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Під час візиту до Києва Блінкен підтвердить підтримку України та закличе виконати велику роботу в боротьбі з корупцією, - Держдеп

Під час візиту до Києва Блінкен підтвердить підтримку України та закличе виконати велику роботу в боротьбі з корупцією, - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який під час візиту до Києва зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і главою МЗС країни Дмитром Кулебою, підтвердить підтримку суверенітету України.

Про це повідомив журналістам виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Блінкен підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, особливо перед лицем триваючої російської агресії", - сказав дипломат на брифінгу.

Він додав, що Блінкен "також буде заохочувати подальший прогрес в інституційній реформі України та антикорупційної порядку денному", зазначивши, що в цьому аспекті "належить виконати велику і важку роботу".

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня.

Також читайте: Адміністрація Байдена прагне, щоб двері в НАТО для України залишалися відкриті, - помічник держсекретаря США Рікер

Держдепартамент США (1619) Рікер Філіп (8) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+11
клован Вова расскажет гостю, как он ловко посадил человека в тюрьму,
чтобы показать, что он Нелох ?
зеленский подонок
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01.05.2021 08:41
+7
І медведчука з зєлєнським?
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01.05.2021 09:07
+7
Не впевнена, що це допоможе. Розкажуть про «досягнення», про якісь другорядні справи і продовжать велике крадівництво. Головна риса цієї команди - безсоромне лицемір'я і фарисейство. Живуть, як мінімум у трьох вимірах: для лохторату, для заходу і для себе улюблених
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01.05.2021 09:23
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клован Вова расскажет гостю, как он ловко посадил человека в тюрьму,
чтобы показать, что он Нелох ?
зеленский подонок
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01.05.2021 08:41 Відповісти
Олігархів на нари.
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01.05.2021 08:45 Відповісти
І Бєню?
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01.05.2021 08:51 Відповісти
І Беню, і Рената, і Фірташа і Петю...
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01.05.2021 08:56 Відповісти
І медведчука з зєлєнським?
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01.05.2021 09:07 Відповісти
Усіх без винятку.
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01.05.2021 08:57 Відповісти
Так твоє зє сцикло буде проти.
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01.05.2021 09:05 Відповісти
А Беню зеля назначит министром по борьбе с коррупцией.
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01.05.2021 10:30 Відповісти
так так- уже 30-ть років борються...- пчоли проти меду....
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01.05.2021 08:51 Відповісти
Зє-ПНХ!
кулічі - геть!
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01.05.2021 08:51 Відповісти
подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, Источник: https://censor.net/ru/n3263221\\\\

Лишили ЯО и "поддерживают" теперь.
Это как забрать у кого-то дубинку, а потом когда на него напал гопник с дубинкой - кричать "давай, Вася, левой его, левой, я тебе щас помогу, на, держи "плевалку"(ну, в школах как ручку раскручивали и плевались кусочками тетрадей), а еще полотенце шоб ты кровь стер, щас подгоню"

Ленин кое в чем был прав насчет лицемерия Запада.
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01.05.2021 08:52 Відповісти
Любитель Членина из чебоксар, идешь лесом, тундрой и болотами строить кАмунизЬм-ононизЬм 2
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01.05.2021 09:31 Відповісти
ну так вы говоришь просто как веруны против аргументов = ыыы, а ты ваще очень злой и любишь сотону/Ленина и прочий бред.
дело в том, доро.гой, шо визжащий, как правило всегда даже на 5% понятия не имеет о теме разговора. ну давай, улетаю(из спора гуся и змеи )
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01.05.2021 11:53 Відповісти
Виновато не зеркало, коли рожа крива. Що заважає народу протестувати проти зради тепер, чи чекають, поки вийде новий закон проти масових зібрань?
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01.05.2021 10:41 Відповісти
Как же ты её победишь, если она начинается под куполом ВР, где платят за нужное голосование. И у каждого народного обранця единственная мысль:"Нацарюю за кадэнцию, на всэ жыття выстачыть. Вси бэруть, а я шо дурный?" І жодний не відмовився від своїх повноважень із цього приводу. Ми невиліковно хворі.
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01.05.2021 09:00 Відповісти
Она начинается с НАС,а ВР-это проекция нашего прогнившего общнства.ВР типа коррупционеры,а во всем остальном у нас порядок?Да у нас ребенка в нормальный садик не устроишь,пока на лапу не дашь.Мы привыкли красть,давать и брать взятки каждый на своем месте-вот и депутаты так же.А что:рабочему с мясокомбината можно красть на своем рабочем месте,а депутату на своем нельзя?Это у нас уже в крови.На генетическом уровне
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01.05.2021 09:09 Відповісти
Не всі працювали на м'ясокомбінатах та пиво продавали... Раніше була приказка: "Кому на русі жить хорошо? -- Гагаріну Юрке, буфетчице Нюрке да Брежневу, а нам по-прежнему.
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01.05.2021 10:46 Відповісти
Шо, неужто потребует расследовать, почему сгорел наш суперразведывательный нанокорабль на Кузне, в аккурат после выборов?
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01.05.2021 09:03 Відповісти
?!
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01.05.2021 10:48 Відповісти
29 мая 2019
На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся разведывательный корабль.
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01.05.2021 10:55 Відповісти
америкосы... пожалуйста займитесь сами коррупцией в Украине...
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01.05.2021 09:03 Відповісти
лучше китайцев позвать, они эффективнее это делают

