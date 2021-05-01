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Новини Агресія Росії проти України
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За 30 квітня на Донбасі 6 порушень. Від початку доби зафіксовано 2 обстріли, поранено воїна, - штаб ООС

За 30 квітня на Донбасі 6 порушень. Від початку доби зафіксовано 2 обстріли, поранено воїна, - штаб ООС

За минулу добу, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, зазначається, що поблизу Красногорівки противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Поблизу селища Піски російські окупанти двічі здійснили обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - з автоматичних станкових гранатометів.

"У районі населеного пункту Широкине збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ", - підкреслюють в штабі.

Крім цього, станом на 7 ранку 1 травня, зафіксовано 2 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Так, поблизу населеного пункту Новгородське противник відкривав вогонь з станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

"У районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 на позиції українських військовослужбовців. Внаслідок ворожого вогню 1 військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил має поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - уточнили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Харкова із зони ООС евакуювали 2 поранених військовослужбовців, один - в украй важкому стані

обстріл (28303) поранення (2798) Донбас (22354) військовослужбовці (4724) операція Об’єднаних сил (6725)


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нелох увидел мир в глазах *****
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01.05.2021 08:29 Відповісти
Не впевнений. Благає дозволити ще раз глянути. Вже й заохочувальний подарунок приготував, у вигляді енергетичної незалежності України.
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01.05.2021 09:31 Відповісти
За 30 квітня на Донбасі 6 порушень. Від початку доби зафіксовано 2 обстріли, поранено воїна, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 939

ой у лузі червона калина похилилася
чом ти моя славна Україна зажурилася ???
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01.05.2021 08:48 Відповісти
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну розвеселимо!


Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну розвеселимо!
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01.05.2021 09:35 Відповісти
Верховный, раненым"посмотреть в глаза"-не желает?
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01.05.2021 09:01 Відповісти
он бабадакает и смотрит в разрез корабельных сосен
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01.05.2021 09:36 Відповісти
Цензор, зачем вы портите аппетит избирателям Нелоха? Вам за это Порох платит?
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01.05.2021 09:35 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі
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01.05.2021 09:36 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!За 30 квітня на Донбасі 6 порушень. Від початку доби зафіксовано 2 обстріли, поранено воїна, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4623
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01.05.2021 09:58 Відповісти
 
 