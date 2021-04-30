ТСК Ради визнала незадовільною роботу наглядової ради "Укрзалізниці" і пропонує Кабміну звільнити керівництво компанії

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з перевірки й оцінки стану АТ "Укрзалізниця" (УЗ) ухвалила рішення визнати роботу наглядової ради та правління УЗ незадовільною і має намір звернутися до Кабінету міністрів з вимогою звільнити виконуючого обов'язки голови, а також членів правління компанії.

Про це голова ТСК народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За словами Гришиної, "під враженням від суцільної некомпетентності, зухвалості і шалених збитків державної залізниці, члени ТСК сьогодні прийняли низку радикальних рішень, зокрема:

- Визнати в.о. Голови правління і членів правління "Укрзалізниці" некомпетентними і такими, що не відповідають займаній посаді .

- Звернутися до Кабінету міністрів з вимогою негайно звільнити в.о. Голови правління "Укрзалізниці", а також членів правління і всіх тимчасово виконуючих обов'язки керівників компанії, які фактично не несуть жодної відповідальності за стан нашої залізниці.

- Визнати незадовільною роботу Наглядової ради "Укрзалізниці" і звернутися до Кабміну з вимогою вже зараз, не чекаючи завершення спливу терміну функціонування чинного складу, розпочати пошук компетентних осіб, здатних ефективно управляти державним залізничним активом України.

- Привести рівень зарплат членів Наглядової Ради та правління УЗ у відповідність до финансовых показників компанії. Читайте також: ТСК з розслідування ситуації в Укрзалізниці вимагатиме звільнення наглядової ради компанії

"Від себе додам, що сьогодні вся ця "дурість" транслювалася в прямому ефірі і я вважаю, що це було правильним рішенням ТСК. Ми продовжимо такі трансляції, окрім тих випадків, де правоохоронці звітуватимуть про свою роботу, бо деяке розголошення інформації може завадити розслідуванню кримінальних проваджень - якщо такі взагалі є, бо аргументовані сумніви в членів ТСК вже теж є", - зазначила Гришина.