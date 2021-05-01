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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов

49 985 осіб були щеплені проти COVID-19 за добу 30 квітня в Україні.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Степанова, від початку прищеплювальної кампанії вакциновані 752 295 осіб, з них отримали 1 дозу - 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 260 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Найбільше щеплень за минулу добу зроблено в Києві (6 911) та Харківській області (4 938).

Вакцинацію проводили 36 мобільних бригад з імунізації і 1 838 пунктів щеплення.

Станом на 30 квітня 2021 в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 506 067 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померла 351 людина, зафіксовано 8 549 нових випадків зараження, одужали майже 15 тисяч

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu

Ні, це не зліт байкерів, вони просто організованно прибули на вакцінацію.
Арад, Румунія, сьогодні:

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов - Цензор.НЕТ 8822 За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов - Цензор.НЕТ 4457
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01.05.2021 10:22
+1
степанов
одеванов
обуванов
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01.05.2021 09:49
+1
подзадколеномдаванов.
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01.05.2021 09:52
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01.05.2021 09:49 Відповісти
подзадколеномдаванов.
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01.05.2021 09:52 Відповісти
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов - Цензор.НЕТ 9273
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01.05.2021 09:53 Відповісти
Забывают добавить что все это количество ( а не только за последние сутки) это привиты только первой составляющей вакцины . А привитых дважды ( хотя сейчас уже идет разговор что нужно прививаться трижды) измерятся всего то если не десятками то сотнями человек ( за все время начала вакцинирования). Поэтому эти "отчеты" пока разговор ни о чем.. Больше для запудривания мозгов. Нужно в подобных заявлениях, сразу же и подавать цифру провакцинированых второй раз., а то и третий. ( если это необходимо)
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01.05.2021 10:08 Відповісти
Ну якщо між першою і другою вакциною має бути півроку, яку ви хочете статистику?
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01.05.2021 10:18 Відповісти
Не передергивайте.. говорили о 24 днях...( это о возможной третьей говорили о 90 днях) какие пол года.. Шутить изволите.... Вы видимо попутали. Это иммунитет после перенесенного заболевания или полного курса ( 2 х прививок) держится от 4-6 месяцев, в некоторых случаях немного дольше. ( до 8 месяцев).
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01.05.2021 11:37 Відповісти
https://moz.gov.ua/article/news/interval-mizh-dozami-vakcinoju-covishield-zbilsheno-do-90-dniv За рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів.
https://moz.gov.ua/article/news/interval-mizh-dozami-vakcinoju-covishield-zbilsheno-do-90-dniv Навіщо було внесено зміни?
https://moz.gov.ua/article/news/interval-mizh-dozami-vakcinoju-covishield-zbilsheno-do-90-dniv Обговорення доцільності збільшення терміну розпочалися після того, як 6 березня 2021 року в журналі The Lancet була оприлюднена інформація щодо ефективності однодозної схеми вакцинації з введенням другої, ревакцинальної дози, через 12 тижнів. Раніше за проміжними результатами чотирьох рандомізованих контрольованих досліджень, проведених у Бразилії, Південній Африці та Великобританії, для швидкого досягнення найбільшої користі для здоров'я уряд Великобританії прийняв політику введення якомога більшої кількості перших доз та відтермінування другої дози вакцини ChAdOx1 nCoV-19 до 12 тижнів після введення першої дози.
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01.05.2021 12:26 Відповісти
https://twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu

Ні, це не зліт байкерів, вони просто організованно прибули на вакцінацію.
Арад, Румунія, сьогодні:

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов - Цензор.НЕТ 8822 За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 985 осіб, усього - 752 295, - Степанов - Цензор.НЕТ 4457
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01.05.2021 10:22 Відповісти
ЗЕбілам треба прискорюватись. В цій країні більша частина населення кончені дебіли. Але, як бачимо, тупі, тупі, а хитрі... Не хочуть добровільно на евтаназію.
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01.05.2021 12:28 Відповісти
74 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

8,549 new cases and 351 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]

Так що Ви там про евтаназію вигадували?
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01.05.2021 12:52 Відповісти
 
 