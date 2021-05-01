МАУП "заднім числом" опублікувала збірки з науковими матеріалами Киви, яких раніше не було, - ЗМІ

Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), де нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива проходив аспірантуру, опублікувала у себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами Ківи, яких раніше не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bihus.Info.

Те, що МАУП опублікувала на своєму сайті "оновлені версії" збірників з матеріалами Ківи саме 27 квітня, а не раніше, видно з властивостей самих файлів.









В "оновлених" версіях збірників з конференцій 2018 і 2019 з'явилися додаткові сторінки з матеріалами нібито від Ківи.

Водночас станом на ранок 1 травня старі варіанти збірників, на які раніше посилається видання, недоступні для перегляду.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.