Розробник української вакцини від COVID-19 Фаворов: препарат готовий, можна запускати лінію

Вчені розробили українську вакцину проти коронавірусу. Для того, щоб запустити її в розробку, потрібно 15 млн доларів.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив епідеміолог Михайло Фаворов, що проживає в США, якого називають розробником української вакцини від коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, проєкт української вакцини просувається з технічною та науковою підтримкою США.

"Багато чого зроблено, але перехід головний - від розробки до виробництва. Ми всі готові до цього, але для того, щоб це зробити, треба поставити потокову лінію виробництва. Для того, щоб її поставити, потрібні мільйони доларів. І хто прийме це рішення - я не знаю", - сказав Фаворов.

Відповідаючи на уточнююче запитання, він зазначив, що запуск лінії коштує близько 15 млн доларів.

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