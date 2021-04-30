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"Витіснення російської мови можливе не так українською, як українською разом з англійською", - Красовицький

Значна частина молоді розуміє, що її успішність у світі (а не тільки у себе в країні) залежить не від знання української плюс російської, а від знання української плюс англійської.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів генеральний директор найбільшого українського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

За його словами, видавництво за останні 10 років видають серію книг із паралельним текстом: англійсько-українським, англійсько-російським, польсько-українським.

"Ці книги користуються стабільним попитом десь на середньому рівні того, що продає наше видавництво. Тиражі 1,5-2 тисячі продаються за кілька років. Ми маємо асортимент близько 50 найменувань такої продукції. І от наприкінці минулого року ми провели перший за ці останні роки тест, друкуючи книжки виключно англійською мовою. У грудні вийшли перші 8 позицій англійської класики - всі продаються дуже добре", - зазначив Красовицький.

Коментуючи заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що англійська має стати другою мовою в Україні, Красовицький заявив: "Я повністю згоден з Олексієм Даніловим на предмет того, що витіснення російської мови можливе не так українською, як українською разом з англійською. І значна частина молоді розуміє, що ї успішність у світі (а не тільки у себе в країні) залежить не від знання української плюс російської, а від знання української плюс англійської".

Інтерв'ю Олександра Красовицького для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) українська мова (833) мова (741) англійська мова (75) Красовицький Олександр (8)


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Топ коментарі
+19
Ukrainski jszyk dolzen bit glavni,a vtoroj jazyk angliski
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30.04.2021 18:24
+14
отже, розумні будуть розмовляти англійською українською, а тупарі - російською українською
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30.04.2021 18:23
+11
Точно! П*яницям, нарікам і виборцям зе англійський не потрібен!
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30.04.2021 18:37
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отже, розумні будуть розмовляти англійською українською, а тупарі - російською українською
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30.04.2021 18:23 Відповісти
так даже до полного введения НУШ в смешанной школе классы "А" -украиноязычные,а русскоязычные "Б".

