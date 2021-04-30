ЄС і міжнародні фінансові організації висловили занепокоєння перестановками в НАК "Нафтогаз України"
Європейський Союз та міжнародні фінансові організації виступили зі спільною заявою, у якій вони закликали український уряд підтвердити незмінність курсу здійснюваних у країні реформ, а також висловили занепокоєння щодо звільнення з посади голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва і тимчасового припинення повноважень наглядової ради компанії.
Відповідну заяву, підписантами якої є Європейський Союз (ЄС), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація (IFC), оприлюднено 30 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми серйозно занепокоєні останніми подіями в "Нафтогазі України" - державній нафтогазовій компанії України, де тимчасово припинені повноваження наглядової ради з метою звільнення діючого керівництва", - зазначають підписанти.
Вони закликають керівництво України ухвалювати "критично важливі управлінські рішення на державних підприємствах у повній відповідності до основних засад визнаних стандартів корпоративного управління".
У заяві зазначено, що останніми роками Україна "досягла значного прогресу в реалізації реформи корпоративного управління у державному секторі, спрямованої на забезпечення прозорості, підзвітності та незалежності", проте, на думку підписантів документа, є критична необхідність зміцнити досягнутий прогрес, щоб "покращити інвестиційний клімат в Україні та залучити вкрай потрібні інвестиції приватного сектору".
"Ми сподіваємося, що українська влада підтвердить свою прихильність до продовження реформ, які розблокують інвестиції, що допоможуть країні вийти з кризи та реалізувати свій потенціал", - сказано в заяві.
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"284 млн грн от «Нафтогаза» и 1,4 млн грн от «Укрнафты» ( співвласник коломойський): и.о. министра энергетики Витренко показал декларацию".
29.04.2021 Вітренко запропонував Коломойському створити нафтового гіганта
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Последний пост про назначение. Подъехала новая информация, поэтому я и хочу ее пофактажно вам изложить
Вчера, Витреныч дал пресс-конеференцию (https://vimeo.com/543084057/8bf107c228?fbclid=IwAR3_imfX9Z6Osyb5ILD75vQ2sms_Rt3WrbrFwRgwnChJbpLYzkwvf8U88cc https://vimeo.com/543084057/8bf107c228 ). Там много бреда, но есть один ОЧЕНЬ ЯРКИЙ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ. А именно:
На 16:35 минут, задают вопрос "Какое у вас отношение к вашему назначению, которое было проведено с очевидным нарушением процедур". Имеется ввиду что кабинет министров Украины уволил наблюдательный совет, поменял СЕО, и опять проголосовал ТОТ ЖЕ наблюдательный совет обратно.
На что Витренко отвечает "ЭТО НОРМАЛЬНАЯ ПАРКТИКА". То есть, по словам Юрий Юрича, так делают и в Европе и в Америке (попросите у него, в комментах, привести в пример случай когда так делали в топ-гос.компаниях в Европе или США за последние 10 лет).
Вчера наши западные партнеры ответили что они про все это думают:
(1) Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями Кабинета Министров Украины действующими правилами для роспуска наблюдательного совета и замены руководства главной украинской энергетической компании,
- сказал Нэд Прайс (пресс секретарь гос.депа). линк тут - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FStateDept%2Fstatus%2F1387860447811051525%3Ffbclid%3DIwAR0Ry6NHElQWoihiLB8obBwm-_DE-BUMnQ1cYWgRUn8OrbFXh7-JP6U_Kog&h=AT1DM47xDeBYZ1GuUNhBC2588so0zVc-****************-lYVSKD87sMFY2ZndxxNzHwo6BAO23Ya8C6Bk4rmybWTJ3-VcfnjQJr7-4fYui_XoFNQMbrWRWzhCbjsAGyn&__tn__=-UK-y-R&c[0]=*********************************************************************-QwQQPBu9mRonzlqYZ4bgCB4L34EIVOHfAWzFywB3J6J2k1oONfF20wsoyVMLmP66EQ5B_ij2JVWRRUvQrrA0u1gIIsXT0MGYxHk_nq0_UGTeHyd0Hx8y3RGRJfAJbAG7M https://twitter.com/StateDept/status/1387860447811051525
(2) Корпоративное управление в госпредприятиях должно быть независимым от политического влияния. Об этом написала в Twitter посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс реагируя на смену руководства в НАК "Нафтогаз Украины".
