За 30 квітня на Донбасі 6 порушень. Від початку доби зафіксовано 2 обстріли, поранено воїна, - штаб ООС

За минулу добу, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, зазначається, що поблизу Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Піски російські окупанти двічі здійснили обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - з автоматичних станкових гранатометів.

"У районі населеного пункту Широкине збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - підкреслюють в штабі.

Крім цього, станом на 7 ранку 1 травня, зафіксовано 2 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь з станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

"У районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 на позиції українських військовослужбовців. Внаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил має поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - уточнили в штабі.

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