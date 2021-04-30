РНБО може ввести санкції проти головних "обнальщиків" країни і лідерів злочинного світу, - ЗМІ

Рада національної безпеки та оборони може запровадити санкції проти головних "обнальщиків" країни та лідерів злочинного світу.

Про це LB.ua розповіли джерела, близькі до керівництва правоохоронних органів, передає Цензор.НЕТ.

"РНБО розгляне можливість запровадження санкцій проти людей, які займаються "скрутками" (фіктивним зменшенням податкового зобов'язання зі сплати ПДВ) та "обналом", а також лідерів злочинного світу", - розповів співрозмовник LB.ua.

Також він зазначив, що "стосовно контрабандистів буде продовження - готують нові списки".

"Важливо зазначити: такі рішення перебувають у стані підготовки. За словами ще одного профільного співрозмовника: "база готується, але важко сказати, коли саме це відбудеться - пов’язано з поточними подіями. Якщо відбувається щось екстраординарне, зрозуміло, що СНБО має негайно реагувати і поточні питання відкладаються", - зазначив він.

За інформацією LB.ua щодо розширення санкційного списку контрабандистів, до нього, зокрема, можуть додати осіб, причетних до контрабанди сигарет у Європу у великих обсягах.

Нагадаємо, РНБО ввів санкції проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення РНБО.

Санкції запроваджено на три роки проти десяти фізичних осіб, а також проти 79 компаній.