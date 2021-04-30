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Новини Агресія Росії проти України
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США будуть готові поставляти Україні озброєння в межах вже існуючих домовленостей, - радник Байдена Салліван

США будуть готові поставляти Україні озброєння в межах вже існуючих домовленостей, - радник Байдена Салліван

Адміністрація США готова в майбутньому постачати деякі види озброєнь Україні в межах вже існуючих домовленостей.

Про це радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, виступаючи на онлайн-форумі інституту Аспена. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові діяти в уже існуючих рамках. У минулому ми вже організовували поставки в Україну ... І ми будемо готові в майбутньому розглядати її запити і поставляти деякі види продукції військового призначення", - сказав він.

При цьому Салліван попередив, що не йдеться про постачання, які б не вкладалися в уже існуючий формат співпраці з Україною у сфері оборони.

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Автор: 

зброя (7442) США (22614) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+5
Дійсно ,який другий фронт ,якщо на першому заборонено стріляти ???)))
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30.04.2021 20:02
+4
Project russia eutonasia. God bless America!
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30.04.2021 20:15
+4
США будуть готові поставляти Україні озброєння в межах вже існуючих домовленостей, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 1092
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30.04.2021 20:27
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"Петриоты" под видом "Джевелинов" например...
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30.04.2021 19:50 Відповісти
Навіщо,щоб на складах порохом припадали???))))
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30.04.2021 19:54 Відповісти
Аж два раза сказал: Мы готовы!
Будь готов! Всегда готов!
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30.04.2021 19:54 Відповісти
"Будь готов,всегда во всём,будь готов ти и ночью и днём" !!!)))
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30.04.2021 19:56 Відповісти
Прошу к столу -- вскипело! (с)
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30.04.2021 19:58 Відповісти
Да открывайте уже Второй Фронт, и так задержались.
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30.04.2021 19:55 Відповісти
Навіщо?
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30.04.2021 19:58 Відповісти
А Лендлиз девать некуда...
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30.04.2021 19:59 Відповісти
Дійсно ,який другий фронт ,якщо на першому заборонено стріляти ???)))
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30.04.2021 20:02 Відповісти
И нихто не дочитал до того места, где английским по белому сказано: Готовы дать! -- но не более того, об чём раньше договорились...
Цяцянкы и рай, короче...*)
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30.04.2021 20:20 Відповісти
Ну, об чём раньше договорились ты, наверное, тоже знаешь, да, савок ???
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30.04.2021 21:37 Відповісти
Чому ж мовчать корисні ідіоти глобалістів, апологети всемогутнього жо байдена? Згідно з вашими запевненнями, цей могучій старік вже давно мав би набити пику куйлу і загнати його під плінтус. Шото пішло не так, да?
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01.05.2021 00:03 Відповісти
Пока у власти полудурок получивший диплом по блату не кто нам серьезного оружия не даст , ну разве что в крайнем случае , когда не будет другого выхода.
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30.04.2021 20:06 Відповісти
США будуть готові поставляти Україні озброєння в межах вже існуючих домовленостей, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 1092
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30.04.2021 20:27 Відповісти
Фото Рязанской девушки молящейся за здоровья Путена !
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01.05.2021 10:11 Відповісти
США будуть готові поставляти Україні озброєння в межах вже існуючих домовленостей, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 3773 Расея вперде !
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01.05.2021 10:21 Відповісти
Я думаю,что у Украины должен быть на бумаге (не подписанный) Договор о защите и взаимопомощи с США,но который должен быть готов к молниеносной подписке в случае нападения.Это отрезвит любого любителя бояры.
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30.04.2021 20:13 Відповісти
жизнь показала, что лучше иметь свою сильную армию, чем всякие там договоры
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30.04.2021 21:22 Відповісти
А Шмаркле она нужна?
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30.04.2021 21:43 Відповісти
Это да. Но сильная армия не делается за пару лет.
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01.05.2021 13:10 Відповісти
Project russia eutonasia. God bless America!
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30.04.2021 20:15 Відповісти
США будуть готові поставляти Україні озброєння в межах вже існуючих домовленостей, - радник Байдена Салліван - Цензор.НЕТ 8484
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30.04.2021 21:21 Відповісти
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01.05.2021 10:22 Відповісти
 
 