УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6537 відвідувачів онлайн
Новини
1 706 26

ЄС і міжнародні фінансові організації висловили занепокоєння перестановками в НАК "Нафтогаз України"

ЄС і міжнародні фінансові організації висловили занепокоєння перестановками в НАК

Європейський Союз та міжнародні фінансові організації виступили зі спільною заявою, у якій вони закликали український уряд підтвердити незмінність курсу здійснюваних у країні реформ, а також висловили занепокоєння щодо звільнення з посади голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і тимчасового припинення повноважень наглядової ради компанії.

Відповідну заяву, підписантами якої є Європейський Союз (ЄС), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація (IFC), оприлюднено 30 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми серйозно занепокоєні останніми подіями в "Нафтогазі України" - державній нафтогазовій компанії України, де тимчасово припинені повноваження наглядової ради з метою звільнення діючого керівництва", - зазначають підписанти.

Вони закликають керівництво України ухвалювати "критично важливі управлінські рішення на державних підприємствах у повній відповідності до основних засад визнаних стандартів корпоративного управління".

Читайте також: Різких кадрових змін у "Нафтогазі" не буде, з керівниками вищої ланки проведу зустрічі, - Вітренко

У заяві зазначено, що останніми роками Україна "досягла значного прогресу в реалізації реформи корпоративного управління у державному секторі, спрямованої на забезпечення прозорості, підзвітності та незалежності", проте, на думку підписантів документа, є критична необхідність зміцнити досягнутий прогрес, щоб "покращити інвестиційний клімат в Україні та залучити вкрай потрібні інвестиції приватного сектору".

"Ми сподіваємося, що українська влада підтвердить свою прихильність до продовження реформ, які розблокують інвестиції, що допоможуть країні вийти з кризи та реалізувати свій потенціал", - сказано в заяві.

Автор: 

Світовий банк (812) ЄБРР (886) Нафтогаз (4409) СБУ (12788) Євросоюз (13351) Міжнародна фінансова корпорація (10) ЄІБанк (329)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Похоже, что Зеля выполняет главную задачу, поставленную перед ним -- рассорить нас со всеми западными союзниками и лишить Украину их поддержки. Другого объяснения я не вижу.
показати весь коментар
30.04.2021 18:27
+6
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 4 ч. ·

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=-UC%2CP-y-R Mark Savchuk

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 4 ч. ·

Последний пост про назначение. Подъехала новая информация, поэтому я и хочу ее пофактажно вам изложить

Вчера, Витреныч дал пресс-конеференцию (https://vimeo.com/543084057/8bf107c228?fbclid=IwAR3_imfX9Z6Osyb5ILD75vQ2sms_Rt3WrbrFwRgwnChJbpLYzkwvf8U88cc https://vimeo.com/543084057/8bf107c228 ). Там много бреда, но есть один ОЧЕНЬ ЯРКИЙ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ. А именно:

На 16:35 минут, задают вопрос "Какое у вас отношение к вашему назначению, которое было проведено с очевидным нарушением процедур". Имеется ввиду что кабинет министров Украины уволил наблюдательный совет, поменял СЕО, и опять проголосовал ТОТ ЖЕ наблюдательный совет обратно.

На что Витренко отвечает "ЭТО НОРМАЛЬНАЯ ПАРКТИКА". То есть, по словам Юрий Юрича, так делают и в Европе и в Америке (попросите у него, в комментах, привести в пример случай когда так делали в топ-гос.компаниях в Европе или США за последние 10 лет).

