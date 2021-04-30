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Розробник української вакцини від COVID-19 Фаворов: препарат готовий, можна запускати лінію

Розробник української вакцини від COVID-19 Фаворов: препарат готовий, можна запускати лінію

Вчені розробили українську вакцину проти коронавірусу. Для того, щоб запустити її в розробку, потрібно 15 млн доларів.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив епідеміолог Михайло Фаворов, що проживає в США, якого називають розробником української вакцини від коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, проєкт української вакцини просувається з технічною та науковою підтримкою США.

"Багато чого зроблено, але перехід головний - від розробки до виробництва. Ми всі готові до цього, але для того, щоб це зробити, треба поставити потокову лінію виробництва. Для того, щоб її поставити, потрібні мільйони доларів. І хто прийме це рішення - я не знаю", - сказав Фаворов.

Відповідаючи на уточнююче запитання, він зазначив, що запуск лінії коштує близько 15 млн доларів.

Читайте також: Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов

Автор: 

вакцина (4419) шоу Шустера (309) Фаворов Михайло (8)


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Топ коментарі
+26
Зелений недоумок всі гроші вкатав в в асфальт.
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30.04.2021 21:39
+24
Ни одного сообщения о исследованиях или клинических испытаниях.
И тут на тебе: все готово, только 15 миллионов баксов отстегните на производство!
Вот только на производство чего, хотелось бы узнать?
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30.04.2021 21:41
+12
причем хз в какой
дорог нет нормальных
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30.04.2021 21:41
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Розробник української вакцини від COVID-19 Фаворов: препарат готовий, можна запускати лінію - Цензор.НЕТ 563
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30.04.2021 21:55 Відповісти
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30.04.2021 22:09 Відповісти
Начиналось все со 100 млн. долларов. А теперь "Дядя, ну дай хоть 15 лимонов! Ну шо, неужели жалко отцу украинской демократии и эпидемиологии на доверии"
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30.04.2021 21:57 Відповісти
денги денгами, а кто признал вакцину или как у срусни с спутником - шуму много но по факту рост смертности за поребриком. Лаптеногих то не жалко, но чтоб двигать у вас, хотя прикольно, также как результат с голосованием по приколу.
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30.04.2021 21:57 Відповісти
Земельку вже розпродують..
Залишилося Нарід Неньки прибрати в гумос...
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30.04.2021 22:00 Відповісти
Кто тебя заставляет земельку свою продавать, болезный?) Пожалуйся нам
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30.04.2021 22:08 Відповісти
Мені ,земля,не потрібна, пацакчику...
Читай вище...🤑
Ви, падлюки, продасте Все ...
Навіть могили своїх батьків..
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30.04.2021 22:19 Відповісти
понимаю что готов
ну а кто будет испытуемой бибизьяной?
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30.04.2021 22:00 Відповісти
Там как бы очередь выстроится без проблем, такие вещи за деньги делаются.
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30.04.2021 22:09 Відповісти
Мало создать вакцину, ее нужно протестировать и получить сертификаты /а это процедура долгая/!
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30.04.2021 22:04 Відповісти
Это где-то долгая, а у нас достаточно одного заседания СНБО!
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30.04.2021 22:08 Відповісти
да, годик где-то нужен на это. возможно, первые клинические тесты уже идут.
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30.04.2021 22:10 Відповісти
власть не телиться и вряд ли будет.. откройте счет, с каждого жителя по доллару, сумма ерунда! спасение утопающего дело рук самого утопающего!
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30.04.2021 22:06 Відповісти
Почему не поставить производственную линию и не клепать на ней в товарных количествах ту же Астразенеку по лицензии или какую другую, которая уже прошла тестирование.
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30.04.2021 22:09 Відповісти
1. Потому что своё - известно что там и можно развивать.
А что туда тупая индусня льёт - неизвестно.
2. Потому что наши поумнее будут... (имею ввиду тех, что ещё не выехали и не имею ввиду 73% баранов)
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30.04.2021 22:12 Відповісти
Тупая индусня производит на своих производственных мощностях вакцину Ковишилд, которая является лицензионной версией вакцины Астразенека, разработанной одноименной шведско-британской фармацевтической компанией. Своя вакцина это конечно хорошо, но на ее разработку и тестирование уйдет х.з. сколько времени, а нужна одна на вчера.
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30.04.2021 22:52 Відповісти
ні, тільки після того, як Порошенко начав на цю тему опережать.
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30.04.2021 22:17 Відповісти
Розробник української вакцини від COVID-19 Фаворов: препарат готовий, можна запускати лінію - Цензор.НЕТ 6420 Идея создания "Спутника Лайт" правильная https://www.severreal.org/a/31185142.html - Фаворов
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30.04.2021 22:10 Відповісти
Сдаётся мне, что эта штука будет позагадочнее "Спутника V".
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30.04.2021 22:23 Відповісти
Вакцина будет из разряда "найди 10 отличий" от "Спутника V"
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30.04.2021 22:31 Відповісти
Ученые разработали украинскую вакцину от коронавируса. Для того, чтобы запустить ее в разработку, нужно 15 млн долларов.Источник: https://censor.net/ru/n3263186

