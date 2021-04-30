Цивілізовані країни світу зараз надають податкові пільги своєму бізнесу, ми маємо робити так само - нардеп

Ми маємо допомогти підприємцям вижити під час нинішньої кризи і розширити програми підтримки та запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна24.

"Під час локдауну ми повинні давати податкові знижки. Це не наша забаганка, це приклади всіх розвинутих країн, які ви можете побачити – і в Європі, і в Азії, і на інших континентах, в Америці зокрема", - сказав Железняк.

За його словами, фракція "Голос" зареєструвала низку законопроектів щодо збільшення підтримки для бізнесу та закликає депутатів якнайшвидше їх ухвалити.

"Зараз ми повинні сконцентруватися, щоб наш бізнес, особливо малий і середній, пережив цей період", - наголосив Железняк.

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Депутат також зазначив, що в окремих регіонах місцева влада готова звільнити підприємців від сплати деяких податків, а центральна влада повинна надати їм таку можливість на рівні закону.

"Дати можливість зробити місцевим органам влади додаткові заходи, які дають податкові знижки. Вони хочуть. Я розмовляв з деякими мерами, вони не проти звільнити від деяких податків певний бізнес, знову є таки – ресторани, кінотеатри, концертні зали. Просто немає такого законодавчого забезпечення", - сказав Железняк.

Раніше інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

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Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. Та наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, адже інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.