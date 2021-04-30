Тиск влади на підприємства ОПК підриває обороноздатність України, - нардеп "ЄС" Забродський

Тиск на підприємства вітчизняного оборонно-промислового комплексу та преференції іноземним виробникам підривають обороноздатність України.

Про це заявив народний депутат (фракція "Європейська солідарність"), генерал-лейтенант ЗСУ Михайло Забродський в ефірі "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Це стосується абсолютно всього. У цю проблему безпосередньо впирається і проблема нестачі боєприпасів. Та ж проблема і з протикорабельним ракетним комплексом "Нептун" та іншими окремими зразками", - зазначив нардеп.

Він підкреслив, що зовнішні поставки озброєнь і військової техніки тягнуть великі ризики, пов'язані зокрема з затримкою або відсутністю тих чи інших озброєнь.

"Країна, яка погоджується на системні поставки іноземних зразків озброєнь, має чітко розуміти, що завжди зберігатиметься ця залежність. А, наприклад, в умовах масштабного конфлікту ця залежність може виявитися критичною", - наполягає Забродський.

Читайте також: "У найкоротші терміни хочемо виготовити дослідний зразок важкої БМП "Вавілон", - генкоструктор ІГ "Арей" Степанов. ФОТО

"Цю політику можна назвати не більше і не менше як політика, яка межує з підривом нашої обороноздатності і навіть з державною зрадою", - вважає він. Забродський додав, що вітчизняні виробники зазнають тиску з боку влади і силових структур, що негативно впливає на їхню роботу.

"У зв'язку з цим можна згадати нещодавні події, наприклад на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". Ці маски-шоу в стилі найкращих часів президента Януковича щодо виїмки певних документів, необхідних нібито для розслідування неправомірно завищених цін, та інше чітко демонструють ставлення влади саме до вітчизняного виробника", - зазначив нардеп.

Забродський також нагадав, що рішення про виробництво малих броньованих артилерійських катерів і десантно-штурмових катерів ухвалювалося в складних умовах 2016-2017 років, і завод "Кузня на Рибальському" впорався з цим завданням - пілотні проєкти цих катерів запущено і зараз йде їх удосконалення до того стану, яке вимагає командування Військово-морських сил і Міністерство оборони України.

"А такими діями влада, по-перше, порушує процес виробництва і подальшого вдосконалення, по-друге, вона ставить у дуже неприємну і навіть складну ситуацію колектив самого заводу. Це пов'язано з вилученням документів і неможливістю відстоювати свої права потім у суді", - пояснив він.