Вчера наши западные партнеры ответили что они про все это думают:

(1) Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями Кабинета Министров Украины действующими правилами для роспуска наблюдательного совета и замены руководства главной украинской энергетической компании,

- сказал Нэд Прайс (пресс секретарь гос.депа). линк тут - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FStateDept%2Fstatus%2F1387860447811051525%3Ffbclid%3DIwAR0Ry6NHElQWoihiLB8obBwm-_DE-BUMnQ1cYWgRUn8OrbFXh7-JP6U_Kog&h=AT1DM47xDeBYZ1GuUNhBC2588so0zVc-****************-lYVSKD87sMFY2ZndxxNzHwo6BAO23Ya8C6Bk4rmybWTJ3-VcfnjQJr7-4fYui_XoFNQMbrWRWzhCbjsAGyn&__tn__=-UK-y-R&c[0]=*********************************************************************-QwQQPBu9mRonzlqYZ4bgCB4L34EIVOHfAWzFywB3J6J2k1oONfF20wsoyVMLmP66EQ5B_ij2JVWRRUvQrrA0u1gIIsXT0MGYxHk_nq0_UGTeHyd0Hx8y3RGRJfAJbAG7M https://twitter.com/StateDept/status/1387860447811051525

(2) Корпоративное управление в госпредприятиях должно быть независимым от политического влияния. Об этом написала в Twitter посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс реагируя на смену руководства в НАК "Нафтогаз Украины".

По ее словам, увольнение руководства Нафтогаза вызывает серьезные вопросы. (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMelSimmonsFCDO%2Fstatus%2F1388032434965463042%3Ffbclid%3DIwAR3_imfX9Z6Osyb5ILD75vQ2sms_Rt3WrbrFwRgwnChJbpLYzkwvf8U88cc&h=AT3SatkgaoQkk5DwEcJNrtA-UKU51bGySsENp9UfH35bL_2JCRIhG-oGtXaXiX5Zs3GpzcKJIEXkz3WTQsJ5znwZ0j1BaWyfu7EEafEznabJfRxfzxZwTWTEMD84r8xgXJlJ&__tn__=-UK-y-R&c[0]=*********************************************************************-QwQQPBu9mRonzlqYZ4bgCB4L34EIVOHfAWzFywB3J6J2k1oONfF20wsoyVMLmP66EQ5B_ij2JVWRRUvQrrA0u1gIIsXT0MGYxHk_nq0_UGTeHyd0Hx8y3RGRJfAJbAG7M https://twitter.com/MelSimmons.../status/1388032434965463042 )

Получается "кто-то обкакался", да Юрий Юрьевич? Для всех людей кто умеет читать сегодня стало очевидно, что Витренко - чорт и 6_ка Ермака, которого загнали в НАК распилить $2 млрд которые есть на счетах компании в резервах.

ВОТ И ВСЕ

Результирующая часть поста:

Западные партнеры сейчас находятся В МАКСИМАЛЬНО неудобном положении. С одной стороны - они не могут открыто говорить что Зеленский - кукла олигархов. Нельзя. Идет война с РФ. Им нужно нас поддерживать до конца. Они будут ДО ПОСЛЕДНЕГО ЛАВИРОВАТЬ но не будут говорить очевидного - что у нас власть это наемные сотрудники Коломойского, Фирташа и Ахметова. ХОТЯ ИМЕННО ЭТО публично об Украине говорит Россия - что Украина это недогосударство. "ну какая независимость, ну посмотрите не на них - ИХ ЖЕ БЕЗ ХОЗЯЕВ ОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ! Развалят все".

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ (и это самое страшное) - ПРЯМО СЕЙЧАС, послы, госдеп, МВФ, миссия ЕС друг другу говорят "слушайте, складывается такое впечатление что все эти реформы нужны только нам, а народу Украины они не нужны. Их олигархи раком ставят, а народу пофиг. Зачем нам "воевать" за Украину, ЕСЛИ ИМ САМИМ ЭТО НЕ НУЖНО? Если они сами живут в дерьме и им нормально".

