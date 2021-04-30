Розробник української вакцини від COVID-19 Фаворов: препарат готовий, можна запускати лінію
Вчені розробили українську вакцину проти коронавірусу. Для того, щоб запустити її в розробку, потрібно 15 млн доларів.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив епідеміолог Михайло Фаворов, що проживає в США, якого називають розробником української вакцини від коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, проєкт української вакцини просувається з технічною та науковою підтримкою США.
"Багато чого зроблено, але перехід головний - від розробки до виробництва. Ми всі готові до цього, але для того, щоб це зробити, треба поставити потокову лінію виробництва. Для того, щоб її поставити, потрібні мільйони доларів. І хто прийме це рішення - я не знаю", - сказав Фаворов.
Відповідаючи на уточнююче запитання, він зазначив, що запуск лінії коштує близько 15 млн доларів.
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ну а кто будет испытуемой бибизьяной?
А что туда тупая индусня льёт - неизвестно.
2. Потому что наши поумнее будут... (имею ввиду тех, что ещё не выехали и не имею ввиду 73% баранов)
винайшли вже ? чи тільки на папері намалювали ?
Об этом в эфире программы https://youtu.be/i_laAHSP26w "Свобода слова Савика Шустера" заявил проживающий в США эпидемиолог Михаил Фаворов, которого называют разработчиком украинской вакцины от коронавируса"
А теперь почитайте этого Фаворова:" ......Например, матричная РНК идет на крохотных наночастицах, покрытых жиром, но так как у нас в России пока тяжело сделать такие наночастицы, то мы это сделали на аденовирусе......."
И что, млять, в нём украинского???