честный судья,
сбежал в Молдову - чтобы не давать компромат на Порошенко?
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30.04.2021 17:15 Відповісти
Если бы это был не он, то выступил бы с заявлением, что мы тут непричем, пошел навстречу просьбе молдавской стороны дать осмотреть машину посла на которой как предполагалось вывезли Чуаса...
Но Клоун тупо морозился, как впрочем и всегда когда делал какую нибудь лажу! Нужно понимать, что это международные отношения, тут тупо морозится, в надежде что все забудется нельзя! В данном случае, он не только совершил противоправное действие в международном масштабе, но и подставил первое дружественное к Украине а не Московии молдавское правительство, подорвав их рейтинг внутри страны!
Это идиотизм просто фиеерических масштабов
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30.04.2021 19:14 Відповісти
Так вроде уже вмешался - все засрано-обосрано)
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30.04.2021 16:27 Відповісти
проще его уже отпустить
Жена Чауса просит Зеленского вмешаться в поиски ее мужа, в случае игнорирования грозит обращением в международные инстанции - Цензор.НЕТ 8008
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30.04.2021 16:27 Відповісти
чем больше орет эта хайловая ммм.(ну да ладно...) тем больше не верю что его Украили тут явно какая хрень с участием ФСБ играется или бандитов... что мог сказать Чаус такого зелоенском даже на Порошенко что мол ему дали команду пусть даже и сам Порощенко и что в чем прикол... слова Порошенко против помета судьи взяточника Чайса....не более чем...
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30.04.2021 17:08 Відповісти
Хоть одно трезвое мнение...
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30.04.2021 17:16 Відповісти
Поищите лучше крепкий , занозистый кол , на который этого судью нужно и посадить .
В случае его обнаружения .
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30.04.2021 16:30 Відповісти
От і у Зєлєнского образно кажучи з'явився свій Гонгадзе. Чому образно? Бо стає гидко від того, що з Гонгадзе будуть порівнювати суддю-забарника, з якого таки зроблять мученика, коли хтось випадково знайде чи то голову, чи то тіло.
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30.04.2021 16:31 Відповісти
путать это преступное ничтожество - чауса, с чистым и незапятнанным Гонгадзе - кощунственно.
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30.04.2021 16:49 Відповісти
Ні в якому разі не являючись прихильником зелені,хочу запитати,чи є якісь докази причетності зеленського до зникнення цієї суддівської падалі?
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30.04.2021 16:51 Відповісти
https://youtu.be/xx1lZIMUbN4
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30.04.2021 16:55 Відповісти
І що,це доводить причетність української влади?
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30.04.2021 16:59 Відповісти
тю, ти б зразу сказав, що ЗЕбіл. А я тут розпинаюсь, вважаючи чувака мислячою істотою. А воно - ЗЕбіл. Тьху...
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30.04.2021 17:02 Відповісти
Чоловіче,я деякий час читаю твої коментарі і все більше переконуюся,що ти провокатор,який вдає з себе порохобота.
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30.04.2021 17:05 Відповісти
ЗЕбіл, мені глибоко фіолетово, що ти про мене думаєш. Гуляй собі - і якнайдалі...
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30.04.2021 17:10 Відповісти
Джура а ты посмотрел- что там на том видосике к слову сказать канал Прямой принадлежащий Порошенко... ЧАУС -КОТОРЫЙ НЕЛЕГАЛЬНО (**ЕЩЕ 500 РАЗ ВЫУЧИ СЛОВО НЕЛЕГАЛЬНО)*** ПОПАЛ В МОЛДАВИЮ.... о КАКОЙ ЭКСТРАДИЦИ И ВЫДАЧЕ И КАКИЕ ВОПЛИ ВООБЩЕ МОЖЕТ ВАРНЯКАТЬ МАДАМ САНДУи Молдова .. покрываая нелегала взяточника судью.... ну если мы революционной необходимостью будем типа добиваться закона то таки да.. очередное ДНО только не у Зеленского (при всем моем к нему неуважении) а Молдова явно умышленно или нет внянута в ккакие то комбинации....против Украины...
