У Харкові конфлікт у черзі до буфету закінчився стріляниною, двох осіб госпіталізовано, - Нацполіція
В Харкові під час конфлікту в черзі до буфету чоловік влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Двоє осіб зазнали поранень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції .
"У черзі в буфет, який працює на винос, між громадянами виник конфлікт. 34-річний чоловік дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль і кілька разів вистрілив у бік 30-річного та 39-річного чоловіків. Постраждалих із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню", - сказано в повідомленні.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.
Топ коментарі
+5 Шрек Баблокат
показати весь коментар30.04.2021 22:43
+5 Алексей Вовченко #392976
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+5 Юрий Ша
показати весь коментар01.05.2021 00:05
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Вона мені пояснила що зі зброєю по вулицям бігають тільки в
американських фільмах. Згідно законів США ви можете взяти с собою
пістолета.але його ви тримайте в бардачку салона, а ось НАБОЇ
ви повинні тримати в БАГАЖНИКУ авто! Інакше це буде злочин.В хаті можете тримати
хоч цілий арсенал! Вийшов на вулицю озброений,тебе може пристрілити любий
поліціянт. На мій погляд нашому народу ще рано давати дозвіл на використання
зброї,бо він і з травматикою не вміє користуватися,одні дурості!!!
Але згоден,на мою думку рано давати народу зброю ... Не пам'ятаю жодного весілля , жодної днюхи (може зараз все по іншому, не знаю, багато років не був на укр. весіллі) що б не було п'яних розбірок ,мордобоїв, а уявіть що у кожного за пазухою вогнепал ....
на 73 % озебиленный стрилял у стопроцентного зебила...
І ще : в темі навіть не написали, что травмат без дозволу, значить, дозвіл був, значить, людина адекватна.
ПС. Ти неадекватне...
ППС. І чого ти взяло, що ті двоє саме лізли без черги? Чи, може, навпаки все було? Чи ти теж там було, приповзло саме доганятись і все бачило? А ти впевнене, що все правильно роздивилось своїми залитими баньками?
Сильно продвинутый хипстер?
Предпочитаешь фастфуд?