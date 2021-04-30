"Витіснення російської мови можливе не так українською, як українською разом з англійською", - Красовицький
Значна частина молоді розуміє, що її успішність у світі (а не тільки у себе в країні) залежить не від знання української плюс російської, а від знання української плюс англійської.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів генеральний директор найбільшого українського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.
За його словами, видавництво за останні 10 років видають серію книг із паралельним текстом: англійсько-українським, англійсько-російським, польсько-українським.
"Ці книги користуються стабільним попитом десь на середньому рівні того, що продає наше видавництво. Тиражі 1,5-2 тисячі продаються за кілька років. Ми маємо асортимент близько 50 найменувань такої продукції. І от наприкінці минулого року ми провели перший за ці останні роки тест, друкуючи книжки виключно англійською мовою. У грудні вийшли перші 8 позицій англійської класики - всі продаються дуже добре", - зазначив Красовицький.
Коментуючи заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що англійська має стати другою мовою в Україні, Красовицький заявив: "Я повністю згоден з Олексієм Даніловим на предмет того, що витіснення російської мови можливе не так українською, як українською разом з англійською. І значна частина молоді розуміє, що ї успішність у світі (а не тільки у себе в країні) залежить не від знання української плюс російської, а від знання української плюс англійської".
Інтерв'ю Олександра Красовицького для Цензор.НЕТ читайте тут.
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и да,в классы Б как правило идут ученики ленивые.
В Мариуполе в 2014 году был митинг за Украину, и там маленькие девочки держали плакат :" дядя Вова, нас не надо защищать. Мы жить хотим!" ,😁
і ще приміщення класу, де вчитимуть українську руску, хай орендують у школи
И на эти налоги существуют школы.
Уже нами все оплачено.
Кто платит, тот и заказыаает музыку - разве не так должно быть?
це перепустка у цілий світ !
російська- це перепустка в Рулаг,
але туди навіть й перепустки не питають...
вибір - за вами
Я то вообще за украинский, но давайте быть честными хотя бы сами с собой. Русификация Украины все же очень глубока. И просто так взять и украинизировать Восток Украины - это большой шок для людей. Даже на фронте русскоязычных - большинство. Хотя они знаете как относятся к РФ.
А работающие люди на работе и семье зациклены. Им некогда что- то уже учить. Ну может будут учить то, что нужно для работы:польский, чешский, русский, английский... В общем для нужд работы.
точно, как шмыгаль, переведший получателей пенсии на банковские карточки...в украиноязычных селах их получить станет трудным и невозможным
а, як казав один в минулому мер міста києва:
- люди стали жити краще - багато сміття за собою залишають
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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" распространяет в Мариуполе газеты антиукраинского содержания с призывами собирать информацию о патриотах.
Об этом в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2510949242383667&id=100004058474504 написал депутат Мариупольского городского совета Роман Амелякин.
Он опубликовал фото газеты, где мариупольцам предлагается записывать фамилии и адреса "национал-радикалов", к которым отнесли членов и активистов "оранжевых партий", ветеранов АТО и членов их семей.
"Сохранить эти адреса на случай начала военных действий, когда можно будет передать их полиции или в органы законно избранной власти", - призывают в газете ОПЗЖ.
завдяки їм Україна отримала війну і великі втрати
Крым и Донбасс уже вытеснили. Браво.
Однозначно русский и английский.
А если вы собираетесь воровать или взятки брать (депутаты, судьи, мэры), то вам понадобится украинский.
Без украинского воровать не получится.
Пока что украинский язык ассоциируется с вышеперечисленным.
Мне плевать на Россию и на каком языке там говорят. Если совпадает с нашим, ну и что. Меня заботит как будут жить наши дети.
Пока что никакого светлого будущего им тут не светит. Скорее всего они подрастут и уедут. Слава Украине и слава украинскому рабскому миру.
Все именно так.
А когда я об этом сказал пару месяцев тому - меня забанили...
Московська робить вас частиною Московії.
Але англійська з місцевою дасть вам не Україну, а Індію чи Філіппіни:
фабрики забчастин для англомовного світу...
Мова - це не питання вигоди, успішності.
Це фундамент культури. Будь-якої.
Країна, що не будує власну культуру, будуватиме іншу,
постачаючи їй людський матеріал з їхньою мовою.
Японці й південні корейці не сильно знають англійську.
Але вони успішніші ніж Індія та інші "англомовні" колонії.
Не в англійській мові справа. А у способі мислення.