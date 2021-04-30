До Харкова із зони ООС евакуювали 2 поранених військовослужбовців, один - в украй важкому стані
У Військово-медичний клінічний центр Північного регіону в Харкові авіацією доставлено двох військовослужбовців, які зазнали поранень у зоні проведення ООС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
"Боєць, доставлений 30 квітня, має наскрізне кульове поранення правої половини грудної клітки з пошкодженням правої легені, чотирьох ребер, лопатки і розвитком так званого правостороннього плексита. Зараз військовослужбовець пройшов додаткове обстеження, комп'ютерну томографію, йому призначили подальше лікування. Перебуває у стані середньої тяжкості", - розповіли в госпіталі.
Вчора в лікувальний заклад з кульовим пораненням був доставлений 21-річний військовий у вкрай важкому стані. У бійця торакоабдомінальне поранення, тобто одночасно пошкоджені черевна порожнина і грудна клітка. Пошкоджено шлунок, селезінку, нирку, підшлункову залозу. Куля залишила багато уламків.
За словами лікарів, поранений перебуває в стабільному, але вкрай важкому стані. Військові медики борються за його життя.
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как там ваши "рыспублики"
они есчё перспективные
или уже не очень ?