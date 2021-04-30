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РНБО може ввести санкції проти головних "обнальщиків" країни і лідерів злочинного світу, - ЗМІ

РНБО може ввести санкції проти головних

Рада національної безпеки та оборони може запровадити санкції проти головних "обнальщиків" країни та лідерів злочинного світу.

Про це LB.ua розповіли джерела, близькі до керівництва правоохоронних органів, передає Цензор.НЕТ.

"РНБО розгляне можливість запровадження санкцій проти людей, які займаються "скрутками" (фіктивним зменшенням податкового зобов'язання зі сплати ПДВ) та "обналом", а також лідерів злочинного світу", - розповів співрозмовник LB.ua.

Також він зазначив, що "стосовно контрабандистів буде продовження - готують нові списки".

"Важливо зазначити: такі рішення перебувають у стані підготовки. За словами ще одного профільного співрозмовника: "база готується, але важко сказати, коли саме це відбудеться - пов’язано з поточними подіями. Якщо відбувається щось екстраординарне, зрозуміло, що СНБО має негайно реагувати і поточні питання відкладаються", - зазначив він.

За інформацією LB.ua щодо розширення санкційного списку контрабандистів, до нього, зокрема, можуть додати осіб, причетних до контрабанди сигарет у Європу у великих обсягах.

Нагадаємо, РНБО ввів санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення РНБО.

Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.

Автор: 

