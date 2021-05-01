Складено адмінпротокол на учасника маршу з нагоди створення дивізії СС "Галичина" за нацистське вітання, - Нацполіція

Столичні правоохоронці склали адміністративний протокол на учасника маршу з нагоди створення дивізії СС "Галичина" в Києві за використання ним нацистського привітання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Зазначається, що для прийняття рішення адміністративні матеріали будуть направлені до суду.

У повідомленні також нагадується, що 28 квітня у центрі столиці відбувалася хода від площі Арсенальної до Майдану Незалежності.

Після завершення акції під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили, що один із учасників маршу використав заборонене нацистське вітання.

Працівники поліції встановили, що нацистське вітання використав житель Київської області, 1985 року народження. На чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Чоловік в присутності понятих від підпису протоколу про адміністративне правопорушення відмовився. Матеріал буде скеровано до суду для подальшого прийняття рішення.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

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