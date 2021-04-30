Якщо Антоненка визнають невинуватим, він зможе отримати компенсацію за час, який провів за ґратами, - Малюська

Точна сума компенсації ще невідома.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Є компенсація за необґрунтоване обвинувачення, за весь час утримання у слідчому ізоляторі йому може бути виплачена компенсація, і вона таки буде виплачена за його зверненням. Є відповідні процедурні гарантії. Розрахунок, калькуляція буде окремо. Але чим довша, відповідно, тривалість утримання - тим більшу компенсацію він отримає, тут жодних сумнівів немає", - сказав Малюська.

Раніше він заявив, що той факт, що суд відпустив Антоненка з СІЗО під домашній арешт, ще не означає, що справа розвалюється. За словами міністра, Антоненка ще можуть визнати винним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.