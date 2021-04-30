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Новини Убивство Шеремета
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Малюська: Те, що Антоненка випустили з СІЗО, не означає, що справа розвалюється

Малюська: Те, що Антоненка випустили з СІЗО, не означає, що справа розвалюється

Обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка відпустили з СІЗО під домашній арешт, тому що процес затягнувся. Суд все ще може визнати його винним.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не означає, що людина, яку випустили зі слідчого ізолятору, не є винуватою, чи що кримінальне провадження розвалюється і не має перспектив - тобто, що її визнають обов'язково невинуватою. Це означає, що судовий розгляд затягнувся, він є надмірним, і людина, яка не визнана винуватою, не повинна страждати", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що підтримує таку практику, і назвав її "європейською".

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"Протягом певного періоду часу - два роки, півтора роки, рік - якщо немає вироку, людину потрібно випускати, якщо вона не є небезпечною для суспільства. Очевидно, що суд у цьому переконався, що якоїсь особливої небезпеки зараз немає, і вирішив застосувати інший захід (запобіжний. - Ред.)", - пояснив Малюська.

На запитання про те, чи вважає він нормальною ситуацію, коли невинна людина півтора року сидить в СІЗО, міністр відповів: "Підхід повинен бути такий, що має бути ліміт. Більше того, ми навіть законопроєкт відповідний подали про те, що повинні бути ліміти перебування людей у СІЗО, тому що вони там перебувають надто довго не зі своєї вини".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Автор: 

СІЗО (723) шоу Шустера (309) домашній арешт (196) запобіжний захід (483) Малюська Денис (402) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+53
Порада: ремонтуй собі камеру.
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30.04.2021 22:44
+41
Это означает, что оно изначально сфабриковано.
Сфабриковано настолько, что даже коррумпированный украинский суд не сможет признать Антоненко виновным!
Вы это поняли и пытаетесь спустить дело на тормозах.
Год назад, аваков и его шлюха-геращенко, рассказывали всем о "неопровержимых" доказательствах, а теперь молчат, засунув языки в жопу!
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30.04.2021 22:48
+35
то, что Малюська является Министром Юстиции при Зеленскам, ещё не означает, что Малюська человек..
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30.04.2021 22:45
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Порада: ремонтуй собі камеру.
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30.04.2021 22:44 Відповісти
А ось і явка з повиною:"должны быть лимиты пребывания людей в СИЗО, потому что они там находятся слишком долго не по своей вине".Источник: https://censor.net/ru/n3263195. (Дєніс Малюска.) Головне - "нє па сваєй вінє"-якщ це не зізнання в злочині, то що це?
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30.04.2021 22:54 Відповісти
Злинянє, падлюка...
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30.04.2021 22:56 Відповісти
Злиняє? Не злиняє.
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30.04.2021 22:58 Відповісти
і Авакяна заселять в євроремонтну камеру!
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01.05.2021 07:31 Відповісти
здувся разом з зеленими недоумками.
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30.04.2021 22:45 Відповісти
то, что Малюська является Министром Юстиции при Зеленскам, ещё не означает, что Малюська человек..
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30.04.2021 22:45 Відповісти
Трилобіт..
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30.04.2021 22:58 Відповісти
троглодит
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30.04.2021 23:07 Відповісти
Малюська: Те, що Антоненка випустили з СІЗО, не означає, що справа розвалюється - Цензор.НЕТ 7838
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30.04.2021 23:29 Відповісти
Ти зробив це разом.
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30.04.2021 23:45 Відповісти
Так мы и поверили
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30.04.2021 22:45 Відповісти
Перевірте Чепігу та інших ГРушників, якщо їх не було виялено до цього часу в Україні то це буде дуже дивний збіг.
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30.04.2021 22:47 Відповісти
Это означает, что оно изначально сфабриковано.
Сфабриковано настолько, что даже коррумпированный украинский суд не сможет признать Антоненко виновным!
Вы это поняли и пытаетесь спустить дело на тормозах.
Год назад, аваков и его шлюха-геращенко, рассказывали всем о "неопровержимых" доказательствах, а теперь молчат, засунув языки в жопу!
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30.04.2021 22:48 Відповісти
Каков поп 🤢🤡👹, таков приход🎪🐲😈 - сплошные прихвостни ***** , «слуги»- мрази подобострастные ахинею гонят
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01.05.2021 01:01 Відповісти
Мальська, уж лучше бы ты молчала, дурочка=)
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30.04.2021 22:50 Відповісти
Это значит только то, что до малюськи так и не дошло, что дело разваливается.
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30.04.2021 22:51 Відповісти
Зеленый заявлял - что если это дело развалится, (а оно полностью разваливается на глазах что уже даже суд и прокурор начинают понимать, что все трое - не только Антоненко, а и Кузьменко и Дугарь не то что невиновны, а вообще не причастны !!!).. То отвечать за все это будет лично Аваков-черт, которые его и состряпал.Так что, давай, Зеленый - отправляй черта в отставку!
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30.04.2021 22:55 Відповісти
Малюська= молюск в юриспруденції..ІМХО...
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30.04.2021 22:55 Відповісти
Ну звісно! Сам найвеличніший юрИст його винуватим назвав! Ще до завершення слідства, не те, що до рішення суду! А те, що на пару з міністром МВС - то бонус!
Хто ж такого виправдає?
А доказів як не було більше року тому, так і немає. І не буде, бо все шито білими нитками для підвищення рейтингу одного дибільчика...
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30.04.2021 22:57 Відповісти
*********** готовь сани с лета а камеру заранее.
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30.04.2021 22:59 Відповісти
цей маленький мікроб буде сидіти - але не у платній камері...
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30.04.2021 23:01 Відповісти
зря Малюська лезет в это дело
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30.04.2021 23:04 Відповісти
Популисты обещают много, очень много, так как их цель захват власти любой ценой. Захват власти ради самолюбования. Как правило - это нарциссизм, умноженный на непрофессионализм и желание личного обогащения. За популизмом и его обещаниями всем, всего и побольше, никогда нет фундамента правды. Есть манипулятивные продуманные ходы, в простонародье называемые "без лоха и жизнь плоха". Любой популист знает, что он не выполнит обещания и знает, что обещанное идет в разрез не только с логикой, основами права и экономики, и тем не менее, он красуется, как павлин-смотрите, это я, мессия.

