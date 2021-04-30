Якщо Антоненка визнають невинуватим, він зможе отримати компенсацію за час, який провів за ґратами, - Малюська
Точна сума компенсації ще невідома.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Є компенсація за необґрунтоване обвинувачення, за весь час утримання у слідчому ізоляторі йому може бути виплачена компенсація, і вона таки буде виплачена за його зверненням. Є відповідні процедурні гарантії. Розрахунок, калькуляція буде окремо. Але чим довша, відповідно, тривалість утримання - тим більшу компенсацію він отримає, тут жодних сумнівів немає", - сказав Малюська.
Раніше він заявив, що той факт, що суд відпустив Антоненка з СІЗО під домашній арешт, ще не означає, що справа розвалюється. За словами міністра, Антоненка ще можуть визнати винним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
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Люди грамотные, со всеми вами нами проводили вращательные движения используя за ось детородный орган. Суда ни какого не будет. Дело так и зависнет в воздухе навсегда. Уважаемый штифмастер ребёнок. Вы у Штепы спросите чем её дело закончилось, она и про приговоры, и про компенсации расскажет.
В крайнем случае за хранение макета мины его осудят да хоть на 7 месяцев, а дальше по закону Савченко зачтут срок в СИЗО.
Форровка, якщо не помиляюся, 180 лимонів..
Скільки ж воно отримає??
что невиновных можно сажать
и пускать налоги на компенсации...
это конгениально !
А гниды, которые с пеной у рта доказывали, что Антоненко, Дугарь и Кузьменко - виновны на 100 процентов, как с ними быть?
Аваков, Геращенко как павлины ходили перед камерами: "неоспоримые" и "неопровержимые" доказательства!
С вас свиней, шкуры надо поснимать и кресла министерские ими оббить, что бы не повадно было!