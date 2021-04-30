Окупанти від початку доби тричі порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, недалеко від селища Красногорівка противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу Авдіївки російські окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів, а в передмісті селища Піски - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

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Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 8 гектарів території і передали на знищення 55 вибухонебезпечних предметів.