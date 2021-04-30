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Очікуємо від Нацполіції притягнення до відповідальності всіх винних, - Офіс президента про марш пам'яті на честь дивізії СС "Галичина"

Очікуємо від Нацполіції притягнення до відповідальності всіх винних, - Офіс президента про марш пам'яті на честь дивізії СС

В Офісі президента прокоментували марш на честь річниці створення дивізії СС "Галичина".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП.

"У зв'язку з тим, що в місті Києві відбувся так званий марш до дня створення нацистами дивізії СС "Галичина" під час Другої світової війни, вважаємо за необхідне зазначити, що мала чисельність учасників та маніпуляції організаторів із подачею заявки на проведення акції не можуть бути підставами для того, щоб навіть пробувати виправдати цю ситуацію", - зазначається в повідомленні.

В Офісі Президента заявили, що "категорично засуджують будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну.

На думку ОП не було й не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей. Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами вибороли право на життя.

Дивіться також: У центрі Києва відбувся марш вишиванок на честь дивізії СС "Галичина". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В ОП підкреслили: "Міністерство закордонних справ України вже заявило про засудження будь-яких проявів глорифікації військ "Ваффен-СС" і нагадало, що пропаганда тоталітарних режимів заборонена в Україні. Партнери нашої держави вже поінформовані про те, що порушення відповідного законодавства в Україні матимуть логічні наслідки для будь-якої особи, яка в цьому винна".

В ОП очікують від Нацполіції і МВС встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості.

"Від голови Київської міської державної адміністрації очікуємо проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому стало можливим проведення цього так званого маршу. Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей", - резюмували в ОП.

Читайте також: МЗС України засудило проведення в Києві маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина"

Автор: 

марш (334) МВС (3500) СС Галичина (39) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+87
ожидаю от Офиса перЗедента привлечение к ответственности всех виновных в незаконном удержании "Рифмастера" в СИЗО в течении 500 дней..
Ожидаем от Нацполиции привлечения к ответственности всех виновных, - в ОП про марш памяти в честь дивизии "Галичина" - Цензор.НЕТ 4431
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30.04.2021 21:37
+69
А за шествия с красными флагами наказывать кого-то будут? Вроде как тоже тоталитарный режим. Или это свои?
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30.04.2021 21:39
+45
Ожидаем от Нацполиции привлечения к ответственности всех виновных, - Офис Президента про марш памяти в честь дивизии "Галичина" - Цензор.НЕТ 380
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30.04.2021 21:46
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Против дивизии "Галичина" есть решения судов про военные преступления? Нет?

Ну и пошли в жопу со своими совковымы штампами.
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01.05.2021 02:07 Відповісти
На марше нацистской символики и пропаганды нацизма не было.

Чего не скажешь, про шествия ОПЗЖопов 9 мая.
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01.05.2021 02:39 Відповісти
No comments

https://www.istpravda.com.ua/articles/2021/04/29/159384/ Листівка ОУН щодо створення дивізії "Галичина"
Воля народам! Воля людині!
Передавайте з рук до рук!
Повідомляйте всіх про правильне становище до підступного німецького маневру !
Українці!Творення німецькими імперіялістами т. зв. "СС-Стрілецька Дивізія Галичина" чи т. зв. "визвольного українського війська", - це підступний маневр окупанта, обрахований на обдурювання українського народу. Бо ж німецький імперіялізм одночасно далі продовжує торочити легковірним про "нову Європу".Він відмовився визнати священне право українського народу на самостійне державне життя, він ніяк не хоче випустити України зі своїх хижацьких кігтів. Таким чином мало б дальше спливати кров'ю порізане кордонами живе тіло українського народу, мав би діяти і далі незмінно в Україні німецький колоніяльний гніт і сваволя та терор Гештапа...
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01.05.2021 05:01 Відповісти
правильная заява ОП.
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01.05.2021 08:37 Відповісти
ах вы ж падлы! сепарам пенсии платят за развал и войну в Украине, ублюдки ходят со своим "бессмертным полком " по стране, за "дивизию" взялись, уроды!
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01.05.2021 10:09 Відповісти
Малороси і невігласи з ОП і не тільки тупо повторюють наративи кацапської пропаганди. Яка пропаганда тоталітарних режимів? З яких це пір галицький Лев став символом тоталітарного режиму???!!! А " діди" у ВР і всякі "бесметрниє полкі" - це можна, бо це "побєдітєлі" і "асвабадітєлі"? Повна ГАНЬБА!!!
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01.05.2021 10:26 Відповісти
А на 9 мая красная символика это не символ коммунистов-которые хуже фашистов??
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01.05.2021 19:21 Відповісти
Лутше уж дивизия Галычына чем шуфричи бойки и рабиновичи..
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02.05.2021 13:34 Відповісти
Ну по-перше цей марш не підпадає під закон про заборону пропаганди нацистської ідеології
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02.05.2021 13:38 Відповісти
А по друге: не жидам,що знищили голодомором(ними досі не визнаним ними) мільйони українців, яких вони так і не змогли поставити на коліна своєю ркка, просторікувати про НЕ ТАКУ ІДЕОЛОГІЮ. ваша жидо бальшевицька ідеологія - набагато страшніша і кривавіша за нацистську, бо "з'їла" людей в рази більше. А молодь вшанувала пам'ять вояків Галичини,НЕ НАЦИСТІВ, які внесли вагомий внесок у нашу нинішню перемогу над касабами, поповнивши тоді лави УПА.
СЛАВА НАЦІЇ, СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ.
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02.05.2021 14:25 Відповісти
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