винайшли вже ? чи тільки на папері намалювали ?
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30.04.2021 22:39 Відповісти
Утром деньги а вечером - может быть (но не точно) стулья))
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30.04.2021 22:50 Відповісти
...не хватает на достройку видать фазенды , пипцц....., совсем оборзели - на каких дурачков это всё рассчитано!!??))
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01.05.2021 09:10 Відповісти
А ты сколько откатаешь за свою вакцину, шоб ее начали покупать? На курточку новую хоть хватит?
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30.04.2021 22:48 Відповісти
тоже векторная ?
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30.04.2021 23:08 Відповісти
У китайцев купят и продадут втридорого типо это наша
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30.04.2021 23:47 Відповісти
Аппетиты растут)))Чего мелочиться-а давайте сразу 15 лямов)))И ведь проглотят зебилы,как миленькие.
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30.04.2021 23:57 Відповісти
Откуда бодягу цистернами завозить будем?)
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01.05.2021 00:11 Відповісти
второй гиперлуп
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01.05.2021 01:41 Відповісти
Не стоит нервничать, данный фуфломицин ничем не хуже импортного!
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01.05.2021 08:02 Відповісти
Пусть Бубучка отстегнет от своих московских гонораров
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01.05.2021 09:02 Відповісти
Давайте скинемося, браття, на українську вакцину по $1. Воно того варте.
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01.05.2021 10:24 Відповісти
А от того ублюдка шо выбрало быдло будет хоть какая-нибудь польза? Или эта шпана только воровать приучена! "Ссуки нарида", купите линию... или вам уже не давит.
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01.05.2021 10:33 Відповісти
Только мне кажется, что он жулик?
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01.05.2021 11:48 Відповісти
"Ученые разработали украинскую вакцину от коронавируса. Для того, чтобы запустить ее в разработку, нужно 15 млн долларов.
Об этом в эфире программы https://youtu.be/i_laAHSP26w "Свобода слова Савика Шустера" заявил проживающий в США эпидемиолог Михаил Фаворов, которого называют разработчиком украинской вакцины от коронавируса"
А теперь почитайте этого Фаворова:" ......Например, матричная РНК идет на крохотных наночастицах, покрытых жиром, но так как у нас в России пока тяжело сделать такие наночастицы, то мы это сделали на аденовирусе......."

И что, млять, в нём украинского???
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01.05.2021 12:09 Відповісти
Он в США и какая-то поддержка со стороны США... А кто же там на стороне США поддерживает это? Глаза в этого фаворова хитренькие. Подозреваю на мошенническую оборудку.
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01.05.2021 14:53 Відповісти
ЗЕківські джигіти краще в землю закопають!!!
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01.05.2021 18:23 Відповісти
Очередной жидяра-ворюга и проходимец Степанова !!!!
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01.05.2021 19:18 Відповісти
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