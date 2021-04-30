Рок-фестиваль "Зі сходу до заходу" за участю ТНМК і "Жадан і Собаки" відбудеться в Старобільську

22 травня у місті Старобільськ Луганської області відбудеться обласний відкритий рок-фестиваль "Зі сходу до заходу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фестиваль об’єднуватиме музичну та літературну сцени, також у рамках заходу заплановані мотозаїзд, тематичні виставки, креативні фотолокації та пішохідні екскурсії містом.

Хедлайнери заходу: ТНМК, Жадан і Собаки, Олег Сенцов, Катерина Калитко, Артем Полежака.

"Жадан і Собаки".

О 14.00 в Міському парку культури почне діяти літературний майданчик "Дике поле". На літературній сцені свої прозові та поетичні тексти читатимуть Олег Сенцов, Артем Полежака та Катерина Калитко.

Основною локацією фестивалю стане Центральна площа Старобільська. О 16.30 на Центральній площі стартує мотозаїзд "Драйв". Десятки байкерів проїдуть містом та влаштують показ своєї техніки. Також обабіч площі буде організована робота виставки мото- та кастом-техніки "Байкер Street".

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Упродовж усього дня на території фестивалю діятимуть креативні фотолокації, а для охочих познайомитися з місцевістю й містом організовано пішохідні екскурсії Старобільськом.

О 17.00 на головній сцені фестивалю стартує музична частина заходу. Лайн-ап фестивалю складатимуть місцеві рок-гурти. В атмосфері дружби й загального свята рок-акордами розважатимуть публіку: Stone road, Ізобара-тор, Реставратор, Конец июля, PARALLEL, TWO BUS, Vерхня межа, Принцип меньшего зла, ORZ, IP та виконавці Володимир Бердецький та Едуард Зінченко.

О 19:30 вогняне шоу створить команда "Street-Fire" з міста Сєвєродонецьк.

О 20:00 на сцену вийдуть гедлайнери музичної частини: ТНМК та Жадан і Собаки. Ведучий музичної частини – сутулий собака Інародного театру абсурду Воробушек Олександр Сердюк.

ТНМК

Основні локації:

Головна сцена: Центральна площа Старобільська (місто Старобільськ, вул. Центральна, 36).

Міський парк культури та відпочинку Старобільська (місто Старобільськ, вул.Миру, 12).

Дістатися у Старобільськ для гостей з інших областей країни найзручніше можна так: поїздом до Сватового чи Рубіжного, звідти – автобусом. Фестиваль відбуватиметься у межах міста, гості заходу зможуть поселитися у готелі "Айдар". Вхід вільний.

У зв’язку із пандемією COVID-19 фестиваль організовано у суворому дотриманні карантинних обмежень: уникнення скупчення людей контролюватиметься організаторами, вхід на захід лише у захисній масці.

"ЗІ СХОДУ ДО ЗАХОДУ" – найбільший обласний рок-фестиваль актуальної української музики, який об’єднує творчість відомих музикантів та місцевих рок-гуртів, а також є майданчиком для літературних, кіно та краєзнавчих мистецьких розвідок. Захід організований у співпраці Луганської обласної державної адміністрації, Старобільської міської ради, Луганської ОУН бібліотеки та Благодійного фонду Сергія Жадана за партнерства м’ясокомбіната "М’ясний".

Акредитація ЗМІ за посиланням. Контактна особа: +38 050 955 0983 (Ксенія Ганжа, провідна методистка Луганського обласного центру народної творчості)