Малюська: Те, що Антоненка випустили з СІЗО, не означає, що справа розвалюється
Обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка відпустили з СІЗО під домашній арешт, тому що процес затягнувся. Суд все ще може визнати його винним.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не означає, що людина, яку випустили зі слідчого ізолятору, не є винуватою, чи що кримінальне провадження розвалюється і не має перспектив - тобто, що її визнають обов'язково невинуватою. Це означає, що судовий розгляд затягнувся, він є надмірним, і людина, яка не визнана винуватою, не повинна страждати", - сказав Малюська.
Міністр зазначив, що підтримує таку практику, і назвав її "європейською".
"Протягом певного періоду часу - два роки, півтора роки, рік - якщо немає вироку, людину потрібно випускати, якщо вона не є небезпечною для суспільства. Очевидно, що суд у цьому переконався, що якоїсь особливої небезпеки зараз немає, і вирішив застосувати інший захід (запобіжний. - Ред.)", - пояснив Малюська.
На запитання про те, чи вважає він нормальною ситуацію, коли невинна людина півтора року сидить в СІЗО, міністр відповів: "Підхід повинен бути такий, що має бути ліміт. Більше того, ми навіть законопроєкт відповідний подали про те, що повинні бути ліміти перебування людей у СІЗО, тому що вони там перебувають надто довго не зі своєї вини".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
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Сфабриковано настолько, что даже коррумпированный украинский суд не сможет признать Антоненко виновным!
Вы это поняли и пытаетесь спустить дело на тормозах.
Год назад, аваков и его шлюха-геращенко, рассказывали всем о "неопровержимых" доказательствах, а теперь молчат, засунув языки в жопу!
Хто ж такого виправдає?
А доказів як не було більше року тому, так і немає. І не буде, бо все шито білими нитками для підвищення рейтингу одного дибільчика...
Вже тридцять рокіа, мля!!
🤑
они - учились в Трускавце!
как он был нагл, амбициозен-
отель ...из корабельных сосен .
Якщо Ріфа зараз відпустили, під домашній арешт, то можна було і раніше відпустити???
То чому не відпустили???
А якщо не можна було раніше відпускати, то що змінилось зараз???
Ви всрались у черговий раз - ось що це означає...
А відповідати доведеться... Усім вам... на голові з зеленим папугою...
Бо не може розвалитися те, що ніколи купи не трималося.