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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померла 351 людина, зафіксовано 8 549 нових випадків зараження, одужали майже 15 тисяч

В Україні за добу від COVID-19 померла 351 людина, зафіксовано 8 549 нових випадків зараження, одужали майже 15 тисяч

8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини і 145 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу, за даними Степанова:

-госпіталізовано – 3 051 особа;

-летальних випадків – 351;

-одужало – 14 956 осіб;

-здійснено тестувань за добу – 83 336(зокрема методом ПЛР – 37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865).

За весь час пандемії в Україні, за інформацією міністра:

-захворіло – 2 078 086 осіб;

-одужало – 1 670 481 особа;

-летальних випадків – 44 436;

-проведено ПЛР-тестувань – 9 456 234.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ не буде займатися закупівлею вакцин для комерційного ринку, - Степанов

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
умер 351 человек- ось досягнення зєбільної влади.
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01.05.2021 08:29
+5
Навіщо школи відкрили, йолопи зелені ? Щод діти повернулись з сел та дач, перезаражались за ці куці два тижні, а потім знову принесли ковід до старих ? Пелька у вас є в голові ? В Украине за сутки от COVID-19 умер 351 человек, зафиксированы 8 549 новых случаев заражения, выздоровели почти 15 тыс. - Цензор.НЕТ 2138
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01.05.2021 08:32
+3
Ох и фоточка! Мамма Мия! Это где ж такое?
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01.05.2021 08:37
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Яке горе для виробників тест-систем!
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02.05.2021 16:24 Відповісти
ага. десь таке ж як для виробників іншого фальсифікату, наркокур'єрів, контрабандистів тощо
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02.05.2021 16:33 Відповісти
Ти у них перед покупкою товару вимагав документ з печатками?
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02.05.2021 16:53 Відповісти
аякже!
ти так не робиш? співчуваю
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02.05.2021 17:51 Відповісти
Не співчувай. Я нічого не купую у наркокур'єрів та контрабандистів.
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02.05.2021 18:54 Відповісти
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