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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти від початку доби тричі порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Окупанти від початку доби тричі порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, недалеко від селища Красногорівка противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу Авдіївки російські окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів, а в передмісті селища Піски - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Читайте також: Ворог застосував біля Авдіївки АГС, а поблизу Красногорівки - 120-мм міномети. Від початку доби - два обстріли, - Міноборони

Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 8 гектарів території і передали на знищення 55 вибухонебезпечних предметів.

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обстріл (28296) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Отаке воно зелене перемир"я !! А все через те що за "пасхальне" перемир"я не домовились !!!)))
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30.04.2021 17:57 Відповісти
Безумовно і це треба пам"ятати ,як досвід та робити висновки ,але жити слід сьогоденням і чинна влада має відповідати за державу і життя народу !!!)))
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30.04.2021 18:45 Відповісти
война это хитрость и обман
а мы вылазим в инет и телевизор
и всем кацапам всё рассказываем и показываем
на всех каналах и сайтах
разве так можно победить кремлёвскую мразь ?
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30.04.2021 18:02 Відповісти
 
 