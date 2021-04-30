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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Слідчий відмовився відпустити агента НАБУ Шевченка в село до родичів, причину не пояснив. ДОКУМЕНТ

Слідчий відмовився відпустити агента НАБУ Шевченка в село до родичів, причину не пояснив. ДОКУМЕНТ

Агент НАБУ Євген Шевченко, який є підозрюваним у справі про створення незаконного збройного формування, хотів з'їздити до родичів у Хотів під Києвом. Але слідчий поїздку заборонив, а суддя - відправив до слідчого.

Про це Шевченко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Село Хотів, яке межує зі столицею - там живуть мої родичі і я, звичайно, до арешту часто там бував із малим і дружиною. Згідно з рішенням суду, я не обмежений у пересуванні по Києву, а от якщо хочу виїхати за межі міста, то маю отримувати дозвіл від слідчого", - розповів він.

Адвокат Шевченко звернувся з проханням дозволити виїзд до слідчого Івана Баценка, але той відмовив і сказав звертатися до суду. У суді відповіли, що такі питання вирішує тільки слідчий.

"Прокурор Генеральної прокуратури України Артем Синюк відморозився і відмовився якимось чином пояснити дивну поведінку слідчого. Ще дзвонив генпрокурорці Ірині Венедіктовій, але ця поторочена на мої дзвінки чомусь не відповідає", - зазначив Шевченко.

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Агент НАБУ додав, що просив перенести його електронний браслет з правої ноги на ліву - так буде зручніше грати в футбол. Але і в цьому проханні йому теж відмовили.

"З деяких джерел я дізнався, що це така собі, знаєте, дуже дрібна, але дуже особиста помста і керівництва СБУ, і самих слідчих, бо вони всі, буцімто, дуже образилися на мене після того, як я не тільки їх облаяв у численних інтерв’ю та у своїх дописах на ФБ, а ще й виставив повними телепнями і бовдурами, бо вони, як з’ясувалося, взагалі не розуміються у тих речах, в яких мене звинувачують", - пише Шевченко.

Він наполягає, що не винен, заявляє, що не поважає слідчих і чекає зустрічі з ними в суді.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Більш докладно про справу НЗФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

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Слідчий відмовився відпустити агента НАБУ Шевченка в село до родичів, причину не пояснив 03

Слідчий відмовився відпустити агента НАБУ Шевченка в село до родичів, причину не пояснив 04
Слідчий відмовився відпустити агента НАБУ Шевченка в село до родичів, причину не пояснив 05

Автор: 

Шевченко Євген (139) запобіжний захід (483)


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30.04.2021 18:40 Відповісти
Еще одно доказательство, что дело агента НАБУ - это чистая заказуха преЗЕрватива. К торжеству правосудия не имеет никакого отношения.
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30.04.2021 18:52 Відповісти
страна сюрра. кто вообще этот боец невидимого фронта под следствием, который звонит на мобилу генпрокулолу и удивляется, что та не взял трубу? и что это за генпрокулол, телефон которого есть у бойца невидимого фронта?
Еще звонил генпрокурору Ирине Венедиктовой, но эта потороченная на мои звонки почему-то не отвечает", - отметил Шевченко.
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30.04.2021 19:30 Відповісти
чим завинило село?...в місті - будь-ласка, а в село - зась...
протиріччя між містом і селом ще й досі не подолано
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30.04.2021 19:52 Відповісти
Закон -есть закон.Куча военных волынян были записаны Порошенко в дезертиры и преследовались до последнего..
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30.04.2021 20:02 Відповісти
Прокурня из мусорской среды - это мусорня
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30.04.2021 20:07 Відповісти
Причина відома.
і "суддя" і слідак - продажна кончена сєпарня.
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05.05.2021 11:50 Відповісти
 
 