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Новини Силовики
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У Харкові конфлікт у черзі до буфету закінчився стріляниною, двох осіб госпіталізовано, - Нацполіція

У Харкові конфлікт у черзі до буфету закінчився стріляниною, двох осіб госпіталізовано, - Нацполіція

В Харкові під час конфлікту в черзі до буфету чоловік влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Двоє осіб зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції .

"У черзі в буфет, який працює на винос, між громадянами виник конфлікт. 34-річний чоловік дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль і кілька разів вистрілив у бік 30-річного та 39-річного чоловіків. Постраждалих із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню", - сказано в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Автор: 

Нацполіція (15141) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) стрілянина (1778) Харків (5573)


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Топ коментарі
+5
помню как в 2014-2015 годах, ты в каждом комменте призывал к Майдану 123 версии, а сейчас ты сел на бутылку с маслом.. сдулся ты Мускорта!
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30.04.2021 22:43
+5
НЕ могут олигархи которым СМИ принадлежат допустить падение рейтинга их кормильца. Благодаря Ослу они за пару лет заработали больше чем при Педро и Хаме и Ющере вместе взятых
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30.04.2021 22:45
+5
Осталось легализовать оружие и будет реально Сомали. Чуть шо не так - стрелянина.
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01.05.2021 00:05
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В Харькове конфликт в очереди в буфет закончился стрельбой, два человека госпитализированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2935
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30.04.2021 22:31 Відповісти
А навіщо все це помічати, головне для всіх скільки бабла в кишеню положено, а олія то не в особисту.
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30.04.2021 22:39 Відповісти
помню как в 2014-2015 годах, ты в каждом комменте призывал к Майдану 123 версии, а сейчас ты сел на бутылку с маслом.. сдулся ты Мускорта!
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30.04.2021 22:43 Відповісти
НЕ могут олигархи которым СМИ принадлежат допустить падение рейтинга их кормильца. Благодаря Ослу они за пару лет заработали больше чем при Педро и Хаме и Ющере вместе взятых
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30.04.2021 22:45 Відповісти
переходь на смалець.
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30.04.2021 22:53 Відповісти
Вы правы .масло для салатов ну и рыбу пожарить для корочки
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30.04.2021 23:09 Відповісти
Есть спец, но она только за деньги и только при Порошенко
В Харькове конфликт в очереди в буфет закончился стрельбой, два человека госпитализированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6807
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30.04.2021 22:56 Відповісти
театралы епта
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30.04.2021 22:34 Відповісти
нужно разрешить свободное владение автоматами , будет порядок
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30.04.2021 22:40 Відповісти
Всі хто бажає померти своє смертю мають застрахувати своє життя від нещасного випадку - втрати свідомості від ковіду.
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30.04.2021 22:42 Відповісти
Три дебила не поделили два бутерброда.
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30.04.2021 22:48 Відповісти
Мда-а-а, погуляли, ...лять... ****, голод не тётка...
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30.04.2021 22:57 Відповісти
недай бог так прогалодаться
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30.04.2021 23:01 Відповісти
Опять категорически напоминаю в сто первый раз. А был был бы закон по оружию принят давно бы----не было бы стрелянины этой! На 99% конечно. 1% отдаю тому в кого стреляли. Он бы успел ответить. И уже в другой очереди на другой день эти двое подумали перед тем как достать. Потому что закон разрешает всем иметь!
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30.04.2021 23:11 Відповісти
Купи разрешение, и у тебя будет хоть пулемет
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30.04.2021 23:23 Відповісти
Мне не нужен пулемёт. Тут же иное. Мне нужно конституционное право на защиту личности---себя. И разрешение не покупают. Я понимаю стёб этот. Потому то и у одних есть, а у других нет. А Конституция всем гарантирует право на защиту. Право не покупают--его соблюдают. У нас низкая само-оценка личности, мы не знаем прав своих. Такими легко управлять. Это же видно. В Молдове кажись с 1993г. Все целые. Ну правда кое кто не понял там. Таких меньше теперь. Когда разрешено---можно и не покупать. И не носить если есть. Но никто не уверен тогда что только он сегодня вышел с оружием погулять.
