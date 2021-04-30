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Новини Убивство Шеремета
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Якщо Антоненка визнають невинуватим, він зможе отримати компенсацію за час, який провів за ґратами, - Малюська

Якщо Антоненка визнають невинуватим, він зможе отримати компенсацію за час, який провів за ґратами, - Малюська

Точна сума компенсації ще невідома.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Є компенсація за необґрунтоване обвинувачення, за весь час утримання у слідчому ізоляторі йому може бути виплачена компенсація, і вона таки буде виплачена за його зверненням. Є відповідні процедурні гарантії. Розрахунок, калькуляція буде окремо. Але чим довша, відповідно, тривалість утримання - тим більшу компенсацію він отримає, тут жодних сумнівів немає", - сказав Малюська.

Раніше він заявив, що той факт, що суд відпустив Антоненка з СІЗО під домашній арешт, ще не означає, що справа розвалюється. За словами міністра, Антоненка ще можуть визнати винним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Автор: 

компенсації (689) СІЗО (723) шоу Шустера (309) запобіжний захід (483) Малюська Денис (402) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+40
Некоторых нужно привлекать к уголовной ответственности за ложь, лжесвидетельствование, оговор и давление на следствие.
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30.04.2021 23:19
+39
За чей счет банкет?
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30.04.2021 23:12
+33
Если Антоненко и всех остальных якобы причастных признают невиновными, то тогда окажутся виновными все участники известной пресс-конференции и придётся с ганьбой уходить в отставку
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30.04.2021 23:15
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За чей счет банкет?
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30.04.2021 23:12 Відповісти
очень хороший вопрос
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30.04.2021 23:15 Відповісти
Муссорини
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30.04.2021 23:18 Відповісти
Відкатики...))
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30.04.2021 23:23 Відповісти
Всё что заработал на рюкзаках выложит Антоненко ?
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01.05.2021 09:59 Відповісти
Бюджет, чей же ещё. Зелюки скинуться.
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30.04.2021 23:38 Відповісти
рахунок як завжди сплатить "мудрий український нарід"
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01.05.2021 00:45 Відповісти
Как всегда - самого народа Европы!
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01.05.2021 08:44 Відповісти
За счет лохтората
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01.05.2021 22:40 Відповісти
Если Антоненко и всех остальных якобы причастных признают невиновными, то тогда окажутся виновными все участники известной пресс-конференции и придётся с ганьбой уходить в отставку
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30.04.2021 23:15 Відповісти
Некоторых нужно привлекать к уголовной ответственности за ложь, лжесвидетельствование, оговор и давление на следствие.
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30.04.2021 23:19 Відповісти
І всіх, і тму числі і Малюську слід покарати штрафами, щоб компенсувати виплату Антоненку, Кузьменко і Дугар. Навіть якщо не були на цій прес-конференції. Зв те, що погано виконували свою роботу зюпо захисту прав і свобод громадян України.
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30.04.2021 23:44 Відповісти
не в отставку, а приковать цепью к тачке, и на велике будівництво
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30.04.2021 23:37 Відповісти
Если Антоненко и всех остальных якобы причастных признают невиновными
Люди грамотные, со всеми вами нами проводили вращательные движения используя за ось детородный орган. Суда ни какого не будет. Дело так и зависнет в воздухе навсегда. Уважаемый штифмастер ребёнок. Вы у Штепы спросите чем её дело закончилось, она и про приговоры, и про компенсации расскажет.
В крайнем случае за хранение макета мины его осудят да хоть на 7 месяцев, а дальше по закону Савченко зачтут срок в СИЗО.
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01.05.2021 00:28 Відповісти
Уже без «если» и с первой секунды было ясно , что шут из трусов выпрыгивал так хотел ***** понравиться , очерняя и уничтожая патриотов
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01.05.2021 02:01 Відповісти
А должна быть не отставка. А следствие, и тоже на 500 дней в СИЗО. И вопрос - кто оказывал давление на прокурора, кто звонил судье или приглашал в ОП на кофе. И срок - служебная халатность повлекшая тяжкие последствия. Если не сговор с целью получить финансовые и политические выгоды. Но главное - всех на 500 в СИЗО, в общую камеру и передачу чтобы лично жена носила. Иначе не будет скоро населения на 40% мировых черноземов - жадные блохи Шарика доедят!
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01.05.2021 08:49 Відповісти
Малюска, ти себе камеру "по блату" уже выкупил?
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30.04.2021 23:17 Відповісти
не только получит, но еще вас идиотов посадит. Малюська, включай турбо-режим ремонта тюрем, - вам там сидеть!
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30.04.2021 23:17 Відповісти
І скільки??
Форровка, якщо не помиляюся, 180 лимонів..
Скільки ж воно отримає??
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30.04.2021 23:21 Відповісти
и что вы зебилы показали ?
что невиновных можно сажать
и пускать налоги на компенсации...
это конгениально !
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30.04.2021 23:21 Відповісти
Неужели?