Для того чтобы нашей стране помогали, именно НАМ С ВАМИ (гражданам) нужно показать что мы не хотим жить под олигархами, что нам не нравится беспредел который устроила https://www.facebook.com/ze2019official/?__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ze2019official/?__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=kK-y-R Команда Зеленського
и https://www.facebook.com/sluganarodu.official/?__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=kK-y-R
Слуга Народу . Поэтому готовьтесь к новым митингами и акциям протеста.
показати весь коментар
30.04.2021 18:35
+5
Из-за безвыходной ситуации.
Постоянный советник МВФ по финансовым вопросам Вим Фонтейн был отозван из Украины - источники НВ.
Старший экономист Европейского департамента МВФ Вим Фонтейн, который более пяти лет проработал в Украине, был отозван из страны
Вим Фонтейн в Украине отвечал за реформу финансового сектора, значительной частью которого была реформа корпоративного управления.
Фонтейн ранее отвечал и за банковскую реформу, которая пришлась на каденцию эксглавы НБУ Валерии Гонтаревой, в рамках выполнения условий меморандума Украины с МВФ о выведении неплатежеспособных банков с рынка.
О том, что его отозвали, НВ Бизнес сообщил осведомленный источник на финансовом рынке Украины.
показати весь коментар
30.04.2021 19:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Похоже, что Зеля выполняет главную задачу, поставленную перед ним -- рассорить нас со всеми западными союзниками и лишить Украину их поддержки. Другого объяснения я не вижу.
показати весь коментар
30.04.2021 18:27 Відповісти
Плюс, озолотить беню і себе не образить.
показати весь коментар
30.04.2021 18:29 Відповісти
Коболева давно потрібно було звільнити і зменшити зарплати в Нафтогазі. Середня зарплата в офісі нафтогазу 70 тис. грн, а командир бригади отримує 28 тис. грн! Мені здається що має бути навпаки!
показати весь коментар
30.04.2021 18:45 Відповісти
Та ви шо? І призначити, замість нього, "альтруїста" вітренка? "Нафтогаз" поклали під коломойського. Плюс зіпсовані відносини з Америкою, Англією, ЄС та МВФ.
Ви, принципово, не бажаєте думати?
"284 млн грн от «Нафтогаза» и 1,4 млн грн от «Укрнафты» ( співвласник коломойський): и.о. министра энергетики Витренко показал декларацию".

29.04.2021 Вітренко запропонував Коломойському створити нафтового гіганта
показати весь коментар
30.04.2021 18:58 Відповісти
Воно принципово хворе. Зовсім хворе.
показати весь коментар
30.04.2021 19:04 Відповісти
а шо так? мало тарифы подняли?
показати весь коментар
30.04.2021 18:30 Відповісти
в спам животное
показати весь коментар
30.04.2021 18:32 Відповісти
свын чиколядный
показати весь коментар
30.04.2021 19:34 Відповісти
да я вижу кто ты, не переживай
показати весь коментар
30.04.2021 23:40 Відповісти
РеХформа это газ собственной добычи впаривать для населения в 3,5 раза дороже?
показати весь коментар
30.04.2021 18:30 Відповісти
настоящая реформа- свой газ в 10раз дороже нищему населению впаривать и тут кобелева остановили
показати весь коментар
30.04.2021 19:35 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 4 ч. ·

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006136038244&__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=-UC%2CP-y-R Mark Savchuk

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 4 ч. ·

Последний пост про назначение. Подъехала новая информация, поэтому я и хочу ее пофактажно вам изложить

Вчера, Витреныч дал пресс-конеференцию (https://vimeo.com/543084057/8bf107c228?fbclid=IwAR3_imfX9Z6Osyb5ILD75vQ2sms_Rt3WrbrFwRgwnChJbpLYzkwvf8U88cc https://vimeo.com/543084057/8bf107c228 ). Там много бреда, но есть один ОЧЕНЬ ЯРКИЙ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ. А именно:

На 16:35 минут, задают вопрос "Какое у вас отношение к вашему назначению, которое было проведено с очевидным нарушением процедур". Имеется ввиду что кабинет министров Украины уволил наблюдательный совет, поменял СЕО, и опять проголосовал ТОТ ЖЕ наблюдательный совет обратно.

На что Витренко отвечает "ЭТО НОРМАЛЬНАЯ ПАРКТИКА". То есть, по словам Юрий Юрича, так делают и в Европе и в Америке (попросите у него, в комментах, привести в пример случай когда так делали в топ-гос.компаниях в Европе или США за последние 10 лет).

