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Завдання-мінімум - переговори про вступ України в ЄС у 2027 році, - литовский депутат Павіліоніс

Завдання-мінімум - переговори про вступ України в ЄС у 2027 році, - литовский депутат Павіліоніс

Литва вважає своїм "завданням-мінімум" забезпечити початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу в 2027 році, але цей процес може початися і раніше.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив Жигімантас Павіліоніс - глава комітету з міжнародних справ Сейму Литви, який є кар'єрним дипломатом і курував процес вступу Литви до ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що частиною відповіді на "російське питання" повинна стати стратегія по Україні. Литва свого часу, як голова ЄС, доклали всіх зусиль, щоб ви в 2013 отримали договір про асоціацію. А до 2027 - року нашого нового головування в ЄС - ми хочемо, щоб було прийнято рішення, пов'язане з вашим вступом в ЄС", - сказав Павіліоніс.

"Наша програма мінімум - щоб в 2027 року ви почали переговори про вступ в ЄС. Але у мене є внутрішнє відчуття, що це буде раніше", - додав він.

Павіліоніс пояснив, що пов’язує пришвидшення темпів європейської, а також євроатлантичної інтеграції України з правлінням адміністрації Байдена у США. Він зауважив, що в Україні ведеться війна за демократію в Європі.

"Я б на його (Байдена - Ред.) місці зробив Зеленського своїм головним союзником на цій війні. Тим самим він вирішить не тільки українське питання - він вирішить молдовське питання, грузинське, є надія і на Вірменію. А довгостроково він цим почне вирішувати російське питання", - вважає литовський парламентар.

Читайте також: Членство України в ЄС і НАТО не з "царини фантастики", - Кулеба

Автор: 

євроінтеграція (501) Литва (2383) вступ (31) Євросоюз (13351)


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Топ коментарі
+6
С президентом-наркоманом, о каком-либо ЕС можно забыть.
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30.04.2021 16:50
+1
Нарешті!
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30.04.2021 16:49
+1
Я бы на его (Байдена. - Ред.) месте сделал Зеленского своим главным союзником на этой войне

А... - так єто былhttps://censor.net/ru/n3263123 стеб)
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30.04.2021 16:53
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Нарешті!
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30.04.2021 16:49 Відповісти
Семь лет уже как разговариваем.
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30.04.2021 16:55 Відповісти
Ніхто ніколи ні про що не розмовляв конкретно. Була втрачена купа можливостей і приводів для отримання членства як у ЄС, так і в НАТО.
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01.05.2021 18:26 Відповісти
С президентом-наркоманом, о каком-либо ЕС можно забыть.
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30.04.2021 16:50 Відповісти
Я бы на его (Байдена. - Ред.) месте сделал Зеленского своим главным союзником на этой войне

А... - так єто былhttps://censor.net/ru/n3263123 стеб)
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30.04.2021 16:53 Відповісти
Litva ES strana ot 2004 goda.Zalezit bolse vsego ot samoj Ukraini
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30.04.2021 17:39 Відповісти
А кириллицу на компе недосуг поставить, или чтобы приняли за истинного литовца?
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30.04.2021 17:44 Відповісти
Istini litovec nekogda nepiset kirilicoj. V skolax takze neucit takoje kak kirilica
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30.04.2021 17:53 Відповісти
Плачу от геноцида русскоязычных в Литве, на личном компе запрещают кириллицу ставить. Чем-то рашку напоминают такие запреты. Тебе не кажется это странным, как минимум?
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30.04.2021 17:59 Відповісти
Litve ruskojazycnix zyvut ne bolse 4%,poliakov bolse zdes 5%.Jest litovski jazyk obezatelni i vtoroj jazyk angliski,eto vo vsiom mire dogovorisia s nim.Turisti tut sto prijedut po angliski takze govoriat,vot vizu ES strani bolsintve turistov,oni vet po angliski govoriat,Tut zapretov net po jazykam,no on prosto nenuzen
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30.04.2021 18:06 Відповісти
Ну так и я о чем? Почему не уважать пользователей украинского сайта и не писать на украинском или русском? Разве это не вежливость? Зачем извращаться латиницей на русских словах и фразах?
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30.04.2021 18:16 Відповісти
Xoroso ponimajet na latini Ukrainskix saitax,a na ruskix saitax ja neznaju.i mne eto neinteresno.Ja pisu kak umeju i ucitsia na kirilice ili po kitajski nesobirajus
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30.04.2021 18:22 Відповісти
Та все нормально, только никто не мешает уважать пользователей украинских сайтов поставив на компе украинский или русский язык. Не считается же не комильфо говорить на английском сайте на их раскладке? А не типа "хау ду ю ду".
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30.04.2021 18:38 Відповісти
Еще одна кремлёвская консерва в парламенте страны-члена ЕС. Начинается консервное лето, вскрываются одна за одной...
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30.04.2021 17:42 Відповісти
Та в 2027 году уже ЕС присоединится к Украине.
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30.04.2021 19:07 Відповісти
 
 