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Новини
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Цивілізовані країни світу зараз надають податкові пільги своєму бізнесу, ми маємо робити так само - нардеп

Цивілізовані країни світу зараз надають податкові пільги своєму бізнесу, ми маємо робити так само - нардеп

Ми маємо допомогти підприємцям вижити під час нинішньої кризи і розширити програми підтримки та запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна24.

"Під час локдауну ми повинні давати податкові знижки. Це не наша забаганка, це приклади всіх розвинутих країн, які ви можете побачити – і в Європі, і в Азії, і на інших континентах, в Америці зокрема", - сказав Железняк.

За його словами, фракція "Голос" зареєструвала низку законопроектів щодо збільшення підтримки для бізнесу та закликає депутатів якнайшвидше їх ухвалити.

"Зараз ми повинні сконцентруватися, щоб наш бізнес, особливо малий і середній, пережив цей період", - наголосив Железняк.

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Депутат також зазначив, що в окремих регіонах місцева влада готова звільнити підприємців від сплати деяких податків, а центральна влада повинна надати їм таку можливість на рівні закону.

"Дати можливість зробити місцевим органам влади додаткові заходи, які дають податкові знижки. Вони хочуть. Я розмовляв з деякими мерами, вони не проти звільнити від деяких податків певний бізнес, знову є таки – ресторани, кінотеатри, концертні зали. Просто немає такого законодавчого забезпечення", - сказав Железняк.

Раніше інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

Також читайте: Податкова система України не стимулює розвиток підприємництва, - Олександр Кучеренко

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво. Та наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, адже інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.

Автор: 

податки (3815) Голос партія (512) Железняк Ярослав (550)


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Топ коментарі
+6
"Он шёл на Одессу,а вишел к Херсону" !!!))
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30.04.2021 21:13
+3
<< Вот это я понимаю - война с олигархами >>
Как запустить козла в огород для решения проблем огорода:

Цивилизованные страны мира сейчас предоставляют налоговые льготы своему бизнесу, мы должны делать так же, - нардеп - Цензор.НЕТ 1452
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30.04.2021 21:16
+3
Ну ясное дело!
Нельзя что бы Фирташ, Коломойский и Ахметов остались без государственной поддержки!
Конские тарифы на электроэнергию и газ для насселения, возмещение НДС, списание штрафов, железнодорожные перевозки по льготным ценам, заградительные пошлины на экспорт металлолома, это ведь такие пустяки!
Нужна серьезная поддержка!
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30.04.2021 21:22
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"Он шёл на Одессу,а вишел к Херсону" !!!))
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30.04.2021 21:13 Відповісти
в цивилизованном евросоюзе, чтобы избавиться от евроблях, доплачивают нецивилизованному евросоюзу...
а, как этот нардеп проголосовал за евробляхи оттуда в украину?
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30.04.2021 21:17 Відповісти
Не тронь святое !!!
Народ проглотит цены, налоги, но за евробляху морду набьют
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30.04.2021 21:32 Відповісти
доступно о цивилизованных странах...на примере, который не перенять
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30.04.2021 21:46 Відповісти
Все питання, і скільки він заработєл? Рижий він щедрий ...
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30.04.2021 21:17 Відповісти
Зато, в ознаменование этого события и даты, Лейб Давидович Бронштейн сотворил легендарную РККА! *)
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30.04.2021 21:17 Відповісти
Делопутам аби звіздіти!!!)))
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30.04.2021 21:14 Відповісти
Когда речь идёт о послаблениях для бизнеса, имеется ввиду бизнес ахмета, коломойши и других.
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30.04.2021 21:14 Відповісти
Маладєц Желєзняк!!!!! Давайте ще більше доплачувати Бєні і Рижому. Нарід скинеться і доплатить...
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30.04.2021 21:15 Відповісти
<< Вот это я понимаю - война с олигархами >>
Как запустить козла в огород для решения проблем огорода:

