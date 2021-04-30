ТСК Ради визнала незадовільною роботу наглядової ради "Укрзалізниці" і пропонує Кабміну звільнити керівництво компанії
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з перевірки й оцінки стану АТ "Укрзалізниця" (УЗ) ухвалила рішення визнати роботу наглядової ради та правління УЗ незадовільною і має намір звернутися до Кабінету міністрів з вимогою звільнити виконуючого обов'язки голови, а також членів правління компанії.
Про це голова ТСК народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
За словами Гришиної, "під враженням від суцільної некомпетентності, зухвалості і шалених збитків державної залізниці, члени ТСК сьогодні прийняли низку радикальних рішень, зокрема:
"Від себе додам, що сьогодні вся ця "дурість" транслювалася в прямому ефірі і я вважаю, що це було правильним рішенням ТСК. Ми продовжимо такі трансляції, окрім тих випадків, де правоохоронці звітуватимуть про свою роботу, бо деяке розголошення інформації може завадити розслідуванню кримінальних проваджень - якщо такі взагалі є, бо аргументовані сумніви в членів ТСК вже теж є", - зазначила Гришина.
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На их смену прийдут другие "Лещенки", еще не имеющие коттеджи и дорогие авто.
Им тоже надо будет подняться.
Видимо у главЗебила машинально сработал афигиватор, когда узнал, что даже он не пьет такой вкусный вискарь за счет лохтората.