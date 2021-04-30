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Новини Хабарники
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На Миколаївщині начальниця слідчого відділення поліції упіймалася на хабарі 25 тис. грн за закриття справи. ФОТО

У Миколаївській області затримано заступницю начальника управління - начальницю слідчого відділення одного з районних підрозділів ГУ Нацполіції, яка вимагала хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

На Миколаївщині начальниця слідчого відділення поліції упіймалася на хабарі 25 тис. грн за закриття справи 01

34-річну працівницю поліції викрили на вимаганні з місцевої мешканки хабаря за прийняття рішення про закриттях кримінального провадження, розпочатого за ст. 309 Кримінального кодексу України. Свої "старання" поліцейська оцінила в 25 000 гривень.

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На одержання хабаря посадовець поліції відправила свого посередника. Предмет злочину вилучено.

На Миколаївщині начальниця слідчого відділення поліції упіймалася на хабарі 25 тис. грн за закриття справи 02

У службовому кабінеті поліцейської проведено невідкладний обшук. У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України хабарницю затримано. За скоєні протиправні дії їй може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

"Наразі призначено службове розслідування. Вирішується питання про звільнення співробітниці зі служби в поліції. Керівництво районного управління поліції відсторонено від займаних посад", - говориться в повідомленні.

Автор: 

хабар (4695) Миколаївська область (2264) Нацполіція (15139) слідчий (87)


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Топ коментарі
+4
Обычная система заработка ментов.Подкинуть наркоту, а потом качать бабки.
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30.04.2021 20:23
+4
Этой даме 7 лет назад было 27. Казалось бы, на таких после Майдана вся надежда...
Но нет, желание брать на лапу, ****, не истребимо.
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30.04.2021 20:33
+2
Кого же она отмазывала за 900 долл?
Вора тазика в селе?
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30.04.2021 20:46
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Пропала 13 зарплата...
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30.04.2021 20:22 Відповісти
А нічого будо демпінгувати розцінки на закриття справ! Опорочила тим самим честь контори я за що поплатилась
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30.04.2021 21:01 Відповісти
Спрос удешевил предложение...
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30.04.2021 21:06 Відповісти
Обычная система заработка ментов.Подкинуть наркоту, а потом качать бабки.
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30.04.2021 20:23 Відповісти
Вы правы однозначно, но т.к.это расследуют теже органы власти и недосуды Украины, поэтому жерт потом делают преступниками и ясно, что жертвы это как потом ни странно - мусорье
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30.04.2021 20:50 Відповісти
Этой даме 7 лет назад было 27. Казалось бы, на таких после Майдана вся надежда...
Но нет, желание брать на лапу, ****, не истребимо.
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30.04.2021 20:33 Відповісти
Там нет других, за редким исключением. Нормальные в этой клоаке не уживаются
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30.04.2021 21:22 Відповісти
За 7 лет система сделала своё дело. Хотя какие 7? 2, ну 3 от силы.
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30.04.2021 21:26 Відповісти
А когда Украина стала независимой эта дама только начинала пешком под стол ходить. Казалось бы, совка и плохих кацапов вокруг уже нет, на новое поколение вся надежда... Но нет, желание брать на лапу, ****, не истребимо(с). Причем ее одногодки, практически ровесники новой Украины, составляют сегодня большинство личного состава полиции, правоохранительных органов, таможни, налоговой и т.п. структур, в промышленных масштабах вымогающих и получающих взятки. Прямо загадка какая-то. Скорее всего ***** путин виноват.
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01.05.2021 01:11 Відповісти
Увы, согласен.
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01.05.2021 09:27 Відповісти
Кого же она отмазывала за 900 долл?
Вора тазика в селе?
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30.04.2021 20:46 Відповісти
Демпингует
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30.04.2021 20:50 Відповісти
Утюг, которым невестка грохнула свекровь.
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30.04.2021 21:08 Відповісти
ст.309- наркота.., от года до трех санкция
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30.04.2021 22:21 Відповісти
Немного, она ещё в суд подаст, ее честь недополицейской в хлам. Полиция сейчас с помощью судов научилась зарабатывать, суды все знают - мусорная помойка
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30.04.2021 20:47 Відповісти
Звичайний заробіток мусорів і прокурворів - штампувати липові справи і закривати справи.
Не злочини ж розслідувати.
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05.05.2021 11:53 Відповісти
 
 