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01.05.2021 00:39 Відповісти
у нашего нарида вбитая москалями за несколько веков рабская психология, нужно время на смену поколения и будет всё ок с легальным оружием
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01.05.2021 03:50 Відповісти
не у наріда, а того непотребу, що обирають до влади, вони бояться дати людям зброю, точніш короткоствол нарізний, бо сцикотно за себе, не за наріт, та й заробіток.
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02.05.2021 10:52 Відповісти
Дородный вам даже травмат нельзя давать, только если выльете в туалет домашнее вино о котором вы как то писали. От вина, особенноо молодого могут разные приключиться приключения. А вы говорите разрешитите пистолеты, огнеметы, разрешите гранаты. Грвнат в СШа даже у,самых страшных уличных банд нету.
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01.05.2021 15:57 Відповісти
Впервые растерялся. В смысле ответить со стёбом мне то запросто---ну например товарищ бутан(газ). Сбило с толку домашнее вино. Я такое пил ну лет 7 назад и чуть. А красное сухое сегодня, испанское 1 л бутылка купил в АТБ кажись 99гр. Гранатами не увлекался и не писал никогда. Могу опять чуть веселуху вкинуть со старого сов-анекдота---Стоит статуя, рука поднята, а вместо куя торчит граната*. Не скрою, завтра 68 пасочку в своей жизни скушаю чуть---может и правда забыл когда в унитаз выливал и в коментах писал об этом. Пойду после праздников проверюсь---а может и передумаю.
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01.05.2021 19:18 Відповісти
і чим передбачено дозвіл на кулемет? то рюкзаков торгує нагородною зброєю, але користуватися нею всеодно не можна, он Пашинський стрельнув і отримав проблему.
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02.05.2021 10:51 Відповісти
Моя сокурсниця з англійської групи живе в штаті Орегон США.
Вона мені пояснила що зі зброєю по вулицям бігають тільки в
американських фільмах. Згідно законів США ви можете взяти с собою
пістолета.але його ви тримайте в бардачку салона, а ось НАБОЇ
ви повинні тримати в БАГАЖНИКУ авто! Інакше це буде злочин.В хаті можете тримати
хоч цілий арсенал! Вийшов на вулицю озброений,тебе може пристрілити любий
поліціянт. На мій погляд нашому народу ще рано давати дозвіл на використання
зброї,бо він і з травматикою не вміє користуватися,одні дурості!!!
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30.04.2021 23:42 Відповісти
В тому то і справа, нормальна законослухняна людина так і зробить, а неадекват буде носити заряджений пістолет в кишені. Це і підтверджують численні новини з Америки про розстріли з багатьма загиблими в школах, торгових та релігійних закладах та інших місцях. І знешкоджують цих злочинців, чомусь, не пересічні громадяни з пістолетами, про що масово мріють дописувачі Цензора, а поліція...
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30.04.2021 23:59 Відповісти
Право на защиту личности---право конституционное. А иметь, носить, не носить, стрелять и прочее---юридическая сторона при возникновении случая. Когда можно всем и по закону---ведь никто не уверен что только у него тогда---это и сдерживает. Конечно не кретинов. Но тогда и молоток сойдёт.
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01.05.2021 00:31 Відповісти
Ну це дивлячись в якому штаті, наприклад у Вайомінгу можна цілком нормально носити в штанах заряджений Глок по вулиці.
Але згоден,на мою думку рано давати народу зброю ... Не пам'ятаю жодного весілля , жодної днюхи (може зараз все по іншому, не знаю, багато років не був на укр. весіллі) що б не було п'яних розбірок ,мордобоїв, а уявіть що у кожного за пазухою вогнепал ....
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01.05.2021 00:59 Відповісти
а який причинний зв'язок вогнепалу і мордобоїв? наприклад мисливської зброї повно на руках, якої хочеш і чомусь немає масових стрілянин навіть по буху, бувають одиничні випадки, де білочка прийде і може стрельнути. але то скрізь буває, а не тільки у нашого народу. гумкоплюями чому стріляють, бо в голові сидить думка, що то ж травмат, синяк буде, і більш нічого, а вогнепальна то всетаки інше і відповідальність інша, тому проблем не буде жодних, то все видумки хоплофобів, нічим не підтверджені.
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02.05.2021 11:00 Відповісти
мисливська зброя то щось інше ,ніхто не носить іі з собою , то тре бігти / іхати до дому якщо тебе образили за тою зброєю , поки доідеш то вже й охолонеш. А тут все на місці (!) під пінджаком, один рух і волина в тебе в руках
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02.05.2021 14:18 Відповісти
це в Орегоні в інших штатах по іншому, в деяких взагалі заборонено, то таке.
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02.05.2021 10:56 Відповісти
панове, не обрасчайте унимания, енто типичный случай -
на 73 % озебиленный стрилял у стопроцентного зебила...
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30.04.2021 23:16 Відповісти
З якого переляку свій би стріляв в свого? Скоріше за все, зебіл вирішив завалити двох опонентів-порохоботів, чи навпаки...