и да,в классы Б как правило идут ученики ленивые.
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30.04.2021 18:40 Відповісти
Ну, в идеале, чем больше знаешь языков, тем ты успешнее. Ни один язык лишним не будет, и русский в том числе.
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30.04.2021 18:40 Відповісти
Расейский язык сейчас как приговор, только признаешься, что знаешь, сразу мародёры бегут експроприировать.
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30.04.2021 19:21 Відповісти
Защищают русскоязычных, хотя мы их об этом не просим😀😀😀
В Мариуполе в 2014 году был митинг за Украину, и там маленькие девочки держали плакат :" дядя Вова, нас не надо защищать. Мы жить хотим!" ,😁
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30.04.2021 19:44 Відповісти
Знаем мы их защиту, списки на отжим составляли, а потом ходили по домам в ОРДЛО и отбирали имущества и автомобили. Рассказано из уст в уста жителем оккупированной территории, предупредили его, так он месяц уезжал с дома прятался.
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30.04.2021 19:51 Відповісти
вони самі того хотіли..., одні "камні с нєба і радную говєнь"...а інші навароSSію.....перестали "карміть всю Україну..." а почали кормити руSSкій тероризм....
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01.05.2021 11:33 Відповісти
це маячня. Не існує в природі двомовних середовищ, де обидві мови нормально функціонують. Сильна мова поборює слабку і англійська безперечно сильніше української.
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30.04.2021 22:19 Відповісти
Ukrainski jszyk dolzen bit glavni,a vtoroj jazyk angliski
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30.04.2021 18:24 Відповісти
Нужно ввести платное образование в русскоязычных школах, я не против чтобы мои дети учили государственный украинский и международный английский языки бесплатно в украинских школах. дет садиках и тд.
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30.04.2021 18:24 Відповісти
От русского, тоже не стоит отказываться, это факт.
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30.04.2021 18:51 Відповісти
ага, чтоб допрашивать русских пленньіх
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30.04.2021 19:02 Відповісти
нужно тебі для таких високопарних фраз самому перейти на українську.
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30.04.2021 19:01 Відповісти
таке заохочення зекономить сімейний бюджет...
і ще приміщення класу, де вчитимуть українську руску, хай орендують у школи
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30.04.2021 20:00 Відповісти
Мы уже платим налоги, к слову.
И на эти налоги существуют школы.
Уже нами все оплачено.
Кто платит, тот и заказыаает музыку - разве не так должно быть?
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30.04.2021 23:12 Відповісти
Так только от русскоязычных государство потеряло часть своей территории, а какому государству это надо, на русском можно научить писать и читать, а физиков и химиков готовить для враждебного государства за бюджетные деньги Украине приступно.
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01.05.2021 00:34 Відповісти
справа у тому, що вчилки не приймають свою свою роботу і статус як надавач послуг, їм більше по духу статус педкоронованих, який був у минулому столітті, коли лише вони реально були носіями знань і коли вони робили, що хотіли, бо коли їм не полижеш, то і знань не буде.
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01.05.2021 10:59 Відповісти
Та йдіть ви в сраку зі своїм англійським.
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30.04.2021 18:26 Відповісти
Точно! П*яницям, нарікам і виборцям зе англійський не потрібен!
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30.04.2021 18:37 Відповісти
Ну вообще-то английский тоже иностранный, тоже не государственный. И к тому же другое устройство, чем в словянских языках.
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30.04.2021 19:47 Відповісти
Я-я, алес гут)
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30.04.2021 18:54 Відповісти
`Go to shit out with the yous English`, - так буде правильно англійською.
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30.04.2021 19:20 Відповісти
знания украинского плюс английского / Советская метода обучения английскому была плохой. Изучение иностранных языков считалось делом третьестепенным .На гербе СССР был земной шар и партийные руководители были уверены в скорой победе мировой революции , после чего русский будут знать все.
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30.04.2021 18:37 Відповісти
Let`s to do English the second one!
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30.04.2021 18:43 Відповісти
"Вытеснение русского языка возможно не столько украинским, сколько украинским вместе с английским", - Красовицкий - Цензор.НЕТ 701
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30.04.2021 18:52 Відповісти
вчить дітей англійскої мови-
це перепустка у цілий світ !
російська- це перепустка в Рулаг,
але туди навіть й перепустки не питають...
вибір - за вами
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30.04.2021 18:44 Відповісти
Кстати, матюки исключительно на русском. Если вы матюкаетесь на работе - это русский. В украинском матюков нет. Ну это не сложно, это всего 5 слов. Но попробуйте от них отказаться.😀
Я то вообще за украинский, но давайте быть честными хотя бы сами с собой. Русификация Украины все же очень глубока. И просто так взять и украинизировать Восток Украины - это большой шок для людей. Даже на фронте русскоязычных - большинство. Хотя они знаете как относятся к РФ.
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30.04.2021 19:39 Відповісти
Работаю с румынами. Так они тоже матюкаются по русски
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30.04.2021 21:26 Відповісти
Хрен зна. Мне пригодился в жизни и украинский, и русский, и английский. И матюки на греческом, филиппинском, итальянском, испанском... И несколько фраз даже на эфиопском. Мне непонятна стратегия вытеснения. Зачем? Не ко времени. Сначала- надо победить, в общем и целом. Иначе- это просто сеять раздор, как мне очевидно. Вопрос остался: зачем???
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30.04.2021 18:49 Відповісти
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! (с)
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30.04.2021 18:54 Відповісти
Прочитал дважды. Не понял. Бывает. Ничего страшного.
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30.04.2021 19:00 Відповісти
Цитата. Проня Прокоповня, фильм " За двумя зайцами"
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30.04.2021 19:23 Відповісти
Проню помню. С остальным- сложности возникли. Ладно... это ведь не очень важно.
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30.04.2021 19:25 Відповісти
Или мы интегрируемся на Запад или расея интегрирует нас в себя.
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30.04.2021 18:57 Відповісти
Но пенсионеров - 14 млн из 42 млн населения. Русскоязычных. Их потребности в информации тоже надо удовлетворять. Если не удовлетворите вы, то удовлетворит РФ . А молодежь будет изучать то, что будут преподавать в школах и институтах. И садиках.
А работающие люди на работе и семье зациклены. Им некогда что- то уже учить. Ну может будут учить то, что нужно для работы:польский, чешский, русский, английский... В общем для нужд работы.
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30.04.2021 19:32 Відповісти
ты украиноязычным в пенсии отказываешь...
точно, как шмыгаль, переведший получателей пенсии на банковские карточки...в украиноязычных селах их получить станет трудным и невозможным
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30.04.2021 20:12 Відповісти
Англійську вчити ,це добре!!!Головне , це берегти українську мову від засмічення іншомовними словами та термінами !!!!)))
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30.04.2021 19:44 Відповісти
не вдасться вберегти від засмічення - мова ж розвивається...
а, як казав один в минулому мер міста києва:
- люди стали жити краще - багато сміття за собою залишають
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30.04.2021 20:08 Відповісти
Готовьтесь к войне и стукачеству: сети шокировало фото газеты партии Медведчука в МариуполеПятница, 30 апреля 2021, 16:42