Вчера наши западные партнеры ответили что они про все это думают:

(1) Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями Кабинета Министров Украины действующими правилами для роспуска наблюдательного совета и замены руководства главной украинской энергетической компании,

- сказал Нэд Прайс (пресс секретарь гос.депа). линк тут - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FStateDept%2Fstatus%2F1387860447811051525%3Ffbclid%3DIwAR0Ry6NHElQWoihiLB8obBwm-_DE-BUMnQ1cYWgRUn8OrbFXh7-JP6U_Kog&h=AT1DM47xDeBYZ1GuUNhBC2588so0zVc-****************-lYVSKD87sMFY2ZndxxNzHwo6BAO23Ya8C6Bk4rmybWTJ3-VcfnjQJr7-4fYui_XoFNQMbrWRWzhCbjsAGyn&__tn__=-UK-y-R&c[0]=*********************************************************************-QwQQPBu9mRonzlqYZ4bgCB4L34EIVOHfAWzFywB3J6J2k1oONfF20wsoyVMLmP66EQ5B_ij2JVWRRUvQrrA0u1gIIsXT0MGYxHk_nq0_UGTeHyd0Hx8y3RGRJfAJbAG7M https://twitter.com/StateDept/status/1387860447811051525

(2) Корпоративное управление в госпредприятиях должно быть независимым от политического влияния. Об этом написала в Twitter посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс реагируя на смену руководства в НАК "Нафтогаз Украины".

По ее словам, увольнение руководства Нафтогаза вызывает серьезные вопросы. (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMelSimmonsFCDO%2Fstatus%2F1388032434965463042%3Ffbclid%3DIwAR3_imfX9Z6Osyb5ILD75vQ2sms_Rt3WrbrFwRgwnChJbpLYzkwvf8U88cc&h=AT3SatkgaoQkk5DwEcJNrtA-UKU51bGySsENp9UfH35bL_2JCRIhG-oGtXaXiX5Zs3GpzcKJIEXkz3WTQsJ5znwZ0j1BaWyfu7EEafEznabJfRxfzxZwTWTEMD84r8xgXJlJ&__tn__=-UK-y-R&c[0]=*********************************************************************-QwQQPBu9mRonzlqYZ4bgCB4L34EIVOHfAWzFywB3J6J2k1oONfF20wsoyVMLmP66EQ5B_ij2JVWRRUvQrrA0u1gIIsXT0MGYxHk_nq0_UGTeHyd0Hx8y3RGRJfAJbAG7M https://twitter.com/MelSimmons.../status/1388032434965463042 )

Получается "кто-то обкакался", да Юрий Юрьевич? Для всех людей кто умеет читать сегодня стало очевидно, что Витренко - чорт и 6_ка Ермака, которого загнали в НАК распилить $2 млрд которые есть на счетах компании в резервах.

ВОТ И ВСЕ

Результирующая часть поста:

Западные партнеры сейчас находятся В МАКСИМАЛЬНО неудобном положении. С одной стороны - они не могут открыто говорить что Зеленский - кукла олигархов. Нельзя. Идет война с РФ. Им нужно нас поддерживать до конца. Они будут ДО ПОСЛЕДНЕГО ЛАВИРОВАТЬ но не будут говорить очевидного - что у нас власть это наемные сотрудники Коломойского, Фирташа и Ахметова. ХОТЯ ИМЕННО ЭТО публично об Украине говорит Россия - что Украина это недогосударство. "ну какая независимость, ну посмотрите не на них - ИХ ЖЕ БЕЗ ХОЗЯЕВ ОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ! Развалят все".

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ (и это самое страшное) - ПРЯМО СЕЙЧАС, послы, госдеп, МВФ, миссия ЕС друг другу говорят "слушайте, складывается такое впечатление что все эти реформы нужны только нам, а народу Украины они не нужны. Их олигархи раком ставят, а народу пофиг. Зачем нам "воевать" за Украину, ЕСЛИ ИМ САМИМ ЭТО НЕ НУЖНО? Если они сами живут в дерьме и им нормально".