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30.04.2021 23:48 Відповісти
Коли нема що їсти в кінці епохи бідності- то какая разница 😄!
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01.05.2021 01:05 Відповісти
Сьогодні були з дружиною в кількох магазинах. Майданчик перед Ашаном забитий машинами, в самому Ашані черги перед касами нереальні. В інших магазинах, куди заходили, те ж саме. Епоха бідності...
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01.05.2021 17:24 Відповісти
Изя, Вы или ник или текст приведите в порядок. Сегодня народ закупался на 15 дней выходных. Мальчик Вашего возраста уже должен уметь анализировать.
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03.05.2021 19:28 Відповісти
До речі, зебіли хотіли хоч насміятися, але реготу не чутно😄
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01.05.2021 01:06 Відповісти
скорее всего так и было - не поделили между собой свидетели начала эпохи бедности и её конца
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01.05.2021 04:03 Відповісти
В Харькове конфликт в очереди в буфет закончился стрельбой, два человека госпитализированы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4782
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30.04.2021 23:17 Відповісти
.В 90-х не было ни каких травматов ..Дошло уже в буфетах стреляют ....
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30.04.2021 23:20 Відповісти
Осталось легализовать оружие и будет реально Сомали. Чуть шо не так - стрелянина.
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01.05.2021 00:05 Відповісти
Не будет, стрелявший знал что не убъёт. Те кто махают травматом воспринимают его как очень длинную дубинку.
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01.05.2021 01:29 Відповісти
Ні , не буде.
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01.05.2021 03:05 Відповісти
Скорійше за все 2 бика хотіли без черги пролізти або ще як бикували. Чоловік їх заспокоїв з травмата. Але це версія.... можливо помилкова.
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01.05.2021 03:07 Відповісти
не помилкова.Народ надрочили за ці роки, що винуватий лише той, хто стрелив.І купа вилупків у цій темі лл"є гівно на чоловіка, який захистив свою гідність.При цьому ці вилупки в основній массі фінансуються ворогами. Фразу "Українцям давати зброю рано" говорять ті, які не можуть дочекатися коли вже ту Україну прикінчать і зовнішні, а в першу чергу і внутрішні вороги.
І ще : в темі навіть не написали, что травмат без дозволу, значить, дозвіл був, значить, людина адекватна.
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01.05.2021 07:04 Відповісти
Адекватна людина не стане розгулювати по вулицях з травматом. В нас не дикий захід поки що, слава Богу.
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01.05.2021 17:19 Відповісти
якби ти був у тій черзі, ти б сказав тим , що без черги лізли: хлопчики, я вас залюбки пропускаю, йдіть без черги - ля-ля-ля, і гордився б собою, що не отримав у пику
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01.05.2021 18:08 Відповісти
Тобто в магазин всі повинні ходити з зарядженими пістолетами? Бо, мало що, раптом хто без черги полізе. Нічим буде завалить нахабу.
ПС. Ти неадекватне...
ППС. І чого ти взяло, що ті двоє саме лізли без черги? Чи, може, навпаки все було? Чи ти теж там було, приповзло саме доганятись і все бачило? А ти впевнене, що все правильно роздивилось своїми залитими баньками?
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01.05.2021 19:30 Відповісти
ти не ти, коли зголоднив.
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01.05.2021 04:58 Відповісти
Решается вопрос, изыскиваются средства😁😁😁
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01.05.2021 08:52 Відповісти
Классные новости. Но, недоработочка со стороны оружейного лобби. А шо ж не вооружили револьвертам тех двух, в которых стреляли? Да и прочим участникам очереди за колбасой не мешало бы при себе иметь пыстоли! Тото новости бы читали:- " На углу переулка "Староколенный", в очереди за пивом, произошла массовая драка с массовым применением оружия, применялось легкое стрелковое, жертв -НЕТ"!
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01.05.2021 09:10 Відповісти
Резинострелы запретить, у кого есть конфисковать.
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01.05.2021 09:36 Відповісти
На стрелявшем, пирожки с ливером закончились, вот он и осерчал. Понять и простить )
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01.05.2021 09:51 Відповісти
Скоріше за все, так і було. Два бугаї перед ним забрали останні два пиріжки. От і не витримали нерви...
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01.05.2021 17:27 Відповісти
Харькову очень подходит давно устаревшее совковое слово,,буфет,,
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01.05.2021 11:34 Відповісти
А чем же буфет тебе не угодил?
Сильно продвинутый хипстер?
Предпочитаешь фастфуд?
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02.05.2021 11:30 Відповісти
 
 