По ее словам, увольнение руководства Нафтогаза вызывает серьезные вопросы. (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMelSimmonsFCDO%2Fstatus%2F1388032434965463042%3Ffbclid%3DIwAR3_imfX9Z6Osyb5ILD75vQ2sms_Rt3WrbrFwRgwnChJbpLYzkwvf8U88cc&h=AT3SatkgaoQkk5DwEcJNrtA-UKU51bGySsENp9UfH35bL_2JCRIhG-oGtXaXiX5Zs3GpzcKJIEXkz3WTQsJ5znwZ0j1BaWyfu7EEafEznabJfRxfzxZwTWTEMD84r8xgXJlJ&__tn__=-UK-y-R&c[0]=*********************************************************************-QwQQPBu9mRonzlqYZ4bgCB4L34EIVOHfAWzFywB3J6J2k1oONfF20wsoyVMLmP66EQ5B_ij2JVWRRUvQrrA0u1gIIsXT0MGYxHk_nq0_UGTeHyd0Hx8y3RGRJfAJbAG7M https://twitter.com/MelSimmons.../status/1388032434965463042 )
Получается "кто-то обкакался", да Юрий Юрьевич? Для всех людей кто умеет читать сегодня стало очевидно, что Витренко - чорт и 6_ка Ермака, которого загнали в НАК распилить $2 млрд которые есть на счетах компании в резервах.
ВОТ И ВСЕ
Результирующая часть поста:
Западные партнеры сейчас находятся В МАКСИМАЛЬНО неудобном положении. С одной стороны - они не могут открыто говорить что Зеленский - кукла олигархов. Нельзя. Идет война с РФ. Им нужно нас поддерживать до конца. Они будут ДО ПОСЛЕДНЕГО ЛАВИРОВАТЬ но не будут говорить очевидного - что у нас власть это наемные сотрудники Коломойского, Фирташа и Ахметова. ХОТЯ ИМЕННО ЭТО публично об Украине говорит Россия - что Украина это недогосударство. "ну какая независимость, ну посмотрите не на них - ИХ ЖЕ БЕЗ ХОЗЯЕВ ОСТАВЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ! Развалят все".
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ (и это самое страшное) - ПРЯМО СЕЙЧАС, послы, госдеп, МВФ, миссия ЕС друг другу говорят "слушайте, складывается такое впечатление что все эти реформы нужны только нам, а народу Украины они не нужны. Их олигархи раком ставят, а народу пофиг. Зачем нам "воевать" за Украину, ЕСЛИ ИМ САМИМ ЭТО НЕ НУЖНО? Если они сами живут в дерьме и им нормально".
Для того чтобы нашей стране помогали, именно НАМ С ВАМИ (гражданам) нужно показать что мы не хотим жить под олигархами, что нам не нравится беспредел который устроила https://www.facebook.com/ze2019official/?__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ze2019official/?__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=kK-y-R Команда Зеленського
и https://www.facebook.com/sluganarodu.official/?__cft__[0]=AZXY2zzKJ3qmfwYFDN8S2KnF7BUWYhKhDcmwMe7BtwguNXvfq5AoX7UTixR8IgRdzplm-sSWRJKRYsv2coU2EcrtOfavjZnEsFJbkd7SGX1DZ9eu_lanPkouzgqtMiIo4_lzhfxOp6khBPKi-1LXI6Oc9jm0X-zOWDk7tQ7j7hPE8Q&__tn__=kK-y-R
Слуга Народу . Поэтому готовьтесь к новым митингами и акциям протеста.
Начинать можно с путнинского агента Ермака
Постоянный советник МВФ по финансовым вопросам Вим Фонтейн был отозван из Украины - источники НВ.
Старший экономист Европейского департамента МВФ Вим Фонтейн, который более пяти лет проработал в Украине, был отозван из страны
Вим Фонтейн в Украине отвечал за реформу финансового сектора, значительной частью которого была реформа корпоративного управления.
Фонтейн ранее отвечал и за банковскую реформу, которая пришлась на каденцию эксглавы НБУ Валерии Гонтаревой, в рамках выполнения условий меморандума Украины с МВФ о выведении неплатежеспособных банков с рынка.
О том, что его отозвали, НВ Бизнес сообщил осведомленный источник на финансовом рынке Украины.
Залишається єдиний вихід - йти жити в землянку і почати партизанити. Щоб ви виздихали всі, "слуги" !