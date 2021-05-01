Під час візиту до Києва Блінкен підтвердить підтримку України та закличе виконати велику роботу в боротьбі з корупцією, - Держдеп
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який під час візиту до Києва зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і главою МЗС країни Дмитром Кулебою, підтвердить підтримку суверенітету України.
Про це повідомив журналістам виконувач обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Держсекретар Блінкен підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, особливо перед лицем триваючої російської агресії", - сказав дипломат на брифінгу.
Він додав, що Блінкен "також буде заохочувати подальший прогрес в інституційній реформі України та антикорупційної порядку денному", зазначивши, що в цьому аспекті "належить виконати велику і важку роботу".
Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня.
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чтобы показать, что он Нелох ?
зеленский подонок
кулічі - геть!
Лишили ЯО и "поддерживают" теперь.
Это как забрать у кого-то дубинку, а потом когда на него напал гопник с дубинкой - кричать "давай, Вася, левой его, левой, я тебе щас помогу, на, держи "плевалку"(ну, в школах как ручку раскручивали и плевались кусочками тетрадей), а еще полотенце шоб ты кровь стер, щас подгоню"
Ленин кое в чем был прав насчет лицемерия Запада.
дело в том, доро.гой, шо визжащий,
как правило всегдадаже на 5% понятия не имеет о теме разговора. ну давай, улетаю(из спора гуся и змеи )
На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся разведывательный корабль.
заодно жилищный вопрос решится
А не Зюзи. В его пустых глазах он ничего не сможет увидеть