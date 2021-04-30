За зверненням Авакова італійська поліція затримала проросійського сепаратиста, який воював на Донбасі, - МВС

У рамках операції "Lone Wolf" італійська поліція розшукала 50-річного чоловіка - колишнього поліцейського з Кальярі, який воював в Україні на стороні проросійських незаконних збройних формувань проти українських сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МВС.

Як повідомляється, в 2015 році чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців, які розслідували участь італійських громадян – найманців у незаконних збройних формуваннях на сході України. Тоді затриманий уникнув покарання, бо стверджував, що не стріляв в українських бійців.

Однак, наразі проти 50-річного чоловіка відкрито нове кримінальне провадження, його звинувачують в терористичній діяльності.

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На час слідства підозрюваний не може покидати країну, а в його помешканні вже пройшли обшуки.

Варто зазначити, що розслідування проводить спецпідрозділ Digos (відділ загальних розслідувань та спеціальних операцій), якому вже вдалося відстежити численні банківські трансакції на особистий рахунок підозрюваного, що надходили з так званого "ДНР", а також вилучити матеріали фото, відео та інші документи, які підтверджують підозру слідства.

Голова української частини Українсько-італійської ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков неодноразово, під час переговорів з італійськими посадовцями, наголошував на неприпустимості участі італійських громадян на боці проросійських збройних формувань на сході України та закликав жорсткіше реагувати на подібні випадки.

Українські правоохороннці, своєю чергою, документують та передають до Риму всю наявну інформацію.