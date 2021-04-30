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Новини
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Головні новини 30 квітня: Антоненка випустили з СІЗО, Мендель іде у відставку

Головні новини 30 квітня: Антоненка випустили з СІЗО, Мендель іде у відставку

Андрія Антоненка відпустили під цілодобовий домашній арешт, Юлія Мендель іде з поста прессекретаря президента, в Україну їде держсекретар США Блінкен, - головні новини 30 квітня.

Антоненка випустили з СІЗО

Шевченківський райсуд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненкові, підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Його відправили під цілодобовий домашній арешт і зобов'язали носити електронний браслет. Антоненка відпустили прямо в залі суду. Він назвав це "маленькою перемогою" і зазначив, що хоче найближчим часом побути зі своєю сім'єю.

Мендель іде у відставку

Юлія Мендель написала заяву про відставку за власним бажанням з посади прессекретаря глави держави. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Мендель продовжить виконувати обов'язки прессекретарки Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи ОП. Після цього вона зосередиться на роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ. Хто займе місце Мендель - поки невідомо.

В Україну їде держсекретар США Блінкен

Візит відбудеться 5-6 травня. Блінкен зустрінеться із Зеленським, Шмигалем, Кулебою і митрополитом Епіфанієм. Держсекретар США їде в Україну, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності нашої країни та обговорити прогрес у реалізації реформ в Україні.

США, ЄС і міжнародні організації занепокоєні перестановками в "Нафтогазі"

Офіційний Вашингтон висловив "глибоке занепокоєння" у зв'язку з останніми діями українського уряду про зміну керівництва ВАТ "Нафтогаз України", назвавши це "розважливим кроком" з використанням лазівки у Правилах процедури. "Звільнення керівництва "Нафтогазу" викликає серйозні запитання", - зазначила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс. Зі спільною заявою також виступили Європейський Союз, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація. "Ми серйозно занепокоєні останніми подіями в "Нафтогазі України" - державній нафтогазовій компанії України, де тимчасово припинені повноваження наглядової ради з метою звільнення чинного керівництва", - зазначають вони.

"Слуга народу" Шевченко обіцяє привезти до Лукашенка делегацію українських депутатів

"Наступного разу я приїду не один - тому що деякі депутати народні виявили бажання поїхати, подивитися, познайомитися і налагоджувати зв'язки, тому що ми сусіди", - заявив Шевченко. За його словами, поїхати в Білорусь готові депутати "Батьківщини" та "ОПЗЖ".

Депутат "ОПЗЖ" повісив білборди з бійцями Вермахту

Депутат Житомирської облради від "ОПЗЖ" Костянтин Черпіцький розмістив вітальні білборди з нагоди 9 травня, на яких зображені солдати гітлерівської Німеччини, а під ними напис "Дякуємо за перемогу". У партії вибачилися і заявили, що Черпіцький не погодив із ними зображення.

Автор: 

Нафтогаз (4409) Мендель Юлія (230) Шевченко Євгеній Слуга народу (79) Антоненко Андрій (252) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
халатик освободился

Головні новини 30 квітня: Антоненка випустили з СІЗО, Мендель іде у відставку - Цензор.НЕТ 5266
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30.04.2021 22:08
+5
Главные новости 30 апреля: Антоненко выпустили из СИЗО, Мендель уходит в отставку - Цензор.НЕТ 1462
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30.04.2021 22:05
+4
Главные новости 30 апреля: Антоненко выпустили из СИЗО, Мендель уходит в отставку - Цензор.НЕТ 467
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30.04.2021 22:07
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Главные новости 30 апреля: Антоненко выпустили из СИЗО, Мендель уходит в отставку - Цензор.НЕТ 1462
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30.04.2021 22:05 Відповісти
Юля Мендель покидает должность пресс-секретаря Зеленского. Офис президента срочно ищет равноззначный недоразумендель на замену. Арестовича не предлагать.
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30.04.2021 22:06 Відповісти
так вони її переводять у міжнародну частину ОП
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30.04.2021 22:21 Відповісти
видно причина в іншому, вагітність.
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30.04.2021 22:22 Відповісти
головного мозку ватою
Головні новини 30 квітня: Антоненка випустили з СІЗО, Мендель іде у відставку - Цензор.НЕТ 1113"
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30.04.2021 22:37 Відповісти
Главные новости 30 апреля: Антоненко выпустили из СИЗО, Мендель уходит в отставку - Цензор.НЕТ 467
показати весь коментар
30.04.2021 22:07 Відповісти
халатик освободился

Головні новини 30 квітня: Антоненка випустили з СІЗО, Мендель іде у відставку - Цензор.НЕТ 5266
показати весь коментар
30.04.2021 22:08 Відповісти
Головні новини 30 квітня: Антоненка випустили з СІЗО, Мендель іде у відставку - Цензор.НЕТ 6512
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30.04.2021 23:45 Відповісти
нет слов..скоро грязь из под ногтей вместо того чтоб сказать -"увольняюсь" будет говорить "ухожу в отставку" ..мне кажется данное явление нужно любыми способами ослаБлять.
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30.04.2021 22:11 Відповісти
Вы абсолютно правы - грязь из-под ногтей по имени Мандель проиграла войну с украинской прессой и трусливо сбежала зарубежной прессе туфту втюхивать...
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30.04.2021 22:21 Відповісти
небольшая описка произошла,имелось ввиду каждая грязь из под ногтей как мэндэл
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30.04.2021 22:24 Відповісти
за МЕНдель, жьостко зацепило!!!! где теперь найти такую?
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30.04.2021 22:24 Відповісти
https://twitter.com/GreenSergeantM
https://twitter.com/GreenSergeantM

Rock!

@GreenSergeantM

·https://twitter.com/GreenSergeantM/status/1388128230142533634 6 ч

Открыл ленту, сразу возник вопрос-кто такая мендель, что вся лента в ней. Люди, что с вами? Вы считаете это недоразумение чем-то или кем-то?
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30.04.2021 22:59 Відповісти
Зеленым будет трудно найти замену чтобы она была тупее чем мендель. Но они справятся.
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30.04.2021 23:50 Відповісти
Хочете сказати, що Мендель готують на посаду Прем'єра?
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01.05.2021 00:07 Відповісти
Как известно, должности продаются и покупаются... Какой-то сдвиг влияния между олигархами, в очередной раз.
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01.05.2021 00:32 Відповісти
 
 