Для того чтобы нашей стране помогали, именно НАМ С ВАМИ (гражданам) нужно показать что мы не хотим жить под олигархами, что нам не нравится беспредел который устроила https://www.facebook.com/ze2019official/?__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ze2019official/?__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=kK-y-R Команда Зеленського
и https://www.facebook.com/sluganarodu.official/?__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=kK-y-R
Слуга Народу . Поэтому готовьтесь к новым митингами и акциям протеста.
показати весь коментар
30.04.2021 18:35 Відповісти
глубокую или так себе обеспокоенность выразили?)
показати весь коментар
30.04.2021 18:37 Відповісти
народ тоже, счас поедем в киев и порубаем себе вены- из-за кобелева
показати весь коментар
30.04.2021 18:38 Відповісти
Ты дальше толчка своего не в состояние дойти, тебе второй год как раком поставили, а ты обтекаешь, герой диванный)))
показати весь коментар
30.04.2021 18:46 Відповісти
наперсточниикам нужно вводить персональные санкции, как в россиюшке!

Начинать можно с путнинского агента Ермака
показати весь коментар
30.04.2021 18:44 Відповісти
Улюблена тема кацапів і ватанів. " Зовнішнє правління"
показати весь коментар
30.04.2021 19:17 Відповісти
Под внешним управлением пуйла траву жрут.
показати весь коментар
30.04.2021 19:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/194524 Алла, кто траву кушает?
показати весь коментар
30.04.2021 19:57 Відповісти
ЄС і міжнародні фінансові організації висловили занепокоєння перестановками в НАК "Нафтогаз України" - Цензор.НЕТ 1701
показати весь коментар
30.04.2021 19:16 Відповісти
Из-за безвыходной ситуации.
Постоянный советник МВФ по финансовым вопросам Вим Фонтейн был отозван из Украины - источники НВ.
Старший экономист Европейского департамента МВФ Вим Фонтейн, который более пяти лет проработал в Украине, был отозван из страны
Вим Фонтейн в Украине отвечал за реформу финансового сектора, значительной частью которого была реформа корпоративного управления.
Фонтейн ранее отвечал и за банковскую реформу, которая пришлась на каденцию эксглавы НБУ Валерии Гонтаревой, в рамках выполнения условий меморандума Украины с МВФ о выведении неплатежеспособных банков с рынка.
О том, что его отозвали, НВ Бизнес сообщил осведомленный источник на финансовом рынке Украины.
показати весь коментар
30.04.2021 19:22 Відповісти
Москали шатают энергетику и УЖД.Два проблемных сектора за последнее время ярче всех остальных.Энергетика-это мордовский крюк с помощью которого они пытаются абордировать нашу Чайку.Железка так же проблемна,бо имеет колею СНГ не признанную в ЕС.Железка второй крюк с помощью которого они пытаются притянуть нас к себе.Ибо по железке ходят только мордовские товарняки по СНГовской колее...наследие совка.Дьявольская деталь на самом деле.Вроде пустячная,а колея имеет огромное значение в евроинтеграции.И вот сегодня москали борятся за эти два трека.Тут им олигаполия и коррупция лучшие союзники.Атомка в минусе.УЖД в минусе и постоянных скандалах.Эти два трека должны работать проукраински и прозрачно.Тот же кто препятствует прозрачности и реформам этого сектора,тупо работает на Мордор.Як вариант
показати весь коментар
30.04.2021 19:27 Відповісти
Маю приватний будинок. Поставив 13 склопакетів, утеплив будинок пінопластом 10 см., поставив послідовно з газовим котел на твердому паливі. Я зробив все, що міг. Вичерпався ! Грошей на опалення мені, все одно не вистачає. Ці тарифи перевели мене в розряд злиднів. Мені не вистачає ні на що. Все йде на газ. Чомусь жодна **** з Європарламенту не висловила співчуття.
Залишається єдиний вихід - йти жити в землянку і почати партизанити. Щоб ви виздихали всі, "слуги" !
показати весь коментар
30.04.2021 20:39 Відповісти
Скоро еще Блинкен подъедет и жопу ЗЕ намылит за Нафтогаз.
показати весь коментар
30.04.2021 20:58 Відповісти
воно ж казало шо вовно ВИРОК!
показати весь коментар
30.04.2021 21:29 Відповісти
 
 