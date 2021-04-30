На Миколаївщині начальниця слідчого відділення поліції упіймалася на хабарі 25 тис. грн за закриття справи. ФОТО

У Миколаївській області затримано заступницю начальника управління - начальницю слідчого відділення одного з районних підрозділів ГУ Нацполіції, яка вимагала хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

34-річну працівницю поліції викрили на вимаганні з місцевої мешканки хабаря за прийняття рішення про закриттях кримінального провадження, розпочатого за ст. 309 Кримінального кодексу України. Свої "старання" поліцейська оцінила в 25 000 гривень.

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На одержання хабаря посадовець поліції відправила свого посередника. Предмет злочину вилучено.

У службовому кабінеті поліцейської проведено невідкладний обшук. У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України хабарницю затримано. За скоєні протиправні дії їй може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

"Наразі призначено службове розслідування. Вирішується питання про звільнення співробітниці зі служби в поліції. Керівництво районного управління поліції відсторонено від займаних посад", - говориться в повідомленні.