контрабанда (1822) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+13
уже более 70 дней против мертветчука действуют "санкции". Открыто 0.0 уголовных дел, подозрения не вручены.
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30.04.2021 17:49
+9
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-які іх дії ,це лише імітація державної діяльності !!))
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30.04.2021 18:01
+7
Show must go on.....
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30.04.2021 17:43
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Show must go on.....
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30.04.2021 17:43 Відповісти
два тижні придумували такі об"єкти, а шаб самим на прямую не пострадать- зеІМІТАТОРИ САНКЦІЙНІ! "зе" вже тільки з маленької літери як й вова! на бальшую не заслужив
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30.04.2021 17:48 Відповісти
Як заспокоюють неврівноважених глядачів--"Під час лялькової вистави ,жодна гнида не постраждала !!!!" !!!))))
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30.04.2021 18:36 Відповісти
Ребят, а можно просто не морочить голову налогоплатильщикам и посадить лидеров преступного мира в тюрьму, а их незаконные доходы конфисковать в бюджет? Просто и ненавязчиво
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30.04.2021 17:46 Відповісти
Не санкции лучше!! Никто не знает что єто такое Поэтому так круче))
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30.04.2021 17:49 Відповісти
Ну да.. Это типа не приходи в мою песочницу и не писяй в мой горшок.Я даже не знаю каким словом назвать .Нет не Украину ,а ее правительство.ПИ.... ,скот.., ган,,, все это слишком мягко сказано.
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30.04.2021 20:06 Відповісти
хто ж їх посадить - вони ж авторитети , а вові ТАМ що потім з цим робити, коли сам загурчить?
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30.04.2021 17:50 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/zeporushennja-bukvi-zapustili-lichilnik-porushen-prezidenta-zelenskogo/ «ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського - по днях порушення вовою законів , за увесь період сцарювання й лічитимуть до кінця його сцарювання
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30.04.2021 17:52 Відповісти
Для цьго потрібно рішення суду. Це для слабаків... А так- шаблею маханув - і ти винуватий.... Без суду і доказів.
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30.04.2021 18:03 Відповісти
Може.... А коли?
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30.04.2021 17:47 Відповісти
Ідіоти, проти злочинців не санкції клоунські вводять, а КАРНИЙ КОДЕКС І ТЮРМУ! Задрав ЗЕлений баран зі своїми дешевисми спектаклями
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30.04.2021 17:48 Відповісти
Давайте обьявим им выговор
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30.04.2021 17:48 Відповісти
Не строгий выговор круче!! С занесением в трудовую (электронную) книжку)))
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30.04.2021 17:50 Відповісти
Чи доживемо?
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30.04.2021 17:49 Відповісти
уже более 70 дней против мертветчука действуют "санкции". Открыто 0.0 уголовных дел, подозрения не вручены.
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30.04.2021 17:49 Відповісти
Так надо. Это Зеплан. Крутой))
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30.04.2021 17:51 Відповісти
Вазеленські імітатори.
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30.04.2021 17:53 Відповісти
Данілов внушав , ДА? Й обісрався разом з вовою!
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30.04.2021 17:56 Відповісти
Конкурс КВН "Санкции от РНБО" уже не впечатляют, Вова, давай новые конкурсы.
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30.04.2021 17:57 Відповісти
є анекдот про грибника ночного на ощуп та по нюху - підніс до носа копичку гівна, щоб на нюх гриб упізнати а потім сам собі - ХАРАШО ШО НЕ ВСТУПІЛ! ДАНІЛОВ ВСТУПІЛ!
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30.04.2021 17:58 Відповісти
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-які іх дії ,це лише імітація державної діяльності !!))
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30.04.2021 18:01 Відповісти
учора цікава була Право на Владу на двічігівенному . Так там Кравчук гнида все ніби правльно говорив-говорив во здравіє... а потім за упокой - ПОРОХУ ТРЕБА ХВАЛИТИ І ПІДТРИМУВАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ...
ОЦЕ НГАЙГІРШИЙ ПРИКЛАД ХОХЛА-ХОЛУЯ ВЛАДИ - ну нехай виправдає оці санкції !!! вже не кажучи про все інше!!! А він просто холуй з дуже тонким історичним нюхом - ПРЕЗ НАШ ПЕРШИЙ
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30.04.2021 18:07 Відповісти
От коли Павлюка, Слюсарєва прижмете, зелені клоуни, то це буде схоже на боротьбу. Поки все це лише переділ ринку під споносорів Зе
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30.04.2021 18:07 Відповісти
Ну что, мировые лидеры преступного мира? Это не путе в глазик заглядывать, зеля легко одной левой половинкой ОПы уложит. Пора наконец-то СНБО заняться противодействию беспредела космических пиратов. Они стали наглеть в помещении, где можно спокойно и без лишних глаз затянуться айкосиком.
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30.04.2021 18:11 Відповісти
Всё Сапрыкин!На этот раз достал ты меня всерьёз!
-Ой ой ой...И шож ты мне сделаешь?!
-Я на тебя санкции наложу о запрете ездить в общественном транспорте.А так же появляться в общественных местах.Суши вёсла...Приплыл ты Сапрыкин.
СНБО может ввести санкции против главных "обнальщиков" страны и лидеров преступного мира, - СМИ - Цензор.НЕТ 3171
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30.04.2021 18:26 Відповісти
ПАРОДИИ вместо преза, министров, депутатов, прокуроров, судей... Зеленая пародия на борьбу с коррупцией, олигархами, вирусом, кумовством... Единственный жанр, посильный зеленым пустоголовым бездарям......
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30.04.2021 18:42 Відповісти
Этш в точку. Шо пародия, то пародия. Беда в том, шо этот балаган полностью соответствует представлению "мудрого наріда" о том как устроен окружающий мир.
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30.04.2021 20:06 Відповісти
Может да может нет
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30.04.2021 19:10 Відповісти
Что значит "может" ??!!! ОБЯЗАНО !!! И не только санкции,а и следствие и передача дел в суд.
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30.04.2021 19:27 Відповісти
Всё новое - хорошо забытое старое, или Зеле до Пети як куцому до зайця!

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №133/2017
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
.................................................................................................
Президент України П.ПОРОШЕНКО
15 травня 2017 року

1228 физических лиц
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/40/34/39*****************************************.pdf

468 юридических лиц

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/40/38/6f76b8df9d0716da74bb4ae6a900d483_1494964345.pdf
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30.04.2021 19:31 Відповісти
Это что же кауфмана борю решили обидеть? янукович будет недоволен действиями своего скомороха.
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30.04.2021 20:16 Відповісти
 
 