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30.04.2021 17:13 Відповісти
Докази - це його мовчання.
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30.04.2021 16:59 Відповісти
А що,президент будь-якої держави зобов'язаний коментувати зникнення втікача-злодія?
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30.04.2021 17:01 Відповісти
Не зникнення, а викрадення. І робити все для розслідування. А він розслідує як у кремлі отруєння Навального...
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30.04.2021 17:06 Відповісти
таки да Иногда лучше молчать от слова вообще.....
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30.04.2021 17:14 Відповісти
Такі ж самі, як і у мародер ті Порошенка. 😊 Тепер серйозно. Чи є докази, чи нема - то вже не має значення. Головне, що на відеокамерах (молдовських) зафіксовані працівники українського посольства. Це або д пломати, або працівники ГУР під прикриттям. І робота і одних, і других підпорядковується президенту. Зв'язок з Єрмаком вже встановлено. Єрмак - креатура Зєлєнского. Тому відповідати буде він. Якщо не здасть Єрмака і всю його братію. А ми розуміємо, що не здасть. Бо то не в його силах. Ви справді вважаєте, що Кучма особисто причетний до вбивства Гонгадзе? А пляма на Кучмі. І буде до кінця життя. Кацапська розвідка чудово використовує помилки Зєлєнского у підборі кадрів. Тому нехай Зєля звинувачує лише себе.
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30.04.2021 17:08 Відповісти
Да... Нашли помет волнистого попугайчика.
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30.04.2021 20:21 Відповісти
А Зеля откуда знает???
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30.04.2021 16:32 Відповісти
"Чаус живий? Колишній розвідник зливає сенсацію! "
https://www.youtube.com/watch?v=nv2n7AphzZI
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30.04.2021 16:33 Відповісти
10 до 1 що зебіли до викрадення непричетні.
Просто тому що це мегаідіотизм за тиждень до екстрадиції. Але...
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30.04.2021 16:34 Відповісти
Именно потому, что это мегаидиотизм, первым в голову приходит ЗЕ и его команда.
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30.04.2021 16:37 Відповісти
, как говорил Ейнштейн есть две бесконечные вещи - Вселенная и человеческая глупость, но в первом я не уверен.
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30.04.2021 16:40 Відповісти
Дуже можливо,що чаус з допомогою друзів з українських спецслужб зімітував своє "викрадення",а "бузутішна" дружина грає на публіку.
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30.04.2021 16:56 Відповісти
Тому в нас ніхто не відповідає президенту Молдови і не розслідує нічого...
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30.04.2021 17:08 Відповісти
Клоун не думает и бумаги не изучает! И я на 200% уверен, что он не знал про его готовящуюся экстрадицию. Вполне было достаточно, чтобы ему посоветовали, типа мы все устроим, это будет классно для рейтинга....
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30.04.2021 19:18 Відповісти
она делает в точности наоборот если хочет, конечно, мужа обратно получить
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30.04.2021 16:34 Відповісти
А як вона повинна діяти? Зв'язатися з представниками ОП, щоб ті влаштували зустріч де вона переконуватиме його сказати на камеру все що потрібно?
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30.04.2021 16:42 Відповісти
та много вариантов - как один из самых крайних - начать давать интервью что психическое здоровье супруга последнее время (пару лет) крепко пошатнулось и дало трещину и тд. в таком роде
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30.04.2021 16:44 Відповісти
ВСЕ, що скаже Чаус не буде мати НІЯКИХ юридичних наслідків, бо всі дії відбуваються поза законом. Є два варіанти - ліквідувати або признати що обісрались, другий варіант - це менший термін ув"язнення для чинного Гаранта Бубочки.
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30.04.2021 16:45 Відповісти
Та отож !
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30.04.2021 16:56 Відповісти
Теперь ЗЕ еще и жену Чауса должен куда-то деть пока она не обратилась в международные инстанции.

Хотя есть отличная идея - арест жены Чауса за убийство Чауса. Аваков сделает легко.
