Уряд руйнує реформу корпоративного управління держпідприємств і європейські перспективи України, - експерт

Змінивши керівництво НАК "Нафтогаз" в обхід наглядової ради компанії, Кабінет Міністрів під керівництвом Дениса Шмигаля де-факто відмовився від виконання зобов'язань України у сфері реформування корпоративного управління державними підприємствами та в рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це написав директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич у своєму блозі на УНІАН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вся логіка реформи корпоративного управління держпідприємствами полягала в тому, щоб відійти від радянської практики "ручного управління", створити відповідні запобіжники у вигляді незалежних директорів в наглядових радах і забезпечити прозорість роботи підприємств. І лише за один день уряд Дениса Шмигаля повністю перекреслив всі позитивні зміни в цьому напрямі", - зазначив експерт.

Він пояснив, що укладаючи угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна серед іншого зобов'язалася провести реформу корпоративного управління держпідприємствами. І за її реалізацією ЄС стежить дуже пильно.

"За підсумками 2020 року ЄС прямо говорив, що шанси на успіх реформи корпоративного управління держпідприємств суттєво підірвані після того, як кілька членів наглядових рад та директорів були звільнені або були змушені піти у відставку, а також через обмеження на участь іноземців як незалежних директорів через зобов'язання з електронного декларування", - підкреслив Дмитро Марунич.

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Більш того, представники ЄС прямо говорять, що макрофінансова допомога ЄС і кредити МВФ залежать від того, як виконуватиметься ця реформа.

Саме в рамках цієї реформи було прийнято законодавство, яке передбачає створення на державних підприємствах наглядових рад. До складу цих рад мають входити зокрема незалежні директори, на роботу яких уряд не має права впливати. Так само як і звільняти їх. Це може зробити тільки суд. І тільки наглядові ради мають виняткове повноваження подавати пропозиції про призначення та звільнення керівництва виконавчих органів цих підприємств.

Всі ці положення законодавства уряд порушив, коли звільняв керівника НАК "Нафтогаз" і усував від роботи членів наглядової ради компанії.

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"Уряд вирішив просто позвільняти на цьому ж засіданні представників держави і незалежних членів наглядової ради, які навіть не думали ініціювати звільнення Коболєва. А потім вже самостійно, вибачте, "рішенням загальних зборів", звільнив діючого керівника "Нафтогазу" і призначив нового. І дарма, що така процедура не передбачена статутом компанії. Кабмін слово дав – Кабмін слово забрав назад", - зазначив експерт.

Він додав, що уряд Дениса Шмигаля не тільки порушив закон, а й "продемонстрував європейським партнерам, що статути, закони та інші офіційні документи в Україні не варті паперу, на якому вони написані".

Експерт підкреслив, що посли G7 вже попередили владу України про те, що зміна керівництва НАК поза правовим полем і міжнародними зобов'язаннями матиме наслідки.