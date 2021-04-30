На Хмельниччині завершився перший етап ремонту автотраси, яка з'єднає Схід і Захід України

У Хмельницькій області завершився перший етап ремонту на 40 кілометрах траси М-12, яка має стати частиною автошляху М-30, що з’єднає Схід і Захід України. Зокрема, було покладено перший шар асфальту.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт фінансується коштом Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку.

Першочерговим об’єктом частини будівництва нового автошляху став міст через р. Південний Буг у с.Голосків, на якому уже проводяться роботи з демонтажу старих бетонних конструкцій. Також підготовчі роботи до реконструкції ведуться на іншому мосту – через р. Вовк у смт. Летичів. Паралельно триває підготовка до капітального ремонту ділянки шляху з боку Вінницької області.

"Ремонт дороги М-12 відбувається згідно з затвердженим планом, очікуємо що він має бути повністю завершений у лютому наступного року. Попри погодні негаразди, через які довелось пізніше розпочати ремонтні роботи, у підрядника не виникає проблем вкластись у строки. Компанія "Онур" висловлює оптимістичні прогнози стосовно того, що оновленою трасою можна буде проїхатись уже до Дня Незалежності України", – заявив голова ОДА Сергій Гамалій.

Нагадуємо, у планах "Великого будівництва" на поточний рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.

Читайте також: В Україні стартує проєкт розвитку інфраструктури для електротранспорту, - "Укравтодор"