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30.04.2021 16:36 Відповісти
Да , опыт там есть. Ведь всем же понятно, что эта жена - "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности...".
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30.04.2021 16:52 Відповісти
Якщо Зєля за щось береться
То перетворює це в гівно.
Якщо Зєля береться за гівно
То просто витрачає менше сил. (с) Дослівний нехудожній переклад з вєлікоросійського нарєчія на людську мову.
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30.04.2021 16:38 Відповісти
Пусть лучше расскажет, где он прячется!
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30.04.2021 16:39 Відповісти
Это что же она хочет, что бы Вова сам у себя её мужа поискал?
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30.04.2021 16:47 Відповісти
искать чауса за кордоном не входит в обязанность наших служб. преступник сам туду удрал, пусть жена его сама и ищет, за бабло в банках котрые произростает в их огороде... или просит Молдову его искать...
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30.04.2021 16:48 Відповісти
Задаю очевидный вопрос. Есди рыло зе-власти не в дерьме почему ни слова о провокации. Почему посол не воспользовался предоставленной возможностью опровергнуть причастность СБУ в парламенте Молдовы. Почему ГУР отрицает свою причастность, Мендельвошка и Ермак заткнули языки в анус?
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30.04.2021 17:00 Відповісти
Потому-что им не нужно доказывать что "я не верблюд"
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30.04.2021 17:43 Відповісти
У вас зебильнутых с логикой полная беда. Говоря на простом. Если тебе бросают предъяву ты либо даешь отпор. либо отмазываешься. А поза страуса знаешь чем заканчивается?
Дружина Чауса просить Зеленського втрутитися в пошуки її чоловіка, в разі ігнорування загрожує зверненням у міжнародні інстанції - Цензор.НЕТ 2441
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30.04.2021 17:49 Відповісти
Где указаны МЕЖДУНАРОДНЫЕ отношения?
Ты асиль внимательно, по пунктам, с паузами.
1. Адвокаты ПРЕДПОЛОЖИЛИ, что по их мнению (мыслям) чауса похитили украинские спецслужбы. Все. НИКАКИХ доказательств. Чаус пропал в Молдавии, напомню
2. КАК и главное ПОЧЕМУ государство Украина должно вмешываться в поиски чауса который пропал в другой стране??? Это же бред Они не могут разыскивать в чужой стране, разве негласно.
3. Пропал в Молдавии, а открыть дело должны в Украине? Напомню этот боров сбежал. Дело уже открыли. По хорошему этому борову нужно давать пожизненное заключение с конфискацией. Но домик полюбе на маму/папу. Ага. А откда бабло у них - то таке.
4. Фактов конкретных НЕТ, НЕТУ. Зато вой поднялся
5. Задержали свиноматку со 150 000 баксов. Не думаю что это первая взятка, а до этого он жил как святой. Это легко логично доказать показав "хибару" нищего. ага. На зарплату строил, лично с женой. А между перекурами летали на отдых каждый годик.
Самое умилительное чаус хотел САМ приехать.
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30.04.2021 20:03 Відповісти
Графоман. Не надо выдавать свой бред за реальность. Свое зеленое дерьмо оставь для своих баранов - соплеменников
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30.04.2021 20:30 Відповісти
В международных отношениях это не канает! Если на тебя катят бочку, положено давать ному протеста и всячески идти навстречу доказывая что ты тут не причем (в данном случае могли позволить молдавской стороне осмотреть машину дипломата. Да, имеют право отказать, но могли бы и дать, чем сняли все подозрения, но видать на той машине таки либо возили Чауса, либо кокс для Зели, что не могло не оставить следов).
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30.04.2021 19:22 Відповісти
она сама и организовала-нахрена ей старый пень за то бабло шо он наколядовал она молодого альфонса найдет делов то
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30.04.2021 16:51 Відповісти
Ермак, Деркая и сам Зелебеня все делают против Украины. Не знаю где этот Чаус, но то что посольство Украины проигнорировало приглашение в парламент Молдовы для разъяснений говорит о многом.
