Блінкен в Україні торкнеться теми поставок Києву американського озброєння, - помічник держсекретаря США Рікер

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Україну наступного тижня, як очікується, торкнеться теми поставок Києву американського озброєння.

Про це заявив в.о. помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У тому, що стосується нашої допомоги в сфері безпеки, то, як ви знаєте, ми вже поставляли Україні як летальну, так і нелетальну зброю. І, наскільки я знаю, Конгрес виділив $408 млн на 2021 фінансовий рік для надання допомоги Україні в сфері безпеки", - сказав він на брифінгу.

"Я впевнений, що ця тема буде порушена (під час візиту. - Ред.)", - додав Рікер, кажучи про постачання озброєння.

Він наголосив, що ця тема часто порушується Києвом "з тими з нас, хто регулярно контактує з українськими офіційними особами".

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон готовий у майбутньому постачати деякі види озброєнь Україні в рамках вже чинних домовленостей,

"Ми готові діяти в уже існуючих рамках. У минулому ми вже організовували поставки в Україну...І ми будемо готові в майбутньому розглядати її запити і поставляти деякі види продукції військового призначення", - сказав він, виступаючи на онлайн форумі інституту Аспена.

При цьому Салліван попередив, що йдеться не про постачання, які б не вкладалися в уже існуючий формат співпраці з Україною в сфері оборони.

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Під час візиту до Києва Блінкен підтвердить підтримку України і закличе виконати велику роботу в боротьбі з корупцією.