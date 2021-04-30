"Витіснення російської мови можливе не так українською, як українською разом з англійською", - Красовицький

Значна частина молоді розуміє, що її успішність у світі (а не тільки у себе в країні) залежить не від знання української плюс російської, а від знання української плюс англійської.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів генеральний директор найбільшого українського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

За його словами, видавництво за останні 10 років видають серію книг із паралельним текстом: англійсько-українським, англійсько-російським, польсько-українським.

"Ці книги користуються стабільним попитом десь на середньому рівні того, що продає наше видавництво. Тиражі 1,5-2 тисячі продаються за кілька років. Ми маємо асортимент близько 50 найменувань такої продукції. І от наприкінці минулого року ми провели перший за ці останні роки тест, друкуючи книжки виключно англійською мовою. У грудні вийшли перші 8 позицій англійської класики - всі продаються дуже добре", - зазначив Красовицький.

Коментуючи заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що англійська має стати другою мовою в Україні, Красовицький заявив: "Я повністю згоден з Олексієм Даніловим на предмет того, що витіснення російської мови можливе не так українською, як українською разом з англійською. І значна частина молоді розуміє, що ї успішність у світі (а не тільки у себе в країні) залежить не від знання української плюс російської, а від знання української плюс англійської".

Інтерв'ю Олександра Красовицького для Цензор.НЕТ читайте тут.