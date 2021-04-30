Мені щось підказує, що сильних стрибків не буде, - Степанов про коронавірус після травневих свят

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не очікує сильних стрибків у кількості захворювань коронавірусом після травневих свят. Однак збільшення хворих може бути в червні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов сказав в ефірі "Україна 24".

За його словами, кількість хворих може зрости через три-чотири тижні після травневих свят.

"До якої міри буде це зростання, до яких кількостей ми можемо дійти, залежатиме від того, яка буде мобільність населення, як люди святкуватимуть Великдень. Тоді ми зможемо сказати, що ми далі прогнозуємо. Але мені щось підказує, що дуже сильних стрибків, таких як зараз відбулися у нас починаючи з лютого, ми не чекатимемо", - сказав Степанов.

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