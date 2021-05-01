Держсекретар США Блінкен на зустрічі з главою МЗС Німеччини Маасом порушить питання "Північного потоку-2"

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступить за зупинку будівництва газопроводу "Північний потік - 2" на переговорах з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом. Зустріч має відбутися в Лондоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, передає ТАСС.

Блінкен назвав "проблемою" будівництво "Північного потоку-2".

"Я думаю, що ми окремо проведемо переговори з Німеччиною в двосторонньому форматі." Північний потік - 2 "залишається проблемою. Ви чули це від президента, від держсекретаря, від офіційних представників. І ми будемо продовжувати дуже ясно давати зрозуміти Німеччини наші погляди на цей проєкт, що він має бути зупинений ", - сказав він.

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