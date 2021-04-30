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Процедура екстрадиції Чауса триває: його статус у кримінальному провадженні не змінився, - НАБУ

Процедура екстрадиції Чауса триває: його статус у кримінальному провадженні не змінився, - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро кажуть, що екстрадиційна процедура видачі екссудді Миколи Чауса з Молдови офіційно триває.

Про це повідомила пресслужба НАБУ в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Статус судді Дніпровського районного суду Києва в кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ, не змінився. Триває екстрадиційна процедура. Офіційна інформація, що ця особа в Україні, до НАБУ не надходила", - говориться в повідомленні НАБУ.

У Службі безпеки України повідомили, що інформацію щодо Чауса наразі не коментують.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Автор: 

НАБУ (5063) Молдова (2065) екстрадиція (433) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+9
правильно, - наехать на ту Молдову - чего не выдает Чауса.
Красиво, в стиле зе.
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30.04.2021 16:57
+6
Чапкис уже две недели в Киеве на подвале сбу с проломанным черепом, а они пишут о какой-то экстрадиции.
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30.04.2021 16:58
+6
Отрабатывает поставленную задачу -- пересраться со всеми союзниками, даже мало-мальскими.
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30.04.2021 17:11
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правильно, - наехать на ту Молдову - чего не выдает Чауса.
Красиво, в стиле зе.
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30.04.2021 16:57 Відповісти
Отрабатывает поставленную задачу -- пересраться со всеми союзниками, даже мало-мальскими.
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30.04.2021 17:11 Відповісти
Чапкис уже две недели в Киеве на подвале сбу с проломанным черепом, а они пишут о какой-то экстрадиции.
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30.04.2021 16:58 Відповісти
"Сеня, расскажи товарищу зачем Володька сбрил усы"
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30.04.2021 17:02 Відповісти
А грудь пабріл зачем?
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30.04.2021 20:08 Відповісти
Так уже "экстрадировали", то ли тушкой, то ли чучелом.... 😂

Родственники закаточника пусть поблагодарят ЗЕлину ОПу 😂
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30.04.2021 16:58 Відповісти
Если он еще не по частям.
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30.04.2021 17:08 Відповісти
Будем молиться ..🤔
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30.04.2021 17:09 Відповісти
пока гад не дасть свідчення на парашенку- нікакой екстрадіції нє будєт
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30.04.2021 16:59 Відповісти
Чаус живий? Колишній розвідник зливає сенсацію!
https://www.youtube.com/watch?v=nv2n7AphzZI
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30.04.2021 17:13 Відповісти
"из Молдовы"
В НАБУ берега попутали...
Теперь "за экстрадицией" - к ГУР МО Украины
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30.04.2021 16:59 Відповісти
Если еще есть кого экстрадировать
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30.04.2021 17:10 Відповісти
Т.е., никто никого не крал и не вывозил.
Всё по Закону.
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30.04.2021 17:00 Відповісти
Или его, теперь, из Украины в Молдову экстрадируют?
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30.04.2021 17:01 Відповісти
Цікаво - лише мені якось пофіг на цього чауса?
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30.04.2021 17:04 Відповісти
Справа зовсім не чаусі.
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30.04.2021 17:13 Відповісти
А на злочин, підірвану міжнародну репутацію і зіпсовані відносини з Молдовою?
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30.04.2021 17:14 Відповісти
думаю Молдова надасть йому громадянство - він вже Україні ну нічаво нє должєн в порівнянні з вовою
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30.04.2021 17:29 Відповісти
НАБУ теперь приходится отдуваться за всех напортачивших с похищением Чауса и изображать из себя дурака.
Кстати, у них неплохо получается, так натуральненько.
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30.04.2021 18:52 Відповісти
С таким баблом В молдове запросто разьіграют фальшивое похищение тут и бабки у чауса поимеют и Украине рефия подосрет, а чаус коню понятно в приднестровье будет бухать и гулять пока домашние холуи кремля будут в меруу своей мерзости гадить на Украину!
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30.04.2021 19:46 Відповісти
 
 