Вже тридцять рокіа, мля!!
🤑
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30.04.2021 23:04 Відповісти
Страна не должна страдать от того, что Беня и его Клоуны узурпировали власть...
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30.04.2021 23:05 Відповісти
печать ума на их лице,
они - учились в Трускавце!
как он был нагл, амбициозен-
отель ...из корабельных сосен .
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30.04.2021 23:06 Відповісти
Малюська: Те, що Антоненка випустили з СІЗО, не означає, що справа розвалюється - Цензор.НЕТ 5978
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30.04.2021 23:07 Відповісти
Сцикло півшосте заявило, що знайдено вбивць Павла Шеремета, ну це я нагадую, що за свої слова потрібно відповідати як і за свої дії.
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30.04.2021 23:08 Відповісти
я сегодня напьюсь,потому что когда увидел что Рифа выпустили не поверил своим глазам.Тихо пришов-тихо пишов-президенту зеленскому нассано в глаз.....................украли скоты у парня полторагода воли.
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30.04.2021 23:16 Відповісти
то что какая то малюска занимает при зэ-недоумке высокий пост еще не значит -что он не клинический идиот
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30.04.2021 23:38 Відповісти
Оно ма люська холуй и мерзавец
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01.05.2021 01:07 Відповісти
Так у наркоДегенерата, вся команда - идиоты. И это нихера не открытие, а известный факт. Посомотри на обделенные интелектом лица: юзика, верастюка, агрохимию, тищенко, бужанского, богуцкую, мандекль и тд.
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01.05.2021 06:40 Відповісти
Похоже, именно разваливается.
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30.04.2021 23:43 Відповісти
Малюська: Те, що Антоненка випустили з СІЗО, не означає, що справа розвалюється - Цензор.НЕТ 4533
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30.04.2021 23:46 Відповісти
Вместо выплаты из бюджета компенсаций фигурантам "дела Шеремета" желательна была б конфискация для этой цели вилл неких "брифингистов" в Италии, а не "искренние извинения".
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01.05.2021 08:00 Відповісти
Бандиты ворюги и мафиозники
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01.05.2021 01:08 Відповісти
А що це означає???
Якщо Ріфа зараз відпустили, під домашній арешт, то можна було і раніше відпустити???
То чому не відпустили???
А якщо не можна було раніше відпускати, то що змінилось зараз???
Ви всрались у черговий раз - ось що це означає...
А відповідати доведеться... Усім вам... на голові з зеленим папугою...
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01.05.2021 01:36 Відповісти
Видел на Кавказ-центре, сравнение видео с Франка и с Лондона один и тот же человека то есть работали соседи из гру то був чепига
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01.05.2021 04:11 Відповісти
мало кто обращает внимание на такой небольшой факт: убийца шеремета, который запечатлен на камерах видеонаблюдения, похож на того известного кацапского чувака - любителей шпилей. Т.е. зелупа, посадив Антоненко, занимался выгораживанием преступления кремлефашистов в Украине (сюрприз - правда?). А сейчас, когда мир увидел проделки чепиги и боширова в болгарии и чехии, мусора решили от греха подальше замять дело Шеремета выпустив Антоненко на свободу, ведь многие мировые журналисты-расследователи, могут опознать на видео знакомого шпиллера. Поэтому не нужно лепить с преЗЕрватива патриота - это обычная кремлевская консерва, которая ненавидит все украинское: армию, мову, Майдан, независимость, волонтеров, добровольцев, стремление к свободе и тд.
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01.05.2021 06:37 Відповісти
Значит уже развалилось и надежды у них нет.
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01.05.2021 06:45 Відповісти
Это ж надо так сказать - обвиняемый в убийстве перестал быть через 500 дней "отсидки" опасным для общества! Впрочем. может этот министр также кандидат наук.
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01.05.2021 07:53 Відповісти
это будет зашквар и для Моллюска тоже.
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01.05.2021 09:04 Відповісти
Ясне діло.
Бо не може розвалитися те, що ніколи купи не трималося.
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05.05.2021 12:01 Відповісти
 
 