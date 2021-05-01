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Новини Агресія Росії проти України
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Адміністрація Байдена прагне, щоб двері в НАТО для України залишалися відкриті, - помічник держсекретаря США Рікер

Адміністрація Байдена прагне, щоб двері в НАТО для України залишалися відкриті, - помічник держсекретаря США Рікер

Адміністрація президента США Джо Байдена прагне, щоб у України залишалася можливість вступити в НАТО. Однак для цього необхідно провести реформи.

Про це заявив на брифінгу в. о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Вашингтон прагне, щоб Україна змогла функціонувати відповідно до стандартів НАТО.

"Адміністрація Байдена продовжує прагнути, щоб двері в НАТО залишалися відкриті для претендентів, коли вони будуть готові виконувати відповідні вимоги і зобов'язання", - сказав Рікер.

Він нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої і вільної України. І ми будемо продовжувати нашу взаємодію (з українською стороною. - Ред.) у всіх цих сферах", - підкреслив представник Держдепу.

Також читайте: Україна вступить у НАТО раніше, ніж в ЄС, - литовський депутат Павіліоніс

НАТО (6429) США (22634) Рікер Філіп (8)


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Топ коментарі
+8
С 2019 года Украина под клоунами прекратила все реформы и проводить их не будет. Страна будет слита. Радуйтесь, зебилы.
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01.05.2021 08:20
+3
Увесь світ у дупі з короновірусом, мабуть тільки крім Китаю.
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01.05.2021 08:52
+2
Пора уже " переформатировать" НАТО.. Так сказать начать запись по новой.. Для начала США, Великобритания, Канада, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Украина, Грузия... а потом желающие пускай подтягиваются., думаю там запись по новой очень быстро и поголовно пройдет на ура. ( иначе рашен содержанты, любители пукина, нельзя дразнить Рашу, или просто " что бы чего не случилось" будут тянуть с этим до бесконечности.
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01.05.2021 08:57
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С 2019 года Украина под клоунами прекратила все реформы и проводить их не будет. Страна будет слита. Радуйтесь, зебилы.
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01.05.2021 08:20 Відповісти
Увесь світ у дупі з короновірусом, мабуть тільки крім Китаю.
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01.05.2021 08:52 Відповісти
Готовимся к Майдану и импичменту. Без импичмента Украина никогда в ЕС не войдёт. В долгой перспективе это и не плохо. Но чтобы ускорить процессы внутри страны нам нужен ЕС.
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01.05.2021 09:33 Відповісти
Новая метла метет по старому.
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01.05.2021 08:24 Відповісти
Пора уже " переформатировать" НАТО.. Так сказать начать запись по новой.. Для начала США, Великобритания, Канада, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Украина, Грузия... а потом желающие пускай подтягиваются., думаю там запись по новой очень быстро и поголовно пройдет на ура. ( иначе рашен содержанты, любители пукина, нельзя дразнить Рашу, или просто " что бы чего не случилось" будут тянуть с этим до бесконечности.
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01.05.2021 08:57 Відповісти
Открыты это когда можно войти. А они наглухо заперлись и в дырку сопят.
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01.05.2021 09:27 Відповісти
Можно не волноваться Украина в НАТО. А вот в ЕС у неё путь будет труднее чем у Турции, если не снесём систему во время очередного Майдана.
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01.05.2021 09:30 Відповісти
какая-то фуйня- двери открыты, но не пускают, это по моему- большой позор
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01.05.2021 09:43 Відповісти
Двері відкриті, та "українська" влада в них не заходить, лише обісцяє.
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01.05.2021 09:45 Відповісти
Дякую.
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01.05.2021 09:45 Відповісти
Двери "открыты" с 2005г и фрау с месье стоят на сквозняке до сих пор (
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01.05.2021 13:01 Відповісти
 
 