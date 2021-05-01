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Новини
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Держсекретар США Блінкен на зустрічі з главою МЗС Німеччини Маасом порушить питання "Північного потоку-2"

Держсекретар США Блінкен на зустрічі з главою МЗС Німеччини Маасом порушить питання

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступить за зупинку будівництва газопроводу "Північний потік - 2" на переговорах з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом. Зустріч має відбутися в Лондоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, передає ТАСС.

Блінкен назвав "проблемою" будівництво "Північного потоку-2".

"Я думаю, що ми окремо проведемо переговори з Німеччиною в двосторонньому форматі." Північний потік - 2 "залишається проблемою. Ви чули це від президента, від держсекретаря, від офіційних представників. І ми будемо продовжувати дуже ясно давати зрозуміти Німеччини наші погляди на цей проєкт, що він має бути зупинений ", - сказав він.

Також читайте: Боррель: Єврокомісія не може вирішувати долю "Північного потоку-2", адже це приватний проєкт

Німеччина (7335) США (22634) Північний потік (2461) Гайко Маас (201) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
А вот и вата путинская проплаченная подтянулась.
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01.05.2021 02:50
+4
Надо не вопрос поднимать, а самого Мааса. При чем за шею. И держать до тех пор, пока это х.йловская подстилка не сдаст весь шредеровский бордель
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01.05.2021 01:56
+3
Анжела сказала будем строить, сказала что Германия вам не Болгария чтобы командовать.
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01.05.2021 04:26
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Почему на фото "Турецкий поток". Это намёк, что СП-2 ждёт такая же судьба?
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01.05.2021 01:28 Відповісти
Пора давить на слабаков и х.ловских жодолизов ПО СЕРЬЕЗДНОМУ !
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01.05.2021 01:28 Відповісти
фрау готова хоть абажюрами из кожи торговать за звон монет
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01.05.2021 09:13 Відповісти
Надо не вопрос поднимать, а самого Мааса. При чем за шею. И держать до тех пор, пока это х.йловская подстилка не сдаст весь шредеровский бордель
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01.05.2021 01:56 Відповісти
Ты где таких слов набралась, милочка? Сиди себе на чеченской бутылке молча
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01.05.2021 20:18 Відповісти
Мокша, сиди в своем мухосранске на чеченской бутылке молча. И перестань юзать айпи швейцарское. Макисмум Гондурас.
PS пнх чмо
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02.05.2021 19:52 Відповісти
Неужели он предложит немцам компенсацию за утраченную выгоду и потраченные инвестиции из бундесбюджета? Или надеется на халяву?
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01.05.2021 02:28 Відповісти
А вот и вата путинская проплаченная подтянулась.
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01.05.2021 02:50 Відповісти
Ватник ,пропаленный папЫроской беломор, бундесбюджет не потратил ни одного цента на сп2 , платили частные энерг. компании
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01.05.2021 09:19 Відповісти
Поки вони отак питання підніматимуть, москалі той газопровід до Вашингтона добудують...
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01.05.2021 04:07 Відповісти
Москали могут только отсосать у трезвой обезьянки Тупина
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01.05.2021 09:20 Відповісти
Европарламент принял резолюцию об отказе покупать РАБссиянский газ и нефть.Стройте крысы мавзолейные....стройте скоро и SWIFT отключать..гопота тупорылая.... Больше потоков...больше....
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01.05.2021 04:23 Відповісти
Анжела сказала будем строить, сказала что Германия вам не Болгария чтобы командовать.
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01.05.2021 04:26 Відповісти
Посольство США в Москве перестанет выдавать россиянам деловые и турвизы. "Вот и у россиян появился безвиз", -шутят в Киеве
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01.05.2021 05:38 Відповісти
А на фига Мавзолейному быдлу визы? Шариковым и на РАБссии уютно,как говорит Дмитрий Потапенко,30 мильонов нищебродов это зашибись...
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01.05.2021 06:24 Відповісти
А я думаю, если штаты свой газ предложат по цене российского, тогда разговор будет.
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01.05.2021 07:54 Відповісти
А такое возможно??? Не верится.
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01.05.2021 07:57 Відповісти
есть хорошие новости
Госсекретарь США Блинкен на встрече с главой МИД Германии Маасом поднимет вопрос "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 215
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01.05.2021 08:02 Відповісти
Откуда в Челябе такие супер-свиньи?! Хотя... можэ он потому и зарезал себя, чтобы такую свинью не резать? Вот тут- вижу причину для харакири!
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01.05.2021 08:05 Відповісти
На фото вьетнамская вислобрюхая свинья !
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01.05.2021 08:19 Відповісти
Да ладно , это типичный росисянин- ватан ,который хрюкал*крымнаш и давихохлов*
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01.05.2021 09:24 Відповісти
Да , житель села Зубовка в Новосибирской области , который попытался зарезать свинью и случайно убил себя, типичный россиянин , вы пани Татьяна очень догадливы
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01.05.2021 12:24 Відповісти
скажут ему то же, что и рейгану по поводу первого северного потока, санкции ? накладывайте, и мы наложим на санкции, а поток будет достроен
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01.05.2021 11:09 Відповісти
Скорее всего немцы продолжат строить СП-2; без дешёвого газа их экономике кирдык.
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01.05.2021 11:52 Відповісти
 
 