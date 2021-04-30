У Харкові конфлікт у черзі до буфету закінчився стріляниною, двох осіб госпіталізовано, - Нацполіція

В Харкові під час конфлікту в черзі до буфету чоловік влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Двоє осіб зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції .

"У черзі в буфет, який працює на винос, між громадянами виник конфлікт. 34-річний чоловік дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль і кілька разів вистрілив у бік 30-річного та 39-річного чоловіків. Постраждалих із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню", - сказано в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.