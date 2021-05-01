За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов

49 985 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 30 квітня в Україні.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, від початку прищеплювальної кампанії вакциновані 752 295 осіб, з них отримали 1 дозу - 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 260 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Найбільше щеплень за минулу добу зроблено в Києві (6 911) та Харківській області (4 938).

Вакцинацію проводили 36 мобільних бригад з імунізації і 1 838 пунктів щеплення.

Станом на 30 квітня 2021 в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 506 067 осіб.

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