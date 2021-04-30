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Уряд руйнує реформу корпоративного управління держпідприємств і європейські перспективи України, - експерт

Уряд руйнує реформу корпоративного управління держпідприємств і європейські перспективи України, - експерт

Змінивши керівництво НАК "Нафтогаз" в обхід наглядової ради компанії, Кабінет Міністрів під керівництвом Дениса Шмигаля де-факто відмовився від виконання зобов'язань України у сфері реформування корпоративного управління державними підприємствами та в рамках угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це написав директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич у своєму блозі на УНІАН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вся логіка реформи корпоративного управління держпідприємствами полягала в тому, щоб відійти від радянської практики "ручного управління", створити відповідні запобіжники у вигляді незалежних директорів в наглядових радах і забезпечити прозорість роботи підприємств. І лише за один день уряд Дениса Шмигаля повністю перекреслив всі позитивні зміни в цьому напрямі", - зазначив експерт.

Він пояснив, що укладаючи угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна серед іншого зобов'язалася провести реформу корпоративного управління держпідприємствами. І за її реалізацією ЄС стежить дуже пильно.

"За підсумками 2020 року ЄС прямо говорив, що шанси на успіх реформи корпоративного управління держпідприємств суттєво підірвані після того, як кілька членів наглядових рад та директорів були звільнені або були змушені піти у відставку, а також через обмеження на участь іноземців як незалежних директорів через зобов'язання з електронного декларування", - підкреслив Дмитро Марунич.

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Більш того, представники ЄС прямо говорять, що макрофінансова допомога ЄС і кредити МВФ залежать від того, як виконуватиметься ця реформа.

Саме в рамках цієї реформи було прийнято законодавство, яке передбачає створення на державних підприємствах наглядових рад. До складу цих рад мають входити зокрема незалежні директори, на роботу яких уряд не має права впливати. Так само як і звільняти їх. Це може зробити тільки суд. І тільки наглядові ради мають виняткове повноваження подавати пропозиції про призначення та звільнення керівництва виконавчих органів цих підприємств.

Всі ці положення законодавства уряд порушив, коли звільняв керівника НАК "Нафтогаз" і усував від роботи членів наглядової ради компанії.

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"Уряд вирішив просто позвільняти на цьому ж засіданні представників держави і незалежних членів наглядової ради, які навіть не думали ініціювати звільнення Коболєва. А потім вже самостійно, вибачте, "рішенням загальних зборів", звільнив діючого керівника "Нафтогазу" і призначив нового. І дарма, що така процедура не передбачена статутом компанії. Кабмін слово дав – Кабмін слово забрав назад", - зазначив експерт.

Він додав, що уряд Дениса Шмигаля не тільки порушив закон, а й "продемонстрував європейським партнерам, що статути, закони та інші офіційні документи в Україні не варті паперу, на якому вони написані".

Експерт підкреслив, що посли G7 вже попередили владу України про те, що зміна керівництва НАК поза правовим полем і міжнародними зобов'язаннями матиме наслідки.

Автор: 

Кабмін (14074) Нафтогаз (4409) Шмигаль Денис (4563)


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Топ коментарі
+7
Баранам сказку расскажут по 1+1, они и успокоятся
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30.04.2021 21:29
+7
Наступні вибори мають проходити під гаслом деклоунізації влади.
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30.04.2021 21:30
+6
благодаря 73% идиотов имеем клоунократию и огромный скачок назад к истокам в сраный совок. Спасибо, зебилье!
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30.04.2021 21:34
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Баранам сказку расскажут по 1+1, они и успокоятся
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30.04.2021 21:29 Відповісти
От гади!!!!!!!! Потрібно ще разів в десять підняти зарплати члєнам набсовєту. Оце буде по Європейськи. Гройсман знав, що робив...
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30.04.2021 21:35 Відповісти
Ты б лучше так про свою зарплату беспокоился, как про чужую.

