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Новини Агресія Росії проти України
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Блінкен в Україні торкнеться теми поставок Києву американського озброєння, - помічник держсекретаря США Рікер

Блінкен в Україні торкнеться теми поставок Києву американського озброєння, - помічник держсекретаря США Рікер

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Україну наступного тижня, як очікується, торкнеться теми поставок Києву американського озброєння.

Про це заявив в.о. помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У тому, що стосується нашої допомоги в сфері безпеки, то, як ви знаєте, ми вже поставляли Україні як летальну, так і нелетальну зброю. І, наскільки я знаю, Конгрес виділив $408 млн на 2021 фінансовий рік для надання допомоги Україні в сфері безпеки", - сказав він на брифінгу.

"Я впевнений, що ця тема буде порушена (під час візиту. - Ред.)", - додав Рікер, кажучи про постачання озброєння.

Він наголосив, що ця тема часто порушується Києвом "з тими з нас, хто регулярно контактує з українськими офіційними особами".

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон готовий у майбутньому постачати деякі види озброєнь Україні в рамках вже чинних домовленостей,

"Ми готові діяти в уже існуючих рамках. У минулому ми вже організовували поставки в Україну...І ми будемо готові в майбутньому розглядати її запити і поставляти деякі види продукції військового призначення", - сказав він, виступаючи на онлайн форумі інституту Аспена.

При цьому Салліван попередив, що йдеться не про постачання, які б не вкладалися в уже існуючий формат співпраці з Україною в сфері оборони.

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Під час візиту до Києва Блінкен підтвердить підтримку України і закличе виконати велику роботу в боротьбі з корупцією.

Держдепартамент США (1619) зброя (7442) США (22634) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+5
подробнее ? в чём маячня ?
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01.05.2021 09:38
+4
"тайно" не вийде! Спочатку потрібно у відкриту вичистити весь проросійьский непотріб "аля-дєрьмаків", а потім вже "тайно" озброювати!
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01.05.2021 10:07
+3
Россия тайно вооружила Сев.Корею Я.О. Думаю, что было бы правильно, если бы США поступили аналогично по отношению к Украине.
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01.05.2021 09:23
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Йєр-мак не забудте запросити або гру.
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01.05.2021 09:23 Відповісти
Россия тайно вооружила Сев.Корею Я.О. Думаю, что было бы правильно, если бы США поступили аналогично по отношению к Украине.
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01.05.2021 09:23 Відповісти
Маячня.
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01.05.2021 09:25 Відповісти
подробнее ? в чём маячня ?
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01.05.2021 09:38 Відповісти
"тайно" не вийде! Спочатку потрібно у відкриту вичистити весь проросійьский непотріб "аля-дєрьмаків", а потім вже "тайно" озброювати!
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01.05.2021 10:07 Відповісти
Берите выше , д'ермак это производная от холуя ***** зеленского
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01.05.2021 10:35 Відповісти
Да, дерьмак кремлевский агент, все об этом прекрасно знают и сидит преспокойно возле зели, сливает нужную инфу куда нужно. Понятно, что в случае войны кацапы будут знать все наперед. Повоюешь тогда.
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01.05.2021 12:10 Відповісти
Блінкен в Україні торкнеться теми поставок Києву американського озброєння, - помічник держсекретаря США Рікер - Цензор.НЕТ 1665
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01.05.2021 09:44 Відповісти
лучше так:
Блінкен в Україні торкнеться теми поставок Києву американського озброєння, - помічник держсекретаря США Рікер - Цензор.НЕТ 8258
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01.05.2021 10:58 Відповісти
В этом-то и разница, что при "зе-айфончиках" он "коснется темы поставок Киеву вооружения", а при Порохе прямо на транспортнике с вооружением прилетел-бы в Киев.
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01.05.2021 09:52 Відповісти
Nado sostavit spisok emu samolioti F-35,Patriot sistemi,tomogavki,bezpilotniki
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01.05.2021 10:16 Відповісти
Треба уточнити *********** владі в Києві - то та зброя не потрібна - її зараз під замок, бо пу )(уйло "обідєтся і нападьот". От якщо напряму воїнам, які боронять Україну, то - да.
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01.05.2021 10:17 Відповісти
Кацап , именно оружием рашистов под их руководством и их руками 7 лет убивают и калечат Украинцев , так что заткни свою поганую пасть
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01.05.2021 10:51 Відповісти
Поставлять Украине вооружение Штаты должны, руководствуясь 2 критериями:
1) Максимальный урон параше и }{уйлу. Т.е. оружие достаточно современное.
2) Это оружие через Елдака и прочих предателей не должно оказаться у }{уйла.
Пока что для Штатов 2-й критерий превалирует над 1-м. К сожалению.
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01.05.2021 13:04 Відповісти
Эх хотя бы 6 штук самолётов ф-18 с несколькими десятками противокорабельных ракет и другим вооружением остудили бы пыл кацов очень сильно.Но пока при власти Зе и Дерьмаки ничего не дадут.
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01.05.2021 13:22 Відповісти
Штук шесть это ничто. Как никак, а у кацапов противовоздушка тоже есть.
Стоят много, толку мало.
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01.05.2021 14:56 Відповісти
Они способны пускать ракеты над территорией Украины и поражать корабль за сотню полторы км.Не уходя из зоны своей пво
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01.05.2021 15:36 Відповісти
Понятное дело, но всё равно утопия. При настоящей войне, не вижу проблем если противник будет сбивать самолёты над другой территорией.

Игры в одни ворота не будет. Погибнет много людей, но именно так и кроились территории.
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01.05.2021 16:37 Відповісти
Між американцями і українцями стоїть російський шпигун Зєля з Козирєм. Тут не просто чимсь допомогти
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01.05.2021 13:47 Відповісти
 
 