Головні новини 30 квітня: Антоненка випустили з СІЗО, Мендель іде у відставку

Андрія Антоненка відпустили під цілодобовий домашній арешт, Юлія Мендель іде з поста прессекретаря президента, в Україну їде держсекретар США Блінкен, - головні новини 30 квітня.

Антоненка випустили з СІЗО

Шевченківський райсуд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненкові, підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Його відправили під цілодобовий домашній арешт і зобов'язали носити електронний браслет. Антоненка відпустили прямо в залі суду. Він назвав це "маленькою перемогою" і зазначив, що хоче найближчим часом побути зі своєю сім'єю.

Мендель іде у відставку

Юлія Мендель написала заяву про відставку за власним бажанням з посади прессекретаря глави держави. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Мендель продовжить виконувати обов'язки прессекретарки Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи ОП. Після цього вона зосередиться на роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ. Хто займе місце Мендель - поки невідомо.

В Україну їде держсекретар США Блінкен

Візит відбудеться 5-6 травня. Блінкен зустрінеться із Зеленським, Шмигалем, Кулебою і митрополитом Епіфанієм. Держсекретар США їде в Україну, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності нашої країни та обговорити прогрес у реалізації реформ в Україні.

США, ЄС і міжнародні організації занепокоєні перестановками в "Нафтогазі"

Офіційний Вашингтон висловив "глибоке занепокоєння" у зв'язку з останніми діями українського уряду про зміну керівництва ВАТ "Нафтогаз України", назвавши це "розважливим кроком" з використанням лазівки у Правилах процедури. "Звільнення керівництва "Нафтогазу" викликає серйозні запитання", - зазначила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс. Зі спільною заявою також виступили Європейський Союз, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація. "Ми серйозно занепокоєні останніми подіями в "Нафтогазі України" - державній нафтогазовій компанії України, де тимчасово припинені повноваження наглядової ради з метою звільнення чинного керівництва", - зазначають вони.

"Слуга народу" Шевченко обіцяє привезти до Лукашенка делегацію українських депутатів

"Наступного разу я приїду не один - тому що деякі депутати народні виявили бажання поїхати, подивитися, познайомитися і налагоджувати зв'язки, тому що ми сусіди", - заявив Шевченко. За його словами, поїхати в Білорусь готові депутати "Батьківщини" та "ОПЗЖ".

Депутат "ОПЗЖ" повісив білборди з бійцями Вермахту

Депутат Житомирської облради від "ОПЗЖ" Костянтин Черпіцький розмістив вітальні білборди з нагоди 9 травня, на яких зображені солдати гітлерівської Німеччини, а під ними напис "Дякуємо за перемогу". У партії вибачилися і заявили, що Черпіцький не погодив із ними зображення.