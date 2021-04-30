Правоохоронці повністю готові забезпечити порядок в Одесі 2 травня, - Яровий

Підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій повністю готові до гарантування безпеки в Одесі під час заходів 2 травня, в роковини трагічних подій 2014 року

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Під час координаційної наради з керівниками правоохоронних органів Одеської області він заявив, що до забезпечення безпеки планується залучити понад 2,5 тисячі правоохоронців, які "готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації".

"Проведено потужну превентивну роботу, визначено завдання із забезпечення громадської безпеки - ми готові до будь-яких викликів, що можуть виникнути під час масових заходів 2 травня. Підрозділи МВС та органи, що взаємодіють, готові оперативно реагувати на будь-яку ситуацію в державі", - наголосив заступник міністра.

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Також він закликав жителів регіону дотримуватися вимог чинного законодавства і карантинних обмежень та заборон.

У свою чергу начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех доповів, що поліція Одещини готова забезпечити, щоб травневі заходи відбулися мирно і спокійно.

"Підготовку до травневих заходів правоохоронці розпочали з профілактичного відпрацювання Одеси та області, мета якого - не допустити дестабілізації обстановки в регіоні та запобігти протиправним діям і провокаціям", - зазначив він.

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Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.

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