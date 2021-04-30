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ТСК Ради визнала незадовільною роботу наглядової ради "Укрзалізниці" і пропонує Кабміну звільнити керівництво компанії

ТСК Ради визнала незадовільною роботу наглядової ради

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з перевірки й оцінки стану АТ "Укрзалізниця" (УЗ) ухвалила рішення визнати роботу наглядової ради та правління УЗ незадовільною і має намір звернутися до Кабінету міністрів з вимогою звільнити виконуючого обов'язки голови, а також членів правління компанії.

Про це голова ТСК народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гришиної, "під враженням від суцільної некомпетентності, зухвалості і шалених збитків державної залізниці, члени ТСК сьогодні прийняли низку радикальних рішень, зокрема:

- Визнати в.о. Голови правління і членів правління "Укрзалізниці" некомпетентними і такими, що не відповідають займаній посаді .
- Звернутися до Кабінету міністрів з вимогою негайно звільнити в.о. Голови правління "Укрзалізниці", а також членів правління і всіх тимчасово виконуючих обов'язки керівників компанії, які фактично не несуть жодної відповідальності за стан нашої залізниці.
- Визнати незадовільною роботу Наглядової ради "Укрзалізниці" і звернутися до Кабміну з вимогою вже зараз, не чекаючи завершення спливу терміну функціонування чинного складу, розпочати пошук компетентних осіб, здатних ефективно управляти державним залізничним активом України.
- Привести рівень зарплат членів Наглядової Ради та правління УЗ у відповідність до финансовых показників компанії.

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"Від себе додам, що сьогодні вся ця "дурість" транслювалася в прямому ефірі і я вважаю, що це було правильним рішенням ТСК. Ми продовжимо такі трансляції, окрім тих випадків, де правоохоронці звітуватимуть про свою роботу, бо деяке розголошення інформації може завадити розслідуванню кримінальних проваджень - якщо такі взагалі є, бо аргументовані сумніви в членів ТСК вже теж є", - зазначила Гришина.

Автор: 

ВР (14945) звільнення (2669) Укрзалізниця (6834)


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Топ коментарі
+9
проститутка знайде під кого лягти.
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30.04.2021 18:30
+8
капец, а как сырожа лещинка?
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30.04.2021 18:29
+7
Караул,фулігани Сірожу хліба позбавляють!!!)))
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30.04.2021 18:32
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капец, а как сырожа лещинка?
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30.04.2021 18:29 Відповісти
проститутка знайде під кого лягти.
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30.04.2021 18:30 Відповісти
Сірожа не такий ,він на "рубль" дорожчий !!!
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30.04.2021 18:41 Відповісти
А мені не подобається Верховна Рада, пропоную Наглядову Раду Укрзалізниці лишити в спокої, а Верховну Раду розпустити і призначити дострокові вибори!
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30.04.2021 18:44 Відповісти
Дуже слушна пропозиція !!! Альо,смєтуни ,ваш час настав--Зелену плісняву геть!!!))))
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30.04.2021 18:48 Відповісти
Пойдет лысого Пуштуна гонять)))
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30.04.2021 19:07 Відповісти
Караул,фулігани Сірожу хліба позбавляють!!!)))
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30.04.2021 18:32 Відповісти
Хто буде нести відповідальність? Чи "они же дети / учатся / не получилось"?
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30.04.2021 18:33 Відповісти
Україна ,це країна тотальної безвідповідальності ,ще жодна відповідальна високопосадова особа нізащо не відповіла !!!)))
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30.04.2021 18:40 Відповісти
Десятки миллионов получили и теперь можно спокойно увольнятся. Концы в воду.
На их смену прийдут другие "Лещенки", еще не имеющие коттеджи и дорогие авто.
Им тоже надо будет подняться.
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30.04.2021 18:41 Відповісти
Гроші,гроші хай поверне, до казни ,"бородата сцикуха" Лещенко! На шампунь лишити-хай голову помиє!
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30.04.2021 18:42 Відповісти
Мало видостков Зели в последнее время?
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30.04.2021 18:43 Відповісти
Волнуюсь за кораблик "Хвиля" и за вкусный вискарь)
Видимо у главЗебила машинально сработал афигиватор, когда узнал, что даже он не пьет такой вкусный вискарь за счет лохтората.
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30.04.2021 18:44 Відповісти
*********** дьібілЬі арештуйте зразу, пріпіздєнта зЕлупу
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30.04.2021 18:47 Відповісти
У Серлеща траур.Могут отобрать кусок хлеба.Очень легкого,кстати.Дайте ему хоть значок "Почетный железнодорожник" как утешительный приз.
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30.04.2021 18:50 Відповісти
серлещ прибарахлился как и наем. можно и на выход
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30.04.2021 19:00 Відповісти
Первый раз комиссии из последнего созыва готов поставить 5 ! Подождем реакцию на предложения комиссии.
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30.04.2021 19:00 Відповісти
Наконец то кто то понял, что нужно делать. Осталось сделать.
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30.04.2021 19:04 Відповісти
Москали шатают энергетику и УЖД.Два проблемных сектора за последнее время ярче всех остальных.Энергетика-это мордовский крюк с помощью которого они пытаются абордировать нашу Чайку.Железка так же проблемна,бо имеет колею СНГ не признанную в ЕС.Железка второй крюк с помощью которого они пытаются притянуть нас к себе.Ибо по железке ходят только мордовские товарняки по СНГовской колее...наследие совка.Дьявольская деталь на самом деле.Вроде пустячная,а колея имеет огромное значение в евроинтеграции.И вот сегодня москали борятся за эти два трека.Тут им олигаполия и коррупция лучшие союзники.Атомка в минусе.УЖД в минусе и постоянных скандалах.Эти два трека должны работать проукраински и прозрачно.Тот же кто препятствует прозрачности и реформам этого сектора,тупо работает на Мордор.Як вариант
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30.04.2021 19:33 Відповісти
У сірожі є запаска-садовий (неолігарх) та і в ютубі він вже 100 тис підписчиків наклянчив! А там ще щось придумає,хлопчина знає де грішми пахне!!!
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30.04.2021 20:17 Відповісти
Это Серлещ без работы останется? Айяйяй, безобразие!
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30.04.2021 20:18 Відповісти
Откуда столько радости? Их же еще не разогнали. Радоваться будете когда разгонят. А до этого еще далеко. Если вообще разгонят. За набсоветом и руководством, (включая врио) такая паутина тянется до самого верха...
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30.04.2021 23:14 Відповісти
При Сталине этот Набсовет вместе с правлением просто бы расстреляли. И правильно бы сделали. Ведь фактически, получая колоссальные зарплаты и одновременно доводя Ж.Д. до банкротства, эти деятели обворовывали страну.
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01.05.2021 06:17 Відповісти
ahmetka proplativ tsk. nichogo v njogo ne vijde
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01.05.2021 08:20 Відповісти
treba pereviriti rahunki usih chleniv TSK. shosj meni pidkazue,shcho ahmetka pereviv im duge znzchni sumi
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01.05.2021 08:26 Відповісти
dla chogo isnue rada jaka regulue tarifi pid ahmetova? e rinkova cina. a cu kodlu potribno rozignati k chortjam
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01.05.2021 08:30 Відповісти
 
 