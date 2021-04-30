ЄС і міжнародні фінансові організації висловили занепокоєння перестановками в НАК "Нафтогаз України"

Європейський Союз та міжнародні фінансові організації виступили зі спільною заявою, у якій вони закликали український уряд підтвердити незмінність курсу здійснюваних у країні реформ, а також висловили занепокоєння щодо звільнення з посади голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і тимчасового припинення повноважень наглядової ради компанії.

Відповідну заяву, підписантами якої є Європейський Союз (ЄС), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація (IFC), оприлюднено 30 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми серйозно занепокоєні останніми подіями в "Нафтогазі України" - державній нафтогазовій компанії України, де тимчасово припинені повноваження наглядової ради з метою звільнення діючого керівництва", - зазначають підписанти.

Вони закликають керівництво України ухвалювати "критично важливі управлінські рішення на державних підприємствах у повній відповідності до основних засад визнаних стандартів корпоративного управління".

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У заяві зазначено, що останніми роками Україна "досягла значного прогресу в реалізації реформи корпоративного управління у державному секторі, спрямованої на забезпечення прозорості, підзвітності та незалежності", проте, на думку підписантів документа, є критична необхідність зміцнити досягнутий прогрес, щоб "покращити інвестиційний клімат в Україні та залучити вкрай потрібні інвестиції приватного сектору".

"Ми сподіваємося, що українська влада підтвердить свою прихильність до продовження реформ, які розблокують інвестиції, що допоможуть країні вийти з кризи та реалізувати свій потенціал", - сказано в заяві.