Цивілізовані країни світу зараз надають податкові пільги своєму бізнесу, ми маємо робити так само - нардеп
Ми маємо допомогти підприємцям вижити під час нинішньої кризи і розширити програми підтримки та запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки.
Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна24.
"Під час локдауну ми повинні давати податкові знижки. Це не наша забаганка, це приклади всіх розвинутих країн, які ви можете побачити – і в Європі, і в Азії, і на інших континентах, в Америці зокрема", - сказав Железняк.
За його словами, фракція "Голос" зареєструвала низку законопроектів щодо збільшення підтримки для бізнесу та закликає депутатів якнайшвидше їх ухвалити.
"Зараз ми повинні сконцентруватися, щоб наш бізнес, особливо малий і середній, пережив цей період", - наголосив Железняк.
Депутат також зазначив, що в окремих регіонах місцева влада готова звільнити підприємців від сплати деяких податків, а центральна влада повинна надати їм таку можливість на рівні закону.
"Дати можливість зробити місцевим органам влади додаткові заходи, які дають податкові знижки. Вони хочуть. Я розмовляв з деякими мерами, вони не проти звільнити від деяких податків певний бізнес, знову є таки – ресторани, кінотеатри, концертні зали. Просто немає такого законодавчого забезпечення", - сказав Железняк.
Раніше інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.
Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. Та наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, адже інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а, как этот нардеп проголосовал за евробляхи оттуда в украину?
Народ проглотит цены, налоги, но за евробляху морду набьют
Как запустить козла в огород для решения проблем огорода:
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Fplugins%2F&src=sdkpreparse Поделиться
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2021-04-30/gotovtes-k-voyne-i-stukachestvu-seti-shokirovalo-foto-gazetyi-partii-medvedchuka-v-mariupole/230718 переглянути новину українською
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" распространяет в Мариуполе газеты антиукраинского содержания с призывами собирать информацию о патриотах.
Об этом в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2510949242383667&id=100004058474504 написал депутат Мариупольского городского совета Роман Амелякин.
Он опубликовал фото газеты, где мариупольцам предлагается записывать фамилии и адреса "национал-радикалов", к которым отнесли членов и активистов "оранжевых партий", ветеранов АТО и членов их семей.
"Сохранить эти адреса на случай начала военных действий, когда можно будет передать их полиции или в органы законно избранной власти", - призывают в газете ОПЗЖ.
Нельзя что бы Фирташ, Коломойский и Ахметов остались без государственной поддержки!
Конские тарифы на электроэнергию и газ для насселения, возмещение НДС, списание штрафов, железнодорожные перевозки по льготным ценам, заградительные пошлины на экспорт металлолома, это ведь такие пустяки!
Нужна серьезная поддержка!
Мімікрія- щоб знову в деПукани влізти...
🤑
А за продаж Землі Неньки , напевно, і дупою галаласуав?!
Но это ж надо было раньше думать, где денег взять, когда их все украли?
Почему бизнес должен платить 100% аренду, если нельзя вести бизнес?
Арендодатели особенные какие то? Кроме налогов надо отменять и аренду.
А арендодателям компенсировать часть затрат на поддержку штанов.