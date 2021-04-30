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Мені щось підказує, що сильних стрибків не буде, - Степанов про коронавірус після травневих свят
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не очікує сильних стрибків у кількості захворювань коронавірусом після травневих свят. Однак збільшення хворих може бути в червні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов сказав в ефірі "Україна 24".
За його словами, кількість хворих може зрости через три-чотири тижні після травневих свят.
"До якої міри буде це зростання, до яких кількостей ми можемо дійти, залежатиме від того, яка буде мобільність населення, як люди святкуватимуть Великдень. Тоді ми зможемо сказати, що ми далі прогнозуємо. Але мені щось підказує, що дуже сильних стрибків, таких як зараз відбулися у нас починаючи з лютого, ми не чекатимемо", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+24 саша паламарчук
показати весь коментар30.04.2021 20:47
+9 mrSmith
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+8 Джура
показати весь коментар30.04.2021 20:48
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Вор на руках и душонке которого более 40 000 умерших.
Максимум что тебе можно поручить, это организация утренников в детском саду.
Типичный жлоб, для которого статус и положение в обществе определяется наличием дорогих атрибутов, вроде одежды, аксессуаров, автомобиля.
Чем дороже, тем "аристократичнее".
В общем, одни понты и показуха, а внутри ни знаний, ни профессионализма.
https://twitter.com/v_b_14_ Ветерок Боярского https://twitter.com/v_b_14_ @v_b_14_ https://twitter.com/v_b_14_/status/1388180658305044482 1 ч
Суха статистика.
Зелена влада вбила майже 36 тисяч українців.
Це 100 (СТО) Іловайськів
Просто-напросто там есть кофейная гуща в отличие от напитка, приготовленного в фильтре или френч-прессе.
2. Не добавляйте в напиток сахар
Сахар деформирует ваше предсказание и не дает ощутить оттенки вкуса кофе.
3. Берите чашку без узоров
Белая классическая чашка демитассе идеальна по объему и не будет отвлекать вас от прочтения предсказания.
4. Загадывайте желание или задавайте волнующий вас вопрос до того, как начнете пить кофе
Пока вы будете наслаждаться вкусом кофе, волшебство будет вершиться.
5. Аккуратно опрокиньте чашку на блюдце, прежде чем смотреть предсказание
Так вы сольете на блюдце лишнюю жидкость, и рисунок в чашке лучше проявится.
А теперь крутите чашку и включайте воображение!
С дорогого Леонида Ильича Брежнева: "Кажется точно!" *)
По моим жизненным наблюдениям, русские держат злую рожу на лице, от боязни агрессии в свою сторону.
Битие определило бытие...
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Карты каро, стеклянная сфера, кофейная гуща, бабки возле подъезда?
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