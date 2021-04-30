Ще трьом військовослужбовцям повідомлено підозру у справі про авіакатастрофу під Чугуєвом, - Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру ще трьом військовим службовим особам у кримінальному провадженні за фактом катастрофи літака АН-26 поблизу м. Чугуїв Харківської області 25 вересня 2020 року, внаслідок якої загинуло 26 військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Заступник командира військової частини А4104 з льотної підготовки та ще один заступник командира підозрюються у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

Депутату Харківської обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).

Сторона обвинувачення у суді проситиме про застосування до них домашнього арешту.

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Крім того, на підставі додатково зібраних доказів та експертиз про зміну раніше повідомлених підозр повідомлено Командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України, колишньому командиру військової частини А4104 та колишньому керівнику управління польотами на аеродромі "Чугуїв", які не забезпечили безпеку польотів на ввірених їм напрямках за посадами.

В Офісі генпрокурора зазначили, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні планується завершити вже у травні 2021 року.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.