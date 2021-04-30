Дружина Чауса просить Зеленського втрутитися в пошуки її чоловіка, в разі ігнорування загрожує зверненням у міжнародні інстанції

Дружина українського екссудді Миколи Чауса, який зник у Молдові 3 квітня, звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Світлана Чаус повідомила виданню hromadske, надавши копію документа.

"Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ", — зазначила у заяві Світлана Чаус.

Також вона наголосила на тому, що в разі ігнорування президентом її заяви вона звертатиметься в міжнародні інстанції.

"Якщо ж спецслужби й надалі незаконно утримуватимуть мого чоловіка, ми продовжуватимемо звертатися до всіх лідерів європейських і світових держав. Сім’я та адвокати вживатимуть усіх необхідних заходів, аби повернути Миколу Чауса живим", — написала жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чаус зі зламаною щелепою утримується на території ГУР: на співпрацю не йде. Єрмак і Зеленський можуть сісти за його викрадення, - ексзаступник голови СБУ Нескоромний

Водночас адвокат екссудді Олександр Вишневий зазначив, що українські правоохоронці досі не відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Миколи Чауса, хоча вони зверталися з відповідними заявами. Зокрема, про відсутність кримінального провадження заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, наголосивши: "Коли буде зареєстроване провадження, ми будемо цим займатися".

"Ми подали їм заяву про злочин 12 квітня, а вони навіть провадження не відкрили. То чим же вони будуть займатися?", — наголосив адвокат екссудді. Також раніше адвокати через суд просили ДБР надати список усіх проваджень щодо Чауса.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивствуспівробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.