Під час візиту до Києва Блінкен підтвердить підтримку України та закличе виконати велику роботу в боротьбі з корупцією, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який під час візиту до Києва зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і главою МЗС країни Дмитром Кулебою, підтвердить підтримку суверенітету України.

Про це повідомив журналістам виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Блінкен підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, особливо перед лицем триваючої російської агресії", - сказав дипломат на брифінгу.

Він додав, що Блінкен "також буде заохочувати подальший прогрес в інституційній реформі України та антикорупційної порядку денному", зазначивши, що в цьому аспекті "належить виконати велику і важку роботу".

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня.

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