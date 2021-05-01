Адміністрація Байдена прагне, щоб двері в НАТО для України залишалися відкриті, - помічник держсекретаря США Рікер

Адміністрація президента США Джо Байдена прагне, щоб у України залишалася можливість вступити в НАТО. Однак для цього необхідно провести реформи.

Про це заявив на брифінгу в. о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Вашингтон прагне, щоб Україна змогла функціонувати відповідно до стандартів НАТО.

"Адміністрація Байдена продовжує прагнути, щоб двері в НАТО залишалися відкриті для претендентів, коли вони будуть готові виконувати відповідні вимоги і зобов'язання", - сказав Рікер.

Він нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої і вільної України. І ми будемо продовжувати нашу взаємодію (з українською стороною. - Ред.) у всіх цих сферах", - підкреслив представник Держдепу.

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