Или вам, дырявым, хоть что-то прибудет, если глава Нафтогаза будет работать бесплатно?
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01.05.2021 02:13 Відповісти
не просто успокоятся, а с восторгом и энтузиазмом воспримут происходящее, как очередную победу голобородьки...
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30.04.2021 21:36 Відповісти
Лохторат будь-яку локшину зхряцає ,з задоволенням !!)))
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30.04.2021 21:39 Відповісти
Наступні вибори мають проходити під гаслом деклоунізації влади.
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30.04.2021 21:30 Відповісти
причём принудительной и с настоящими репрессиями против слуг - врагов народа и государства.
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30.04.2021 21:38 Відповісти
Обратитесь до Кивы , - он кандидат Наук и то этой специальности .
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30.04.2021 21:30 Відповісти
Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-які іх дії ,це лише імітація державної діяльності !!! Зелена пліснява наполеглево і послідовно нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграці!!)))
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30.04.2021 21:31 Відповісти
Какая разница!!!
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30.04.2021 21:32 Відповісти
"Хуже не будет" (С) !!!))))
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30.04.2021 21:34 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!)))
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30.04.2021 21:33 Відповісти
розвалу України,так правильно
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30.04.2021 21:39 Відповісти
Максим - Вы меня опередили...
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30.04.2021 21:41 Відповісти
Шановні ,дякую за відгук!! Але розвиток буває в різні боки ,в т.ч. і регрес ,тобто в зворотньому напрямку, тобто повернення в "родную говєнь" Московію !! ))
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30.04.2021 21:46 Відповісти
скорее полного развала...
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30.04.2021 21:39 Відповісти
Кубло корумпованих гельмінтів знесилює Україну ,робить її неспроможною виконувати державні обов"язки,а це реальна загроза суверенітету та соборності України та українцям ,як націі(етносу) !!!)))
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30.04.2021 21:48 Відповісти
благодаря 73% идиотов имеем клоунократию и огромный скачок назад к истокам в сраный совок. Спасибо, зебилье!
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30.04.2021 21:34 Відповісти
Кремлівський сценарій розвитку України ,це сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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30.04.2021 21:36 Відповісти
Саму цікаво, як шановний Петро Олексійович без отієї 73% зеленої плісняви отримає можливість знову стати ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ?
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30.04.2021 21:38 Відповісти
Эти 73%, как и все животные, в состоянии страха и безнадеги делают то, что велит инстикт выживания.

А вот в состоянии сытости в силу отсталости мозга творят откровенную херню.

Вывод:
- Чернь надо держать в состоянии страха, как в Роисе.
- Или постепенно избавляться от черни, как Запад.
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01.05.2021 02:16 Відповісти
30 апреля 1939 года в США проходила Всемирная промышленная выставка и этот же день началось телевизионное вещание по всем штатам,по телику можно было смотреть эту Выставку....
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30.04.2021 21:34 Відповісти
Еще один иксперд выполз!
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30.04.2021 21:35 Відповісти
А Зеленский просто жует и делает то что ему говорят его кукловоды.
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30.04.2021 21:35 Відповісти
Та и хрен с ним. Пусть разрушает. Главное: дабы электричество в домах было. На остальное- плевать мне. Мне все эти заявы экспертов- надоели. И сами эксперты- тоже. Особеннно некий Арестович и дедушка-Кравчук. Звиздят всякую хрень... Надоели!!!
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30.04.2021 21:36 Відповісти
Що сталось ,Андрію,охолонь ,знов з котиками негаразд ??)))
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30.04.2021 21:37 Відповісти
Не. Просто всё надоело... Спать я. Спокойной ночи, друже.
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30.04.2021 21:38 Відповісти
Хай вам сняться карі очі........і наказ міністра Гречки !!!)))
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30.04.2021 21:41 Відповісти
Лучше- первое. Мне- хватит...
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30.04.2021 21:42 Відповісти
Ну и чо Вы все на Соплю ополчились? Какая Европа для няго,Оно же фильмики в рашку толкает,Европа же их смотреть точно не будет?
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30.04.2021 21:38 Відповісти
Ах, да. У нас был политик, который вам предлагал и программу действий, и исполнителей, и сроки исполнения.
У этого политика один огромный недостаток; я его наблюдал в 2009-м и в прошлом году - он к вам относится как к умным, рассчитывает на то, что население умеет помнить хоть немного и мало-мальски анализировать события.
Но население давно уже этого не умеет. Ему надо минимум: красивый клипчик и ворох лживых обещаний - но из каждого утюга.
Голоборотьку на лисапете надо.
Ну, Голоборотька так Голоборотька.
А миллионы безголовых тупых украинцев пусть кричат о том, что она - газовая принцесса, что она - воровка, что она смеялась вместе с Путиным над Ющенко. Собака лает, караван идет.
Другого пути у Украины нет. Еще несколько месяцев, может быть год, полтора и Украина перестанет существовать. Вы этого хотите, миллионы безмозглых соотечественников?!
🤑
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30.04.2021 21:38 Відповісти
30 апреля 1961 года будущий убийца президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальд в Минске женился на советской гражданке Марине Николаевне Прусаковой....
Странная свадьба с учетом Карибского кризиса и Освальд оказался в Совке вонючем...как говорит мудило Дима Сикелев : Совпадение? Не думаю...
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30.04.2021 21:41 Відповісти
Все позитивне, що встигла створити минула влада , за неповні 2 роки , вже встигла знищити влада нинішня . Країна фактично повернулася до ручного управління , як і було увесь час ,до 2014 року . Як ,до речі , і прогнозувалося ,після приходу до влади клоунів із бєніного шапіто . .

Фантастичну непрофесійність і невігластво цих бовдурів із кабміну і ради , може затьмарити хіба що вчьона стєпєнь , вчьоного Ківи .
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30.04.2021 22:00 Відповісти
 
 