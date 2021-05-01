В Україні за добу від COVID-19 померла 351 людина, зафіксовано 8 549 нових випадків зараження, одужали майже 15 тисяч
8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини і 145 медпрацівників.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу, за даними Степанова:
-госпіталізовано – 3 051 особа;
-летальних випадків – 351;
-одужало – 14 956 осіб;
-здійснено тестувань за добу – 83 336(зокрема методом ПЛР – 37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865).
За весь час пандемії в Україні, за інформацією міністра:
-захворіло – 2 078 086 осіб;
-одужало – 1 670 481 особа;
-летальних випадків – 44 436;
-проведено ПЛР-тестувань – 9 456 234.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.
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