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30.04.2021 16:55 Відповісти
как же , источник такого бабла для жены исчез. Тебя вместе с мужем повесить мало
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30.04.2021 17:02 Відповісти
зе от Санду морозится, а тут какая то жена Чауса.
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30.04.2021 17:05 Відповісти
А його хтось виганяв з України. Сидів би в своєму кріслі і чекав би підвищення або в депутати міг податися. Он Вовк, підозрюваний в держзраді, сидить собі спокійно в Києві і "плює" на суд.
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30.04.2021 17:12 Відповісти
Когда эта судья деньги от хабарей в банки закатывала, его жена была совсем не против и никому не жаловалась. А сейчас раскудахталась.
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30.04.2021 17:19 Відповісти
Мендель увела и ее выгнали.
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30.04.2021 17:26 Відповісти
похоже эта жена его и заказала
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30.04.2021 17:42 Відповісти
женушка чауса адекватная?
Напомните курице-воровайке, что вмешиваться в дела чужой страны президент не может НИКАК.
Адвокат-проститутки "предположили" !!! что его МОГЛИ (или нет) похитить спецслужбы. Это чтоб их за сладкие попки не взяли. Думаем, предполагаем.
А из всего этого курица и остальные подняли вой.
И вишенкана торте - открыть уголовное дело о пропаже в другом государстве
Вы там не мешайте наркоту с бухлом
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30.04.2021 17:42 Відповісти
Да, что ты волнуешься - мужик твой давно уже в бочке на дне канала.
Так, что не парься, гуляй себе на наворованные бабки и заведи на эти бабки двух молодых ******.
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30.04.2021 17:49 Відповісти
Да,анчоус влип серьёзно..
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30.04.2021 17:55 Відповісти
Те, що Чаус потрібен Зєлє для компри на Пєцю - повна маячня. У Оніщенка ціла книга написана про Пєціни вонючки - "Петро П'ятий". І він готовий давати свідчення в судах, там на десять довічних з конфіскацією вистачить. Тільки Зєлю це не цікавить. Скоріше це спецоперація рила яму під прозахідного президента Молдови. Зрозуміло звідки Козирь отримав це завдання
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30.04.2021 18:19 Відповісти
Доречі, а не крякнули цього Чауса десь по дорозі в Україну? Його свідчення Зєлю б остоточно закопали.
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30.04.2021 18:21 Відповісти
Другими словами: Зеля, скажи своим псам,чтобы выпустили живым моего Чауса, иначе натравлю на вас европейскую Фемиду!
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30.04.2021 18:50 Відповісти
"Мой муж не собирался уклоняться от правосудия. Он ожидал решения, чтобы в соответствии с процедурой вернуться в Украину Источник:https://censor.net/ru/n3263115 Він же суддя!!!. Без процеДури - ніяк! Тіки за Законом! Де Закон?? У чергу - сукіни діти! Рятуйте мученика! Воно ще і заяви пише! Треба було б написати ще, що вони усе життя жили з чоловіком по заповідям Божим...може б хтось повірив би, у монахи б запропонував...або у КСУ!
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30.04.2021 18:58 Відповісти
Какой Зеля бессердечный. Лишил бедную женщину кормильца.
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30.04.2021 19:04 Відповісти
Лучше пусть эта жена обратится в лигу сексуальных меньшинств.
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30.04.2021 19:04 Відповісти
Вот тока не надо говорить,шо она туда и обратилась.
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30.04.2021 19:05 Відповісти
Наш Президент М. Санду сказала,что этот случай есть "черная метка" нашим силовым структурам,которые ,не узнали заранее,не предупредили и не помешали свершению этому инциденту. В общем,для нашего Президента это хороший предлог для бо-ольшой чистке в наших силовых структурах.
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30.04.2021 20:49 Відповісти
Жена украинского экс-судьи Николая Чауса, который исчез в Молдове 3 апреля, обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа. Источник: https://censor.net/ru/n3263115

Клоун отримав свого Гонгадзе

Побажання Чаусу здоровля.
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30.04.2021 21:37 Відповісти
 
 