Дружина Чауса просить Зеленського втрутитися в пошуки її чоловіка, в разі ігнорування загрожує зверненням у міжнародні інстанції
Дружина українського екссудді Миколи Чауса, який зник у Молдові 3 квітня, звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Світлана Чаус повідомила виданню hromadske, надавши копію документа.
"Мій чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя. Він очікував рішення, аби відповідно до процедури повернутися в Україну та захищати себе від незаконного переслідування з боку працівників НАБУ", — зазначила у заяві Світлана Чаус.
Також вона наголосила на тому, що в разі ігнорування президентом її заяви вона звертатиметься в міжнародні інстанції.
"Якщо ж спецслужби й надалі незаконно утримуватимуть мого чоловіка, ми продовжуватимемо звертатися до всіх лідерів європейських і світових держав. Сім’я та адвокати вживатимуть усіх необхідних заходів, аби повернути Миколу Чауса живим", — написала жінка.
Водночас адвокат екссудді Олександр Вишневий зазначив, що українські правоохоронці досі не відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Миколи Чауса, хоча вони зверталися з відповідними заявами. Зокрема, про відсутність кримінального провадження заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, наголосивши: "Коли буде зареєстроване провадження, ми будемо цим займатися".
"Ми подали їм заяву про злочин 12 квітня, а вони навіть провадження не відкрили. То чим же вони будуть займатися?", — наголосив адвокат екссудді. Також раніше адвокати через суд просили ДБР надати список усіх проваджень щодо Чауса.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.
4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивствуспівробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.
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Этот шустрозадый Чаус уже один раз имитировал
свое похищение - после которого всплыл в Молдове...
...а после того как Молдова отказала ему в политическом
убежище и его крыша Додон проиграл выборы, а на горизонте
замаячила депортация - резко случилось новое "похищение"?
не надо вестись на вбросы всякой фигни...
...ибо, если бы Чаус знал о Порохе какой то стоящий компромат,
то он бы не бегал от Янелоха ни в какую Молдову
- а спокойно слил бы этот компромат ЗЕленым
которые закрыли бы его дело и он брал бы дальше взятки в своем суде...
А по твоему получается, что: Чаус честный судья,
сбежал в Молдову - чтобы не давать компромат на Порошенко?
Но Клоун тупо морозился, как впрочем и всегда когда делал какую нибудь лажу! Нужно понимать, что это международные отношения, тут тупо морозится, в надежде что все забудется нельзя! В данном случае, он не только совершил противоправное действие в международном масштабе, но и подставил первое дружественное к Украине а не Московии молдавское правительство, подорвав их рейтинг внутри страны!
Это идиотизм просто фиеерических масштабов
В случае его обнаружения .
https://www.youtube.com/watch?v=nv2n7AphzZI
Просто тому що це мегаідіотизм за тиждень до екстрадиції. Але...
Хотя есть отличная идея - арест жены Чауса за убийство Чауса. Аваков сделает легко.
То перетворює це в гівно.
Якщо Зєля береться за гівно
То просто витрачає менше сил. (с) Дослівний нехудожній переклад з вєлікоросійського нарєчія на людську мову.
Ты асиль внимательно, по пунктам, с паузами.
1. Адвокаты ПРЕДПОЛОЖИЛИ, что по их мнению (мыслям) чауса похитили украинские спецслужбы. Все. НИКАКИХ доказательств. Чаус пропал в Молдавии, напомню
2. КАК и главное ПОЧЕМУ государство Украина должно вмешываться в поиски чауса который пропал в другой стране??? Это же бред Они не могут разыскивать в чужой стране, разве негласно.
3. Пропал в Молдавии, а открыть дело должны в Украине? Напомню этот боров сбежал. Дело уже открыли. По хорошему этому борову нужно давать пожизненное заключение с конфискацией. Но домик полюбе на маму/папу. Ага. А откда бабло у них - то таке.
4. Фактов конкретных НЕТ, НЕТУ. Зато вой поднялся
5. Задержали свиноматку со 150 000 баксов. Не думаю что это первая взятка, а до этого он жил как святой. Это легко логично доказать показав "хибару" нищего. ага. На зарплату строил, лично с женой. А между перекурами летали на отдых каждый годик.
Самое умилительное чаус хотел САМ приехать.
Напомните курице-воровайке, что вмешиваться в дела чужой страны президент не может НИКАК.
Адвокат-проститутки "предположили" !!! что его МОГЛИ (или нет) похитить спецслужбы. Это чтоб их за сладкие попки не взяли. Думаем, предполагаем.
А из всего этого курица и остальные подняли вой.
И вишенкана торте - открыть уголовное дело о пропаже в другом государстве
Вы там не мешайте наркоту с бухлом
Так, что не парься, гуляй себе на наворованные бабки и заведи на эти бабки двух молодых ******.
Клоун отримав свого Гонгадзе
Побажання Чаусу здоровля.