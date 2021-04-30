США будуть готові поставляти Україні озброєння в межах вже існуючих домовленостей, - радник Байдена Салліван

Адміністрація США готова в майбутньому постачати деякі види озброєнь Україні в межах вже існуючих домовленостей.

Про це радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, виступаючи на онлайн-форумі інституту Аспена. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові діяти в уже існуючих рамках. У минулому ми вже організовували поставки в Україну ... І ми будемо готові в майбутньому розглядати її запити і поставляти деякі види продукції військового призначення", - сказав він.

При цьому Салліван попередив, що не йдеться про постачання, які б не вкладалися в уже існуючий формат співпраці з Україною у сфері оборони.

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