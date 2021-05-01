За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов
49 985 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 30 квітня в Україні.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Степанова, від початку прищеплювальної кампанії вакциновані 752 295 осіб, з них отримали 1 дозу - 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 260 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Найбільше щеплень за минулу добу зроблено в Києві (6 911) та Харківській області (4 938).
Вакцинацію проводили 36 мобільних бригад з імунізації і 1 838 пунктів щеплення.
Станом на 30 квітня 2021 в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 506 067 осіб.
Топ коментарі
+2 Гыг с Вами
показати весь коментар01.05.2021 10:22
+1 Arkady Korshun
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+1 саша паламарчук
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одеванов
обуванов
https://moz.gov.ua/article/news/interval-mizh-dozami-vakcinoju-covishield-zbilsheno-do-90-dniv Навіщо було внесено зміни?
https://moz.gov.ua/article/news/interval-mizh-dozami-vakcinoju-covishield-zbilsheno-do-90-dniv Обговорення доцільності збільшення терміну розпочалися після того, як 6 березня 2021 року в журналі The Lancet була оприлюднена інформація щодо ефективності однодозної схеми вакцинації з введенням другої, ревакцинальної дози, через 12 тижнів. Раніше за проміжними результатами чотирьох рандомізованих контрольованих досліджень, проведених у Бразилії, Південній Африці та Великобританії, для швидкого досягнення найбільшої користі для здоров'я уряд Великобританії прийняв політику введення якомога більшої кількості перших доз та відтермінування другої дози вакцини ChAdOx1 nCoV-19 до 12 тижнів після введення першої дози.
Ні, це не зліт байкерів, вони просто організованно прибули на вакцінацію.
Арад, Румунія, сьогодні:
8,549 new cases and 351 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
Так що Ви там про евтаназію вигадували?