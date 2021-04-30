Окупанти від початку доби тричі порушили режим припинення вогню, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресцентр ООС.
Зокрема, недалеко від селища Красногорівка противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу Авдіївки російські окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів, а в передмісті селища Піски - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 8 гектарів території і передали на знищення 55 вибухонебезпечних предметів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а мы вылазим в инет и телевизор
и всем кацапам всё рассказываем и показываем
на всех каналах и сайтах
разве так можно победить кремлёвскую мразь ?