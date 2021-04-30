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Новини
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Велика Британія посилає Росії чіткі сигнали, що ціна безрозсудної поведінки буде високою, - глава британської MI6 Мур

Велика Британія посилає Росії чіткі сигнали, що ціна безрозсудної поведінки буде високою, - глава британської MI6 Мур

Велика Британія попередила президента Росії Володимира Путіна про наслідки вторгнення російських військ в Україну, заявив новий глава британської зовнішньої розвідки МІ6 Річард Мур.

Про це він розповів в інтерв'ю Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Видання зазначає, що за 112 років існування секретної служби Мур – 17-й її голова і перший, чиє ім'я стало відомими широкій громадськості під час його перебування на посаді.

Глава МI6 повідомив виданню, що одна з головних проблем, якими зараз займається служба, – "безрозсудна" політика путінського режиму.

Він підкреслив, що після того, як Росія зібрала свої війська біля українського кордону, Великобританія, як і США, попередила президента РФ Володимира Путіна, що ціна вторгнення в Україну буде високою.

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За його словами, у росіян "немає жодних сумнівів щодо того, яку позицію займає Великобританія стосовно цього" – як і у випадку з позицією адміністрації президента США Джо Байдена.

Мур прокоментував повідомлення Чехії про причетність російської розвідки до вибухів складів із боєприпасами в Чехії 2014 року. Він зазначив, що "такі випадки нерозсудливої поведінки" змушують звертати увагу на те, що відбувається навколо України, і викликають занепокоєння.

Він підкреслив, що Великобританія тісно співпрацює із союзниками, щоб переконатися в тому, що "передає президенту Путіну чіткі сигнали". Він зазначив, що особисто російському президентові не телефонував, оскільки має інші способи донести потрібну інформацію – наприклад, у Раді Безпеки ООН, де РФ і Великобританія є постійними членами.

Мур також згадав про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок". За його словами, тема Солсбері досі викликає у нього гнів, тому що очільник секретної служби знає, наскільки країна була близькою до серйозних жертв – зокрема, отруйну речовину легко могла знайти і поширити дитина.

У квітні чеська влада заявила, що росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов причетні до вибухів у 2014 році на складах з боєприпасами в селі Врбетіце. Тоді загинуло двоє осіб. За даними журналістів-розслідувачів, Петров і Боширов є офіцерами російської військової розвідки. Саме їх називали отруювачами Скрипаля та його дочки в 2018 році у Великій Британії. Росіян оголосили в розшук.

Автор: 

МІ6 (15) Велика Британія (5558) путін володимир (23767) росія (64984)


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Топ коментарі
+6
какая вам нужна "цена",
когда семь лет идёт война?
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30.04.2021 16:53
+3
Вот также европейские лидеры боялись войны после окончания 1 мировой. Пытались вразумить безумных мирозавоевателей, получили 2 мировую. Сейчас очередного безумца увещевают словами.
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30.04.2021 17:04
+1
Что, в случае масштабного нападения Раши еще одну партию списанных Саксонов нам продадут, оторвав от сердца?
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30.04.2021 17:00
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какая вам нужна "цена",
когда семь лет идёт война?
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30.04.2021 16:53 Відповісти
Что, в случае масштабного нападения Раши еще одну партию списанных Саксонов нам продадут, оторвав от сердца?
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30.04.2021 17:00 Відповісти
Вот также европейские лидеры боялись войны после окончания 1 мировой. Пытались вразумить безумных мирозавоевателей, получили 2 мировую. Сейчас очередного безумца увещевают словами.
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30.04.2021 17:04 Відповісти
Це така традиційна манера Британії -не робити поспішних заяв, але це показова стриманість, робота там іде. Щодо їх дій -так а Україна все зробила, щоб довести Британії, яка острів за 3 тис км, чому їй потрібно допомагати? Мені тут білоруси в тому році все відоси показували та розказували, які в Мінську заворушення, а коли їх спитав "так, я вам співчуваю, але ж в Україні 6 років війна", то вони своїми оченятами луп-луп "яка така війна?".
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30.04.2021 17:26 Відповісти
Ага, британцы вообще любят потрындеть, пообещать. Помогать не торопятся и не собираются, деже получив доказательства.
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30.04.2021 23:01 Відповісти
огласите весь список пжалста, а то еще не на все реакции подготовлены противореакции
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30.04.2021 17:39 Відповісти
просто воюйте с Россией
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30.04.2021 19:40 Відповісти
Журналісти "Ц-Н" не знають укр. мови. "Безрассудство - необдуманість".
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01.05.2021 10:29 Відповісти
Англия жёстко и последовательно занимает позицию непреклонной озабоченности и осуждения действий агрессора. Настоящий и мощный "Гарант". А ещё по дружбе нам саксоны продаст, катерочки в кредит, пару советников пришлёт...
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03.05.2021 12:03 Відповісти
 
 