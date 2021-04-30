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Новини Трагедія в Одесі
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Правоохоронці повністю готові забезпечити порядок в Одесі 2 травня, - Яровий

Правоохоронці повністю готові забезпечити порядок в Одесі 2 травня, - Яровий

Підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій повністю готові до гарантування безпеки в Одесі під час заходів 2 травня, в роковини трагічних подій 2014 року

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Під час координаційної наради з керівниками правоохоронних органів Одеської області він заявив, що до забезпечення безпеки планується залучити понад 2,5 тисячі правоохоронців, які "готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації".

"Проведено потужну превентивну роботу, визначено завдання із забезпечення громадської безпеки - ми готові до будь-яких викликів, що можуть виникнути під час масових заходів 2 травня. Підрозділи МВС та органи, що взаємодіють, готові оперативно реагувати на будь-яку ситуацію в державі", - наголосив заступник міністра.

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Також він закликав жителів регіону дотримуватися вимог чинного законодавства і карантинних обмежень та заборон.

У свою чергу начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех доповів, що поліція Одещини готова забезпечити, щоб травневі заходи відбулися мирно і спокійно.

"Підготовку до травневих заходів правоохоронці розпочали з профілактичного відпрацювання Одеси та області, мета якого - не допустити дестабілізації обстановки в регіоні та запобігти протиправним діям і провокаціям", - зазначив він.

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Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних із них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими та проукраїнськими активістами.

Одного з фігурантів "справи 2 травня" - російського бойовика Євгена Мефьодова, обвинуваченого в зазіханні на територіальну цілісність України - видали РФ у рамках обміну утримуваними особами.

2 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що в суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. Одне з них: "Хто винен у трагедії 2 травня 2014?"

Народні депутати від партії "Слуга народу" Олексій Леонов і Артем Дмитрук поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану.

Автор: 

Одеса (5438) Яровий (93)


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Топ коментарі
+6
почему "годовщина трагических событий 2014 года"?
надо так: годовщина победы Одесситов над сепарней!
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30.04.2021 21:08
+4
А что, когда-то в Одессе на 2 мая был беспорядок?
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30.04.2021 19:57
+4
2 Травня Одесити мають провести зібрання, масові, й святкувати день Перемоги міста над рашисстами та чумою-рюсскій "мір" .
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30.04.2021 21:04
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А что, когда-то в Одессе на 2 мая был беспорядок?
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30.04.2021 19:57 Відповісти
Менты на неправильной стороне были...
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30.04.2021 20:04 Відповісти
красный скотч выдали ? Ну как в 2014 . Ну и кто ж в этот раз мусорско-сепарские ряды сторить будет Ваню то вы ж на повышение отправили ? Кто не в курсе Ваня это мусор который строил ряды из мусоров и сепаров 2 мая, куча видео даже в ютубе, но Ваня на повышение пошел а не в тюрьму ...
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30.04.2021 20:17 Відповісти
паковальни для ваты готовьте
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30.04.2021 20:22 Відповісти
Шомпури будуть безкоштовно роздавати?
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30.04.2021 20:25 Відповісти
День звільнення Одеси!
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30.04.2021 20:52 Відповісти
Від рашисстов та рюсскага "міра" .... забули додати.
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30.04.2021 21:05 Відповісти
2 Травня Одесити мають провести зібрання, масові, й святкувати день Перемоги міста над рашисстами та чумою-рюсскій "мір" .
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30.04.2021 21:04 Відповісти
И пожарить свинью на мангале
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30.04.2021 21:10 Відповісти
и при етом традиционное блюдо:
Правоохоронці повністю готові забезпечити порядок в Одесі 2 травня, - Яровий - Цензор.НЕТ 2973
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30.04.2021 21:16 Відповісти
почему "годовщина трагических событий 2014 года"?
надо так: годовщина победы Одесситов над сепарней!
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30.04.2021 21:08 Відповісти
Такие сообщения начинают настораживать
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30.04.2021 21:25 Відповісти
Та отож, какая трагедия? Это праздничный день, удалось отстоять важнейший город Украины. Вот когда Славянск освободили, то шо, тоже по дохлым сепарам надо скорбеть?
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30.04.2021 21:59 Відповісти
Да что вы говорите? А почему 2 мая 2014 нельзя было обеспечить порядок? Почему вы допустили чтоб пророссийский марш,на который не дали разрешения, прошел в Одессе?
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30.04.2021 22:54 Відповісти
Правоохоронці повністю готові забезпечити порядок в Одесі 2 травня, - Яровий - Цензор.НЕТ 2490
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01.05.2021 02:17 Відповісти
 
 