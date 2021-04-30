Завдання-мінімум - переговори про вступ України в ЄС у 2027 році, - литовский депутат Павіліоніс

Литва вважає своїм "завданням-мінімум" забезпечити початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу в 2027 році, але цей процес може початися і раніше.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив Жигімантас Павіліоніс - глава комітету з міжнародних справ Сейму Литви, який є кар'єрним дипломатом і курував процес вступу Литви до ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що частиною відповіді на "російське питання" повинна стати стратегія по Україні. Литва свого часу, як голова ЄС, доклали всіх зусиль, щоб ви в 2013 отримали договір про асоціацію. А до 2027 - року нашого нового головування в ЄС - ми хочемо, щоб було прийнято рішення, пов'язане з вашим вступом в ЄС", - сказав Павіліоніс.

"Наша програма мінімум - щоб в 2027 року ви почали переговори про вступ в ЄС. Але у мене є внутрішнє відчуття, що це буде раніше", - додав він.

Павіліоніс пояснив, що пов’язує пришвидшення темпів європейської, а також євроатлантичної інтеграції України з правлінням адміністрації Байдена у США. Він зауважив, що в Україні ведеться війна за демократію в Європі.

"Я б на його (Байдена - Ред.) місці зробив Зеленського своїм головним союзником на цій війні. Тим самим він вирішить не тільки українське питання - він вирішить молдовське питання, грузинське, є надія і на Вірменію. А довгостроково він цим почне вирішувати російське питання", - вважає литовський парламентар.

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