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" распространяет в Мариуполе газеты антиукраинского содержания с призывами собирать информацию о патриотах.
Об этом в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2510949242383667&id=100004058474504 написал депутат Мариупольского городского совета Роман Амелякин.
Он опубликовал фото газеты, где мариупольцам предлагается записывать фамилии и адреса "национал-радикалов", к которым отнесли членов и активистов "оранжевых партий", ветеранов АТО и членов их семей.
"Сохранить эти адреса на случай начала военных действий, когда можно будет передать их полиции или в органы законно избранной власти", - призывают в газете ОПЗЖ.
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30.04.2021 21:17 Відповісти
РИГІВ ТРЕБА ПОЗБАВЛЯТИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ БЕЗ УСІЛЯКИХ ПРОЦЕДУР,
завдяки їм Україна отримала війну і великі втрати
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30.04.2021 21:32 Відповісти
Мариупольские опзжшники отказываются от этого. Говорят, что это провокация против них. Фиг поймешь.
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30.04.2021 22:07 Відповісти
Вытесняют одновременно с людьми.
Крым и Донбасс уже вытеснили. Браво.

Однозначно русский и английский.

А если вы собираетесь воровать или взятки брать (депутаты, судьи, мэры), то вам понадобится украинский.
Без украинского воровать не получится.
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30.04.2021 21:27 Відповісти
Хочеш язик є рф ,а що до корупції то майже всі корупціонери і олігархи русскоязичниє ,так що не треба з хворої готлови переносити на здорову ,"русский мир " прийшов туди де не було української мови.
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01.05.2021 08:47 Відповісти
Я не знаю что такое "русский мир". Но точно знаю что такое "украинский мир". Это правление олигархов и их слуг, это разграбление ресурсов страны, это нищий народ. Самая нищая страна в Европе! Это неприкасаемые чиновники. Это отток населения из страны. Это вырубка Карпат. Это неспособность правительства защитить граждан и землю. Бесправный народ. Рабовладельческий мир.
Пока что украинский язык ассоциируется с вышеперечисленным.

Мне плевать на Россию и на каком языке там говорят. Если совпадает с нашим, ну и что. Меня заботит как будут жить наши дети.
Пока что никакого светлого будущего им тут не светит. Скорее всего они подрастут и уедут. Слава Украине и слава украинскому рабскому миру.
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01.05.2021 09:26 Відповісти
Згоден - ДРУГОЮ ДЕРЖАВНОЮ В УКРАЇНІ ПОВИННА БУТИ АНГЛІЙСЬКА
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30.04.2021 21:30 Відповісти
Знание языков - это хорошо. Любых. Это полезно, когда общаешься с аборигенами т.к. аборигены вечно пытаются нае....ть непонимающего их язык человека
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30.04.2021 21:36 Відповісти
Угу.
Все именно так.
А когда я об этом сказал пару месяцев тому - меня забанили...
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30.04.2021 22:16 Відповісти
Звідки витягають таких баранів?
Московська робить вас частиною Московії.
Але англійська з місцевою дасть вам не Україну, а Індію чи Філіппіни:
фабрики забчастин для англомовного світу...

Мова - це не питання вигоди, успішності.
Це фундамент культури. Будь-якої.
Країна, що не будує власну культуру, будуватиме іншу,
постачаючи їй людський матеріал з їхньою мовою.

Японці й південні корейці не сильно знають англійську.
Але вони успішніші ніж Індія та інші "англомовні" колонії.
Не в англійській мові справа. А у способі мислення.
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01.05.2021 04:21 Відповісти
Нарешті дійшло.
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01.05.2021 07:10 Відповісти
Ще десь на початку нульових завітали москвити "'з білокам'янної". Вже тоді жалілися, що у Борисполі написи, мовляв, не зрозумілі - українська і англійська. І жодного - зрозумілою їм мовою. Як не письменні, просто. Та що з них узяти.
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01.05.2021 20:53 Відповісти
 
 