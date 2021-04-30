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На Хмельниччині завершився перший етап ремонту автотраси, яка з'єднає Схід і Захід України

У Хмельницькій області завершився перший етап ремонту на 40 кілометрах траси М-12, яка має стати частиною автошляху М-30, що з’єднає Схід і Захід України. Зокрема, було покладено перший шар асфальту.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

На Хмельниччині завершився перший етап ремонту автотраси, яка зєднає Схід і Захід України 01

Проєкт фінансується коштом Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку.

Першочерговим об’єктом частини будівництва нового автошляху став міст через р. Південний Буг у с.Голосків, на якому уже проводяться роботи з демонтажу старих бетонних конструкцій. Також підготовчі роботи до реконструкції ведуться на іншому мосту – через р. Вовк у смт. Летичів. Паралельно триває підготовка до капітального ремонту ділянки шляху з боку Вінницької області.

"Ремонт дороги М-12 відбувається згідно з затвердженим планом, очікуємо що він має бути повністю завершений у лютому наступного року. Попри погодні негаразди, через які довелось пізніше розпочати ремонтні роботи, у підрядника не виникає проблем вкластись у строки. Компанія "Онур" висловлює оптимістичні прогнози стосовно того, що оновленою трасою можна буде проїхатись уже до Дня Незалежності України", – заявив голова ОДА Сергій Гамалій.

Нагадуємо, у планах "Великого будівництва" на поточний рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.

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Автор: 

дороги (3057) Хмельниччина (914) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+2
Яке відношення до цього гадюшника має Ганапольський?
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30.04.2021 17:20
+2
"Беларусь" це типовий кацапський маніпулятор...
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30.04.2021 17:23
+2
Нет, только Литвин, больше, кроме Ябатек при корыте, я, например не встречал, да и друзья тоже. Мордор будет свободным, когда ***** будет холодным.
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30.04.2021 17:30
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На Хмельнитчине завершился первый этап ремонта автотрассы, которая соединит Восток и Запад Украины - Цензор.НЕТ 692
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30.04.2021 17:14 Відповісти
Яке відношення до цього гадюшника має Ганапольський?
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30.04.2021 17:20 Відповісти
"Беларусь" це типовий кацапський маніпулятор...
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30.04.2021 17:23 Відповісти
Нет, только Литвин, больше, кроме Ябатек при корыте, я, например не встречал, да и друзья тоже. Мордор будет свободным, когда ***** будет холодным.
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30.04.2021 17:30 Відповісти
4 однозначно)))
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30.04.2021 17:29 Відповісти
Знущаєтесь? Вчора чи позавчора вже була ця "безцінна" інформація.
Ще раз спитаю. До цього, з заходу на схід дороги не було? Південь з північчю єднати будете, чи вже?
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30.04.2021 17:18 Відповісти
Доріг не було ,були лише напрямки !!!)))
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30.04.2021 17:51 Відповісти
"Велике крадівництво" триває !!!Ще безліч фондів та програм під асфольт закатают !!!)))
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30.04.2021 17:52 Відповісти
найвеличніший лідер - найвеличніше будівництво!
ура, таваріщі!
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30.04.2021 17:21 Відповісти
Согласно утвержденному плану, ожидаем, что в феврале следующего года достроят, а в марте дорога растает вместе со снегом
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30.04.2021 17:41 Відповісти
Не требафантазувати . Onur будує якісні дороги.
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30.04.2021 20:18 Відповісти
 
 