А гниды, которые с пеной у рта доказывали, что Антоненко, Дугарь и Кузьменко - виновны на 100 процентов, как с ними быть?
Аваков, Геращенко как павлины ходили перед камерами: "неоспоримые" и "неопровержимые" доказательства!
С вас свиней, шкуры надо поснимать и кресла министерские ими оббить, что бы не повадно было!
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30.04.2021 23:21 Відповісти
Сейчас Антоненко в большей опасности чем в тюрьме.
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01.05.2021 00:22 Відповісти
Это не гниды - это пациенты психбольницы и те, которые должны быть признаны недееспособными. Забрать права, кредитки, лишить загранпаспорта и назначить опекуном старшого солдата из учебного центра "Десна" - любителя пива и раком.
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01.05.2021 08:52 Відповісти
Нобеля мебельщиков за "Лучшая обивка офисной мебели 2021!"
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01.05.2021 08:53 Відповісти
Антоненко, Дугарь и Кузьменко получат миллионы компенсации за счет обычных украинцев - налогоплательщиков. А вот те люди, которые посадили в тюрьму невиновных не понесут НИКАКОГО наказания! Они уже получили новые должности, звания и премии! А вместо этого на нары надо посадить ИХ! За то что своими преступными действиями отправили невиновных за решетку, а потом отобрали у граждан Украины миллионы гривень выплаченных на компенсацию их преступных и халатных действий!
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30.04.2021 23:21 Відповісти
Ну если с их ЗП всчитывать за ту всю ,,липу" что они стряпали по ,,злочинному наказу"..так тогда там ни кто работать не будет....Писали писали..писали писали....а оно не срослось...Так еще и платить )))
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01.05.2021 07:25 Відповісти
Я бы не был так категоричен. При зеленой плесени, - да, не понесут. Но зеленая плесень не вечна, причем очень не вечна=)
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01.05.2021 09:06 Відповісти
Та відволікання уваги..))
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30.04.2021 23:25 Відповісти
Идиоты держат за решёткой невиновных людей, а потом еще из наших денег будут платить компенсацию? В США если невиновного человека осудили садят тех кто принял такое решение с конфискацией имущества в пользу потерпевшего..
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30.04.2021 23:35 Відповісти
Нет там такого и не было.
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30.04.2021 23:50 Відповісти
зеЛя и его банда за все будут отвечать.
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30.04.2021 23:40 Відповісти
компенсация должна быть обязательно.
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30.04.2021 23:45 Відповісти
ЗЕлиной виллы в Испании хватит ?
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01.05.2021 00:48 Відповісти
У него в Италии рядом со всеми рашистскими миллиардерами
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01.05.2021 02:04 Відповісти
Добавят аваковскую в Италии.
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01.05.2021 08:04 Відповісти
Виплату здійснити за рахунок тих, хто його засадив за ґрати. Так буде справедливо.
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30.04.2021 23:47 Відповісти
Какой суммой компенсируется 10 дней не справедливой отсидки?
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01.05.2021 00:40 Відповісти
Недалекий час коли зебільня буде довго сидіти без передач і компенсацій.
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01.05.2021 01:28 Відповісти
если Антоненко признают невиновным, то падло, тебя, Моллюск надо посадить вместе с Аваковым
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01.05.2021 01:45 Відповісти
тогда только за счёт следователей и других ответственных за действия следствия чиновников.И не только компенсация за "моральный ущерб".но и для поправки здоровья и компенсации утраченной прибыли семьи.
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01.05.2021 03:13 Відповісти
Це ж ще не все.А за грати слід відправити банду злочинців,які використовуючи свої владні повноваження фальсифікували цю справу,підробляли експертизи,незаконно утримували людей,прикривали спільників,призначаи винних і т.д...І якщо це все розпочнеться лише через три роки то до тюрми піде просто більше членів цього державного ОЗУ.
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01.05.2021 05:39 Відповісти
И САБАКОВА в отставку
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01.05.2021 07:13 Відповісти
А кто ж тогда будет призывать, что менты не люди!
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01.05.2021 08:07 Відповісти
ну т.е. они сажают невиновного человека, тот там теряет здоровье, все коммуникации, работу навыки итд итп а потом - мы тебе компенсируем. ЧТО? ВРЕМЯ? Компенсация это самое меньшее, что может быть, должны быть посажены ТЕ кто посадил его без единого доказательства! А компенсацию выплачивать вычитывая с зарплат или за счет ищуества этих тварей, а не доставать из нашего кармана оплачивая свои факапы!
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01.05.2021 08:11 Відповісти
Мудак он, этот Молюська. Если бы не очки на роже, то и вообще за школного дурачка сошел бы. Всера у Шустера, когда ему нелюбимый мною Шуфрич сказал про профуканное время и антиковидный фонд он не нашел ничего лучшего, как сказать, а шо ж вы при вашей власти Януковича не создали вакцины и центров вакцинации... Все! Попадание в дебилы 100%-е. Чистый совок с его "А у вас негров бьют" и подлежит декоммунизиции путем утилизации вместе с использованными перчатками гинеколога. Папередников козявка вспомнила, и даже не Порошенко.... Скоро Хмельницкого обвинят в том шо он испортил отношения с Израилем и им не продали Пфайзера для частной клиники "Миша и Ко"...
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01.05.2021 09:01 Відповісти
 
 