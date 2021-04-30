УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4439 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 576 12

До Харкова із зони ООС евакуювали 2 поранених військовослужбовців, один - в украй важкому стані

До Харкова із зони ООС евакуювали 2 поранених військовослужбовців, один - в украй важкому стані

У Військово-медичний клінічний центр Північного регіону в Харкові авіацією доставлено двох військовослужбовців, які зазнали поранень у зоні проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Боєць, доставлений 30 квітня, має наскрізне кульове поранення правої половини грудної клітки з пошкодженням правої легені, чотирьох ребер, лопатки і розвитком так званого правостороннього плексита. Зараз військовослужбовець пройшов додаткове обстеження, комп'ютерну томографію, йому призначили подальше лікування. Перебуває у стані середньої тяжкості", - розповіли в госпіталі.

Вчора в лікувальний заклад з кульовим пораненням був доставлений 21-річний військовий у вкрай важкому стані. У бійця торакоабдомінальне поранення, тобто одночасно пошкоджені черевна порожнина і грудна клітка. Пошкоджено шлунок, селезінку, нирку, підшлункову залозу. Куля залишила багато уламків.

За словами лікарів, поранений перебуває в стабільному, але вкрай важкому стані. Військові медики борються за його життя.

Читайте також: Український воїн зазнав поранення внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 15 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС

Автор: 

поранення (2798) Харків (5573) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Всеосяжне зелене перемир"я триває!!
показати весь коментар
30.04.2021 23:14
+7
хм.. я так понял что режим перемирия будет до последнего Украинца !? .. правда Зепоцы !?
показати весь коментар
30.04.2021 23:34
+5
Лично мне? Да. Посадку на кол
показати весь коментар
30.04.2021 23:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всеосяжне зелене перемир"я триває!!
показати весь коментар
30.04.2021 23:14 Відповісти
Надеюсь эти новости "величайшему" аппетит не испортят?
показати весь коментар
30.04.2021 23:17 Відповісти
Він що ,комусь, щось винен??))))
показати весь коментар
30.04.2021 23:19 Відповісти
Лично мне? Да. Посадку на кол
показати весь коментар
30.04.2021 23:22 Відповісти
"Зе" четырежды уклониста надо гнать сраной метлой!За весь 2018 год не было таких потерь ЗСУ!Натворил делов так,что везде провалы во всем и вся!Куда он полез?
показати весь коментар
01.05.2021 00:22 Відповісти
Полез туда, куда пустили. Гнать - как вы себе это представляете?
показати весь коментар
01.05.2021 07:56 Відповісти
ну что гниды донецкие
как там ваши "рыспублики"
они есчё перспективные
или уже не очень ?
показати весь коментар
30.04.2021 23:25 Відповісти
хм.. я так понял что режим перемирия будет до последнего Украинца !? .. правда Зепоцы !?
показати весь коментар
30.04.2021 23:34 Відповісти
До Харкова із зони ООС евакуювали 2 поранених військовослужбовців, один - в украй важкому стані - Цензор.НЕТ 965
показати весь коментар
01.05.2021 00:26 Відповісти
Одужання нашим пораненим захисникам.
показати весь коментар
01.05.2021 02:13 Відповісти
"Величнішому" на українців насрати. Його хазяїв цікавить лише як штучно підтримати інтерес до нього тупих хохлів-малоросів.
показати весь коментар
01.05.2021 07:24 Відповісти
 
 