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Новини
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За зверненням Авакова італійська поліція затримала проросійського сепаратиста, який воював на Донбасі, - МВС

За зверненням Авакова італійська поліція затримала проросійського сепаратиста, який воював на Донбасі, - МВС

У рамках операції "Lone Wolf" італійська поліція розшукала 50-річного чоловіка - колишнього поліцейського з Кальярі, який воював в Україні на стороні проросійських незаконних збройних формувань проти українських сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

Як повідомляється, в 2015 році чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців, які розслідували участь італійських громадян – найманців у незаконних збройних формуваннях на сході України. Тоді затриманий уникнув покарання, бо стверджував, що не стріляв в українських бійців.

Однак, наразі проти 50-річного чоловіка відкрито нове кримінальне провадження, його звинувачують в терористичній діяльності.

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На час слідства підозрюваний не може покидати країну, а в його помешканні вже пройшли обшуки.

Варто зазначити, що розслідування проводить спецпідрозділ Digos (відділ загальних розслідувань та спеціальних операцій), якому вже вдалося відстежити численні банківські трансакції на особистий рахунок підозрюваного, що надходили з так званого "ДНР", а також вилучити матеріали фото, відео та інші документи, які підтверджують підозру слідства.

Голова української частини Українсько-італійської ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков неодноразово, під час переговорів з італійськими посадовцями, наголошував на неприпустимості участі італійських громадян на боці проросійських збройних формувань на сході України та закликав жорсткіше реагувати на подібні випадки.

Українські правоохороннці, своєю чергою, документують та передають до Риму всю наявну інформацію.

Автор: 

затримання (4337) Італія (1565) МВС (3500)


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Топ коментарі
+11
Началась имитация бурной деятельности в попытке скрыть позор с Рифом. Но номер не пройдет. За ложь, лжесвидетельствование, оговор и давление на следствие придется отвечать все-равно.
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30.04.2021 17:33
+7
Надо срочно Авакова десантировать на дипломатический фронт : послом в Италию, Францию, Армению, пусть сам выбирает и 33 миллиона за неиспользуемые электрошокеры надо вернуть в бюджет
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30.04.2021 17:29
+6
Лучше бы арсенчик поведал о своём подопечном киве. Это что? Тайный агент,внедрённый в жоппаплатформу для дискредитации своей тупостью? Так он же идиот и даже на это не способен.
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30.04.2021 17:37
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да здравствуєт дон Ава, наш могучій орьол!
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30.04.2021 17:27 Відповісти
нічево, што я по-слобожанскі?
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30.04.2021 17:28 Відповісти
на украинскам руЦЦкам
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30.04.2021 17:36 Відповісти
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30.04.2021 18:35 Відповісти
Надо срочно Авакова десантировать на дипломатический фронт : послом в Италию, Францию, Армению, пусть сам выбирает и 33 миллиона за неиспользуемые электрошокеры надо вернуть в бюджет
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30.04.2021 17:29 Відповісти
33 ляма антонина уже припрятала надежно....
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30.04.2021 17:45 Відповісти
Моєм-моєм Чорта до приїзду Блінкена
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30.04.2021 17:30 Відповісти
Началась имитация бурной деятельности в попытке скрыть позор с Рифом. Но номер не пройдет. За ложь, лжесвидетельствование, оговор и давление на следствие придется отвечать все-равно.
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30.04.2021 17:33 Відповісти
Лучше бы арсенчик поведал о своём подопечном киве. Это что? Тайный агент,внедрённый в жоппаплатформу для дискредитации своей тупостью? Так он же идиот и даже на это не способен.
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30.04.2021 17:37 Відповісти
А з Чаусом - тягли його показання про Пороха вибивати, а вибили челюсть, яка точно вже не допоможе будь-які показання від судді прйняти до уваги! ТАК ЇМ ЗЕЛЕНОйобікам!
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30.04.2021 17:40 Відповісти
Не проросийских а российских вооружённых формирований
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30.04.2021 17:51 Відповісти
Аваков молодчага, не утонет ни при одном правительстве. Толку правда геть не будет.
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30.04.2021 18:05 Відповісти
сАбаков ****, й це знають усі. Заарештуй Х*йла, щоб тобі веселіше було сидіти курва армянІнська.
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30.04.2021 18:26 Відповісти
Ну куда же без Авакова
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03.05.2021 11:43 Відповісти
 
 