В Україні за добу від COVID-19 померла 351 людина, зафіксовано 8 549 нових випадків зараження, одужали майже 15 тисяч

8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини і 145 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу, за даними Степанова:

-госпіталізовано – 3 051 особа;

-летальних випадків – 351;

-одужало – 14 956 осіб;

-здійснено тестувань за добу – 83 336(зокрема методом ПЛР – 37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865).

За весь час пандемії в Україні, за інформацією міністра:

-захворіло – 2 078 086 осіб;

-одужало – 1 670 481 особа;

-летальних випадків – 44 436;

-проведено ПЛР-тестувань – 9 456 234.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

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