Цивилизованные страны мира сейчас предоставляют налоговые льготы своему бизнесу, мы должны делать так же, - нардеп - Цензор.НЕТ 1452
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30.04.2021 21:16 Відповісти
хоть бомжам, хоть безработным, кому угодно но только не фопам, которые при найме издеваются над нанятыми работниками! ...к фопам почаще налоговики заглядывать должны и не за мздой, а за налогами, там есть для налоговиков работы!
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30.04.2021 21:16 Відповісти
Вибачте, так і не зрозумів: чи власники Фопів такіж буржуї як і Бєня, чи це ЦИВІЛІЗОВАНІ преце давці?
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30.04.2021 21:21 Відповісти
не , они не как беня или любой другой олигарх...но так как это жлобье издевается над заманухами разными попавшими на работу к ним людьми, а особенно молодыми, ни одному олигарху и не снилось...конченое сцучье!...только пороть налоговиками а там есть за что!...
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30.04.2021 21:32 Відповісти
Цивилизованные страны мира сейчас предоставляют налоговые льготы своему бизнесу, мы должны делать так же, - нардеп - Цензор.НЕТ 2624
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30.04.2021 21:18 Відповісти
Готовьтесь к войне и стукачеству: сети шокировало фото газеты партии Медведчука в МариуполеПятница, 30 апреля 2021, 16:42

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Fplugins%2F&src=sdkpreparse Поделиться

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2021-04-30/gotovtes-k-voyne-i-stukachestvu-seti-shokirovalo-foto-gazetyi-partii-medvedchuka-v-mariupole/230718 переглянути новину українською

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" распространяет в Мариуполе газеты антиукраинского содержания с призывами собирать информацию о патриотах.
Об этом в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2510949242383667&id=100004058474504 написал депутат Мариупольского городского совета Роман Амелякин.
Он опубликовал фото газеты, где мариупольцам предлагается записывать фамилии и адреса "национал-радикалов", к которым отнесли членов и активистов "оранжевых партий", ветеранов АТО и членов их семей.
"Сохранить эти адреса на случай начала военных действий, когда можно будет передать их полиции или в органы законно избранной власти", - призывают в газете ОПЗЖ.
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30.04.2021 21:18 Відповісти
до гилякы пора красноперых, раздухарились не по чину уже шобла эта ублюдочная !
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30.04.2021 21:40 Відповісти
Ну ясное дело!
Нельзя что бы Фирташ, Коломойский и Ахметов остались без государственной поддержки!
Конские тарифы на электроэнергию и газ для насселения, возмещение НДС, списание штрафов, железнодорожные перевозки по льготным ценам, заградительные пошлины на экспорт металлолома, это ведь такие пустяки!
Нужна серьезная поддержка!
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30.04.2021 21:22 Відповісти
Здається "матрос" Железняк скаже -"Караул устал"!!
Мімікрія- щоб знову в деПукани влізти...
🤑
А за продаж Землі Неньки , напевно, і дупою галаласуав?!
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30.04.2021 21:22 Відповісти
Цивилизованные страны мира сейчас предоставляют налоговые льготы своему бизнесу, мы должны делать так же, - нардеп - Цензор.НЕТ 9873
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30.04.2021 21:25 Відповісти
И не только льготы, а и содержание за простой выплачивают.
Но это ж надо было раньше думать, где денег взять, когда их все украли?
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30.04.2021 21:25 Відповісти
Треба не заважати законно бізнесом займатися...))
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30.04.2021 21:33 Відповісти
...а жить тогда за шо? *)
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30.04.2021 21:42 Відповісти
Виживати -Ви хотіли сказазати?))(((
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01.05.2021 00:11 Відповісти
А треба просто не заважати законно, легітімно та не @44][[;/\'_... заробляти "гроші"...за тридцять років бачив всього...🤑
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30.04.2021 21:31 Відповісти
Красиво говорит,мне нравится,но кто будет строить танки,ракеты,самолёты,кормить одевать солдат,врачей ,учителей?Пенсии платить и зарплаты.Молодёжь работает без официального оформления.Надо закупать вооружения.Где деньги,матрос Железняк?
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30.04.2021 21:36 Відповісти
В Бюджете дырка от бублика , по тому , трендеть оно не мешки ворочать , пусть с себя начнет и пол зарплаты потратит на помощь двум ФОПам на своем округе. Но что то мне подсказывает , что не будет такого не когда.
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30.04.2021 21:37 Відповісти
Я вот не могу понять почему арендодатели не страдают от локдауна?
Почему бизнес должен платить 100% аренду, если нельзя вести бизнес?
Арендодатели особенные какие то? Кроме налогов надо отменять и аренду.
А арендодателям компенсировать часть затрат на поддержку штанов.
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30.04.2021 22:30 Відповісти
Есть и второй вариант - собрал манатки и вали на фиг. Не можешь оплатить - придет тот кто сможет. Звериный оскал капитализма.
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30.04.2021 22:34 Відповісти
А какое отношение мы имеем к "цивилизованным странам"? Там налоги платят, у нас по Банковой, хороводы водят против кассовых аппаратов. Нельзя требовать того, чего ранее не дал...
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30.04.2021 22:31 Відповісти
 
 