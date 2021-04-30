Велика Британія посилає Росії чіткі сигнали, що ціна безрозсудної поведінки буде високою, - глава британської MI6 Мур

Велика Британія попередила президента Росії Володимира Путіна про наслідки вторгнення російських військ в Україну, заявив новий глава британської зовнішньої розвідки МІ6 Річард Мур.

Про це він розповів в інтерв'ю Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Видання зазначає, що за 112 років існування секретної служби Мур – 17-й її голова і перший, чиє ім'я стало відомими широкій громадськості під час його перебування на посаді.



Глава МI6 повідомив виданню, що одна з головних проблем, якими зараз займається служба, – "безрозсудна" політика путінського режиму.



Він підкреслив, що після того, як Росія зібрала свої війська біля українського кордону, Великобританія, як і США, попередила президента РФ Володимира Путіна, що ціна вторгнення в Україну буде високою.

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За його словами, у росіян "немає жодних сумнівів щодо того, яку позицію займає Великобританія стосовно цього" – як і у випадку з позицією адміністрації президента США Джо Байдена.



Мур прокоментував повідомлення Чехії про причетність російської розвідки до вибухів складів із боєприпасами в Чехії 2014 року. Він зазначив, що "такі випадки нерозсудливої поведінки" змушують звертати увагу на те, що відбувається навколо України, і викликають занепокоєння.



Він підкреслив, що Великобританія тісно співпрацює із союзниками, щоб переконатися в тому, що "передає президенту Путіну чіткі сигнали". Він зазначив, що особисто російському президентові не телефонував, оскільки має інші способи донести потрібну інформацію – наприклад, у Раді Безпеки ООН, де РФ і Великобританія є постійними членами.



Мур також згадав про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок". За його словами, тема Солсбері досі викликає у нього гнів, тому що очільник секретної служби знає, наскільки країна була близькою до серйозних жертв – зокрема, отруйну речовину легко могла знайти і поширити дитина.

У квітні чеська влада заявила, що росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов причетні до вибухів у 2014 році на складах з боєприпасами в селі Врбетіце. Тоді загинуло двоє осіб. За даними журналістів-розслідувачів, Петров і Боширов є офіцерами російської військової розвідки. Саме їх називали отруювачами Скрипаля та його дочки в 2018 році у Великій Британії. Росіян оголосили в розшук.