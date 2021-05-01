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17 013 115

МАУП "заднім числом" опублікувала збірки з науковими матеріалами Киви, яких раніше не було, - ЗМІ

МАУП

Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), де нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива проходив аспірантуру, опублікувала у себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами Ківи, яких раніше не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bihus.Info.

Те, що МАУП опублікувала на своєму сайті "оновлені версії" збірників з матеріалами Ківи саме 27 квітня, а не раніше, видно з властивостей самих файлів.

МАУП заднім числом опублікувала збірки з науковими матеріалами Киви, яких раніше не було, - ЗМІ 01
МАУП заднім числом опублікувала збірки з науковими матеріалами Киви, яких раніше не було, - ЗМІ 02

В "оновлених" версіях збірників з конференцій 2018 і 2019 з'явилися додаткові сторінки з матеріалами нібито від Ківи.

Водночас станом на ранок 1 травня старі варіанти збірників, на які раніше посилається видання, недоступні для перегляду.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

наука (364) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+47
ЧМОШНИКИ продажные
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01.05.2021 08:53
+31
МАУП "заднім числом" опублікувала збірки з науковими матеріалами Ківи, яких раніше не було, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5126
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01.05.2021 09:40
+26
Начальник захотел секса, звонит секретарши :
- У меня встал вопрос !
Она:
- Но у меня месячный отчет !
Он бросил трубку. Секретарша пожелела шефа , заходит к нему и говорит :
- Можем оформить задним числом или в устной форме?
Шеф :
- Спасибо, я уже от руки набросал.
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01.05.2021 08:57
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МАУП "заднім числом" опублікувала збірки з науковими матеріалами Ківи, які були написані його переднім органом. Як, власне, і саму "дисертацію".
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01.05.2021 12:35 Відповісти
МАУП - это вообще фейковое образование. Там овощей плодят, типа Кивы или Яныка. Кузница долбодятлов.
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01.05.2021 13:08 Відповісти
- Расскажите основной смысл корпускулярно-волновой теории света. - Я не Света, я Лариса
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01.05.2021 14:52 Відповісти
боже как постарел))))...насколько я понял сейчас элементарных частиц вообще не существует...всЁ волновое...
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02.05.2021 04:56 Відповісти
анеГдоты не стареют
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02.05.2021 05:15 Відповісти
квантовые объекты не являются ни классическими волнами, ни классическими частицами, проявляя свойства первых или вторых лишь в зависимости от условий экспериментов, которые над ними проводятся. Корпускулярно-волновой дуализм необъясним в рамках классической физики и может быть истолкован лишь в квантовой механике. Кива об этом знает точно и применит в государственном управлении
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02.05.2021 11:55 Відповісти
Наука в Украине дошла до своего логичного упырского конца- до Кивы. Нужна жесткая реформа всего научного сектора, главный смысл которой в том, чтобы все деньги находились исключительно в руках тех. кто дает конкретный результат в науке, а они уже нанимают всех, кто им нужен. Гос. бюджет не должен финансировать в науке лентяев, мошенников, воров и проходимцев. Вообще принцип - ВСЕ ДЕНЬГИ УМНЫМ И ДАЮЩИМ РЕЗУЛЬТАТ должен быть внедрен во всей экономике и в гос. и местном управлении, он должен быть главным принципом и в кадровой политики.
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01.05.2021 16:33 Відповісти
Із діючою "наукою" не суперечать!:- Академію Наук України, час міняти на ПРОФФ...!!!, під егідою ГОЛОВЮРИСТА!!!
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01.05.2021 19:09 Відповісти
Еси отот савет НАНУтых учоных докажет, шо эта дохдурь киви сам написсал оте навученные публикации, тада им ниче не будет, аси нет то им будет хриново.
Ваащета это обязанность этава савета учоных праверить сам ли дохдурь писсал эту лабуду.
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01.05.2021 20:15 Відповісти
У чудака букварь настольная книга , а вы ему психику ещё больше травмирует.
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01.05.2021 21:23 Відповісти
А что это еще за шняга такая: Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)? шкарлетовская помойка? там все профеССора уровня киви и шкарлета?
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02.05.2021 02:53 Відповісти
и дать звание "почетньій дрочер наук"
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02.05.2021 05:11 Відповісти
Любитель карышневава гуана пасаси рашенавава чупачупеса и усё прайтеть.
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02.05.2021 20:38 Відповісти
Ну, це для науКИВців це поширена практика, не сьогодні з'явилася. Ось, приміром, я ще у 2018 році після того, як гугл-школар повідомив про статтю викладача університету ім. Драгоманова А.Телегуза, я її розглянув і покритикував. А в пдф варіанті статтю оперативно замінили і, відповідно, бонуси від держави він за все те отримав. І це не МАУП. https://www.academia.edu/39262919/
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03.05.2021 22:26 Відповісти
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