Малюська: Те, що Антоненка випустили з СІЗО, не означає, що справа розвалюється

Обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка відпустили з СІЗО під домашній арешт, тому що процес затягнувся. Суд все ще може визнати його винним.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не означає, що людина, яку випустили зі слідчого ізолятору, не є винуватою, чи що кримінальне провадження розвалюється і не має перспектив - тобто, що її визнають обов'язково невинуватою. Це означає, що судовий розгляд затягнувся, він є надмірним, і людина, яка не визнана винуватою, не повинна страждати", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що підтримує таку практику, і назвав її "європейською".

Читайте також: Головні новини 30 квітня: Антоненка випустили з СІЗО, Мендель іде у відставку

"Протягом певного періоду часу - два роки, півтора роки, рік - якщо немає вироку, людину потрібно випускати, якщо вона не є небезпечною для суспільства. Очевидно, що суд у цьому переконався, що якоїсь особливої небезпеки зараз немає, і вирішив застосувати інший захід (запобіжний. - Ред.)", - пояснив Малюська.

На запитання про те, чи вважає він нормальною ситуацію, коли невинна людина півтора року сидить в СІЗО, міністр відповів: "Підхід повинен бути такий, що має бути ліміт. Більше того, ми навіть законопроєкт відповідний подали про те, що повинні бути ліміти перебування людей у СІЗО, тому що вони там перебувають надто довго не зі своєї вини".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.