заодно жилищный вопрос решится
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01.05.2021 09:52 Відповісти
Тута отєта нє канаєт, братан.
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01.05.2021 09:10 Відповісти
Дичь запоребриковая постоянно путает причины и следствия! Баран винторогий, для понимания сути происходящего в отношениях США и Засрахи надо отмотать время в 14й год , когда вы- ватные пдрсы напали на Украину ! Никто в мире ,вам такого лядства не простит, будете удушены а-ля ссссссср
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01.05.2021 09:43 Відповісти
Ну, понятно. Блинкен приедет в Киев поведать своим друзьям аферистам-коррупционерам о борьбе с коррупцией. Уже не смешно и не прикольно... И с этим нужно что-то делать.
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01.05.2021 09:09 Відповісти
Сравнил х… с пальцем , кто Блинкен и кто порношут с д'ерьмаком хитросделанными . Какие они друзья ? На них компромата предостаточно у США , скоро получат подсрачников 🤢🤡😈🐲👹 уроды
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01.05.2021 11:11 Відповісти
Не впевнена, що це допоможе. Розкажуть про «досягнення», про якісь другорядні справи і продовжать велике крадівництво. Головна риса цієї команди - безсоромне лицемір'я і фарисейство. Живуть, як мінімум у трьох вимірах: для лохторату, для заходу і для себе улюблених
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01.05.2021 09:23 Відповісти
1000% !!!!!!!
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01.05.2021 09:39 Відповісти
Не закликайте, дайте гарного копняка, будь ласка.
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01.05.2021 09:47 Відповісти
"зе" власть работает на упреждение американских предложений по борьбе с корупцией , списывая кредиты корупционерам ,по которым в США идет расследование (("Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 57 миллиардов))
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01.05.2021 09:55 Відповісти
Їх треба не закликати, а ставити ультиматуми і погрожувати.
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01.05.2021 10:35 Відповісти
Вава нуждается в "призывателе" потолще и подлиннее. Надеюсь, что Блинкен взял это в расчет.
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01.05.2021 10:36 Відповісти
Так вроде вон сколько специализированных прокуратур наплодили. Ни в одной стране столько нет. Куда ж ещё больше бороться с коррупцией ?
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01.05.2021 11:51 Відповісти
Приєднуюсь до Блінкена і теж закликаю владу провести велику роботу по поротьбі з корупцією! Нас уже двоє!!!☺
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01.05.2021 12:02 Відповісти
Да. Наследство в корупции досталось Зеленскому ,- это ужас. Работы не початый край.
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01.05.2021 12:03 Відповісти
Зачем призывать? Наказывать нужно.
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01.05.2021 12:52 Відповісти
Запрошую поспілкуватись з рядовими залізничниками, не з крадіями машиністами тепловозів і не з корумпованим рашою керівництвом. Прийшов час відроджувати "кровеносну систему" держави
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01.05.2021 14:07 Відповісти
До зеленої дупи всі ці призиви
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01.05.2021 15:58 Відповісти
В ходе визита в Киев Блинкен подтвердит поддержку УКРАИНЫ

А не Зюзи. В его пустых глазах он ничего не сможет увидеть
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01.05.2021 22:00 Відповісти
 
 